دہلی فسادات 2020: شرجیل امام اور عمر خالد نے ضمانت کی نئی درخواستیں دائر کیں
سپریم کورٹ کی جانب سے چھ ماہ سے زائد عرصہ قبل سابقہ درخواست خارج کرنے کے باوجود کیس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔
Published : June 13, 2026 at 3:32 PM IST
نئی دہلی: کارکن شرجیل امام اور عمر خالد نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق بڑے سازشی کیس کے سلسلے میں دہلی کی ایک عدالت میں نئی ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں۔ درخواستوں میں الزام لگایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے چھ ماہ سے زائد عرصہ قبل ان کی سابقہ درخواستوں کو خارج کرنے کے باوجود کیس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ نئی درخواستیں ایڈیشنل سیشن جج سومیدھ سینی کے سامنے دائر کی گئیں، جنہوں نے جمعہ کو دہلی پولیس سے جواب طلب کیا اور سماعت کے لیے 4 جولائی کی تاریخ مقرر کی۔
اپنی درخواست میں، امام نے کہا کہ وہ گزشتہ چھ سالوں سے حراست میں ہیں اور سپریم کورٹ نے 5 جنوری کو ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد سے کیس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جنوری میں 2020 کے دہلی فسادات کی بڑی سازش کیس میں خالد اور امام کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ پانچ دیگر ملزمان کو راحت دی تھی۔
جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ نے پھر کہا کہ خالد اور امام کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت پہلی نظر میں مقدمہ بنایا گیا تھا۔ بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کیس میں تمام ملزمان کے ملوث ہونے کی سطح ایک جیسی نہیں ہے۔
بنچ نے کارکن گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کی ضمانت منظور کر لی۔ خالد امام اور کئی دیگر کے خلاف یو اے پی اے اور تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ان پر شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات کے ماسٹر مائنڈ کا الزام تھا۔
شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) اور مجوزہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن (این آر سی) کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ملزمان نے دہلی ہائی کورٹ کے 2 ستمبر کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس میں سازش کیس میں انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔