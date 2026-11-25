دہلی فسادات: شرجیل امام اور عمر خالد کی ضمانت کی درخواستوں پر سپریم کورٹ نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کر دیا
چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔
By PTI
Published : November 25, 2026 at 1:52 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز سال 2020 کے دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش سے متعلق یو اے پی اے کیس میں سماجی کارکنان عمر خالد اور شرجیل امام کی عبوری ضمانت کی درخواست پر پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ کے سامنے پیش ہوا۔ بینچ نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا اور اس کا جواب طلب کیا۔
سماعت کے دوران، عمر خالد کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے اس دوران عبوری ضمانت کا مطالبہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ان کے موکل تقریباً چھ سال سے جیل میں ہیں۔ شرجیل امام کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل سدھارتھ داوے نے بھی طویل قید کی بنیاد پر عبوری ضمانت کی درخواست کی۔ تاہم، بینچ نے کہا کہ "نہیں، نہیں، آج نہیں"۔
جسٹس باغچی نے کپل سبل سے کہا کہ انہوں نے عبوری ضمانت کی استدعا کی ہے اور حکومت کو اس پر جواب دینا چاہیے، جس پر سبل نے کہا کہ یہ کام جلد ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے انہیں تین ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دینا ہوگا۔
تاہم، سدھارتھ داوے نے دلیل دی کہ ریفرنس آرڈر کا موجودہ درخواستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ درخواستیں جنوری کے پچھلے فیصلے کی روشنی میں دائر کی گئی ہیں، جس میں انہیں ایک سال بعد ضمانت کی درخواست دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے دلیل دی کہ ریفرنس آرڈر بھی اسی ایف آئی آر میں جاری کیا گیا تھا۔
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چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، "مسٹر دوے! متضاد مشاہدات کی روشنی میں، مجھے اس پر غور کرنا ہوگا۔ جس فیصلے (نجیب کیس سے متعلق) پر بحث ہو رہی ہے وہ میرا ہی دیا ہوا فیصلہ تھا۔ اس لیے مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ ایک بینچ کہتا ہے کہ نجیب کیس کا مطلب یہ ہے اور دوسرا بینچ کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب مجھے ہی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔"
بینچ نے ہدایت دی کہ تین ججوں پر مشتمل بینچ کی تشکیل کے غور کے لیے یہ معاملہ انتظامی سطح پر چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ کپل سبل نے بینچ پر زور دیا کہ اس معاملے میں تاخیر نہ کی جائے۔ بینچ نے کہا کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جنوری کے فیصلے کے مطابق ان کی قید کا ایک سال مکمل ہونے والا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، "ہمیں تاریخیں یاد ہیں۔ ہم بھی اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں۔" کپل سبل نے بینچ سے درخواست کی کہ معاملے کو عبوری ضمانت کے لیے درج فہرست کیا جائے۔ بینچ نے کہا کہ وہ اصل معاملے پر نوٹس جاری کرے گی۔
سپریم کورٹ میں دائر اپنی درخواستوں میں، سماجی کارکنان نے ضمانت کا مطالبہ کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ استغاثہ محفوظ گواہوں کے بیانات قلمبند کرنے میں ناکام رہا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے عائد کردہ ایک سال کی پابندی کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے۔ واضح رہے کہ شہریت (ترمیمی) ایکٹ 2019 اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے خلاف مظاہروں کے دوران شمال مشرقی دہلی میں تشدد بھڑک اٹھا تھا۔ اس معاملے میں شرجیل امام کو 25 اگست سال 2020 کو جب کہ عمر خالد کو 13 ستمبر سال 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا۔
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