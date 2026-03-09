دہلی فسادات کیس: شرجیل امام کو بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 10 دن کی عبوری ضمانت منظور
عدالت نے شرجیل امام کی کئی شرائط کے ساتھ عبوری ضمانت منظور کی۔حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس دوران سوشل میڈیا استعمال نہ کریں۔
Published : March 9, 2026 at 5:38 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ککڑڈوما کورٹ نے دہلی فسادات کی منصوبہ بندی کے ملزم شرجیل امام کو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 10 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے امام کو 50 ہزار روپے کے مچلکوں پر عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے امام کی 20 مارچ سے 30 مارچ تک عبوری ضمانت منظور کی۔ عدالت نے امام کو عبوری ضمانت کی مدت کے دوران میڈیا سے بات نہ کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے امام کو اس دوران سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔
عدالت نے کہا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران امام اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ کسی سے نہیں ملیں گے اور اپنے بھائی کی شادی کے گھر ہی رہیں گے۔
عدالت نے شرجیل امام کو 30 مارچ کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ امام نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے چار ہفتوں کی عبوری ضمانت مانگی تھی۔ امام نے اپنی عبوری ضمانت کی درخواست میں اپنی بیمار والدہ کا بھی حوالہ دیا۔
واضح رہے کہ 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے شرجیل امام کی درخواست ضمانت مسترد کردی تھی۔ شرجیل امام کے ساتھ سپریم کورٹ نے عمر خالد کی درخواست ضمانت بھی مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دونوں ملزمان نے سازش میں مرکزی کردار ادا کیا۔
شرجیل امام کو 25 اگست 2020 کو بہار سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت داخل کی گئی اپنی چارج شیٹ میں کہا ہے کہ امام شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کو پورے ہندوستان کی سطح تک بڑھانے کے لیے بے چین تھا اور ایسا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔
امام کے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ امام نے مرکزی حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد کو بھڑکانے والی تقریریں کیں، جس کی وجہ سے دسمبر 2019 میں تشدد ہوا تھا۔ دہلی پولیس نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کی آڑ میں ایک گہری سازش رچی گئی تھی۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں قانون کے خلاف پروپیگنڈہ پھیلایا گیا، مسلمانوں کی شہریت منسوخ کرنے اور مسلمانوں کو حراستی کیمپوں میں نظر بند کرنے کی دھمکی دی گئی۔