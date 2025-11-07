ETV Bharat / bharat

احتجاج یا مظاہروں کا اہتمام کرنا اور اس میں حصہ لینا جرم نہیں: دہلی فسادات کے ملزمین نے سپریم کورٹ کو واضح کیا

کارکن عمر خالد اور دیگر نے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔

سپریم کورٹ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 10:31 AM IST

نئی دہلی: فروری 2020 کے دہلی فسادات سے متعلق یو اے پی اے کیس کے ایک ملزم شاداب احمد نے جمعرات کو سپریم کورٹ میں دلیل دی کہ مظاہروں کو منظم کرنا اور اس میں حصہ لینا جرم نہیں ہے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ نے کی۔ احمد کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل سدھارتھ لوتھرا نے بھی احمد کی جانب سے تاخیر کے استغاثہ کے دعوے کی تردید کی۔

سینئر وکیل نے دلیل دی کہ ان کے مؤکل کی عمر 27 سال ہے اور وہ 2016 سے این ڈی ایس انٹرپرائزز، جگت پوری میں مبصر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الزامات پر دلائل جاری ہیں، ان کے مؤکل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوئی ہے۔

"احتجاج کا اہتمام کرنا اور ان میں شرکت کرنا کوئی جرم نہیں"

لوتھرا نے دلیل دی کہ گواہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے اسے بریانی کے اسٹال پر سازش کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا اور ایک گواہ نے گواہی دی کہ احمد نے مظاہروں کو منظم کیا اور اس میں حصہ لیا۔ لوتھرا نے کہا، "احتجاج کا اہتمام کرنا اور ان میں شرکت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔"

بنچ نے دلیل دی کہ ان کا نام صرف دوسری ضمنی چارج شیٹ میں ظاہر ہوتا ہے۔ بنچ کو بتایا گیا کہ پولیس کیس بنیادی طور پر دو محفوظ گواہوں، کوڈ نام ریڈیم اور سوڈیم اور کچھ پولیس افسران کے بیانات پر مبنی ہے۔

یو اے پی اے کے تحت کوئی جرم نہیں کیا گیا

بنچ نے دلیل دی کہ احمد احتجاج کی منصوبہ بندی کرنے والے کسی آن لائن چیٹ گروپ کا رکن نہیں تھا۔ درخواست گزاروں نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ سپریم کورٹ 11 نومبر کو دہلی پولیس کی طرف سے دلائل کی سماعت شروع کرے گی۔ پیر کو کارکن شفاء الرحمان نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ان کے خلاف جو غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) لاگو کیا ہے انہوں نے اس کے تحت کوئی جرم نہیں کیا گیا ہے۔

کارکن عمر خالد اور دیگر نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا ہے جس میں 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق ایک مبینہ بڑی سازش کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج مقدمے میں انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔

ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع

2 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے اس کیس میں خالد اور شرجیل امام سمیت نو دیگر افراد کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ عدالت نے کہا تھا کہ شہریوں کے احتجاج کی آڑ میں سازشی تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امام پہلے ہی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔

خالد، امام اور دیگر ملزمین کے خلاف فروری 2020 کے فسادات میں مبینہ طور پر ماسٹر مائنڈ ہونے کے الزام میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (UAPA) اور تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ تشدد CAA اور NRC کے خلاف مظاہروں کے دوران شروع ہوا۔

جن کی ضمانتیں مسترد ہوئیں ان میں خالد، امام، محمد سلیم خان، شفاء الرحمٰن، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی، گلفشاں فاطمہ اور شاداب احمد شامل ہیں۔

