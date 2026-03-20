دہلی فسادات کیس: شرجیل امام تہاڑ جیل سے آئے باہر، بھائی کی شادی میں کریں گے شرکت

دہلی فسادات کیس: شرجیل امام تہاڑ جیل سے آئے باہر، بھائی کی شادی میں کریں گے شرکت
شرجیل امام کو عید سے ٹھیک ایک دن قبل تہاڑ جیل سے نکلتے دیکھا گیا ہے۔
Published : March 20, 2026 at 12:25 PM IST
نئی دہلی: دہلی فسادات کے ملزم اور جے این یو کے سابق طالب علم شرجیل امام کو انسانی بنیادوں پر راحت دی گئی ہے۔ ککڑڈوما کورٹ نے شرجیل کو اپنے بھائی کی شادی میں شرکت اور اہل خانہ کے ساتھ عید منانے کے لیے 10 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ شرجیل 20 مارچ سے 30 مارچ تک تہاڑ جیل سے باہر رہیں گے۔
تہاڑ جیل انتظامیہ نے عدالتی حکم ملنے کے بعد رہائی کا عمل شروع کیا۔ ضمانت کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے عید سے قبل اس رہائی کے حوالے سے سکیورٹی ادارے بھی چوکس ہیں۔ 30 مارچ کو ان کی ضمانت کی مدت ختم ہونے پر شرجیل کو دوبارہ جیل حکام کے حوالے ہونا پڑے گا۔
شرجیل پانچ سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہیں
حال ہی میں ایڈیشنل سیشن جج سمیر واجپائی نے شرجیل امام کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ حکم دیا۔ شرجیل کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کے بھائی کی شادی 25 مارچ کو مقرر ہے اور وہ اپنے خاندان کا واحد سہارا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرجیل پانچ سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہیں اور اس دوران انہوں نے کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگرچہ دفاع نے چھ ہفتے کی ضمانت کی مہلت مانگی تھی، لیکن عدالت نے صرف 10 دن کی ضمانت دی۔
ان سخت شرائط کے ساتھ ریلیف
عدالت نے عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے شرجیل پر کئی سخت شرائط عائد کیں۔
سوشل میڈیا پر پابندی: شرجیل ضمانت کی مدت کے دوران کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کریں گے۔
پریس آئسولیشن: وہ کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹس سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی عوامی بیان جاری کرے گا۔
ظاہری شکل: اسے 50,000 کا ذاتی بانڈ اور اتنی ہی رقم کی دو ضمانتیں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔
رابطے کی پابندی: وہ اس کیس سے متعلق کسی گواہ یا متاثرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔
شہریت ترمیمی اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن ایکٹ
قابل ذکر ہے کہ شرجیل امام پر 2020 میں شہریت ترمیمی ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کے خلاف مظاہروں کے دوران اشتعال انگیز تقریریں کرنے اور دہلی فسادات کو بھڑکانے کی سازش کرنے کا الزام ہے۔ دہلی پولیس نے ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ شرجیل کی تقاریر نے نہ صرف تشدد کو ہوا دی بلکہ ملک کی سالمیت کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ رواں سال جنوری میں سپریم کورٹ نے شرجیل امام اور شریک ملزم عمر خالد کی باقاعدہ ضمانت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے انہیں اہم سازشی قرار دیا تھا۔ اس لیے یہ عبوری ریلیف ان کے لیے عارضی راحت کا باعث بنتی ہے۔