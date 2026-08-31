دہلی فسادات کیس: ملزمان عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستوں پر 21 ستمبر کو ہوگی سماعت
دہلی فسادات کی سازش کے کیس میں 18 ملزمین کے خلاف یو اے پی اے کے تحت درج معاملے میں چارج شیٹ داخل کی گئی۔
Published : August 31, 2026 at 4:25 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فسادات کی سازش رچنے کے ملزم عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس پرتیبھا سنگھ کی بنچ نے کیس کی اگلی سماعت 21 ستمبر کو کرنے کا حکم دیا۔
دراصل، دونوں ضمانت کی درخواستوں پر 27 اگست کو سماعت ہونی تھی لیکن 27 اگست کو ہائی کورٹ کی تعطیل (چھٹی) کا اعلان ہونے کے بعد اس معاملے کی سماعت آج کے لیے لسٹ کی گئی تھی۔ آج 31 اگست کو 27 اگست اور 31 اگست دونوں تاریخوں کے معاملات لسٹ ہوئے۔ ہائی کورٹ نے 31 جولائی کو عمر خالد کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا تھا۔
درخواستیں ٹرائل کورٹ میں بھی سماعت کے قابل نہیں
اس سے قبل، کڑکڑڈوما کورٹ نے 4 جولائی کو عمر خالد اور شرجیل امام کی نئی ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپئی نے کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے 5 جنوری کے حکم کی تعمیل کرنے کے پابند ہیں۔ کڑکڑڈوما کورٹ نے کہا تھا کہ عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستیں ٹرائل کورٹ میں بھی سماعت کے قابل نہیں ہیں۔
ایک سال کے بعد ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا حکم
سماعت کے دوران عمر خالد کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل تریدیپ پائیس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اندرابی کے کیس میں عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستوں کو خارج کرنے پر سوال اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا وہ حکم جس میں گواہوں کے بیانات درج نہ ہونے کی صورت میں ایک سال کے بعد ضمانت کی درخواست دائر کرنے کو کہا گیا تھا، اب لاگو نہیں ہوتا۔
سپریم کورٹ نے پانچ ملزمین کو ضمانت دی تھی
واضح رہے کہ 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔ 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے جن پانچ ملزمین کو ضمانت دی تھی ان میں گلفشاں فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمٰن، شاداب احمد اور محمد سلیم خان شامل ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے 22 مئی کو ملزمین خالد سیفی اور تسلیم احمد کو چھ ماہ کی عبوری ضمانت دی۔ اس کیس کے چار ملزمین کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے۔ جن ملزمین کو پہلے ضمانت مل چکی ہے ان میں صفورہ زرگر، آصف اقبال تنہا، دیوانگن کلیتا اور نتاشا نروال شامل ہیں۔
18 ملزمین کے خلاف یو اے پی اے کے تحت معاملے
اس کیس میں 18 ملزمین کے خلاف یو اے پی اے (UAPA) کے تحت درج معاملے میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ اس کیس میں جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا ہے ان میں صفورہ زرگر، طاہر حسین، عمر خالد، خالد سیفی، عشرت جہاں، میران حیدر، گلفشاں، شفا الرحمٰن، آصف اقبال تنہا، شاداب احمد، تسلیم احمد، سلیم ملک، محمد سلیم خان، اطہر خان، شرجیل امام، فیضان خان، نتاشا نروال اور دیوانگن کلیتا شامل ہیں۔ یاد رہے کہ دہلی فسادات میں کم از کم 53 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے تھے۔