دہلی فسادات 2020: آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کیس میں طاہر حسین سمیت پانچ ملزمین مجرم قرار، چھ بری
بری ہونے والوں میں حسین عرف ملاجی عرف سلمان، سمیر خان، فیروز، جاوید، گلفام، شعیب عالم عرف بوبی اور منتظر عرف موسی شامل ہیں۔
Published : July 13, 2026 at 7:58 PM IST
ئی دہلی: دہلی کی ککڑڈوما عدالت نے 2020 دہلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کیس میں طاہر حسین سمیت پانچ لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے کیس کے چھ دیگر ملزمان کو بھی بری کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے طاہر حسین کے علاوہ ناظم، قاسم، انس اور جاوید کو بھی مجرم قرار دیا۔
عدالت نے جن ملزمان کو بری کیا ان میں حسین عرف ملاجی عرف سلمان، سمیر خان، فیروز، جاوید، گلفام، شعیب عالم عرف بوبی اور منتظر عرف موسی شامل ہیں۔
واضح رہے کہ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے اس معاملے میں 3 جون 2020 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ کرائم برانچ کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ 24 اور 25 فروری 2020 کو طاہر حسین نے چاند باغ پلیا کے قریب اپنے گھر اور مسجد سے ایک ہجوم کی قیادت کی اور اسے فرقہ وارانہ موڑ دیا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ انکت شرما کے قتل کی سازش رچی گئی تھی۔ انکت شرما کو طاہر حسین کی قیادت میں ہجوم نے خاص طور پر نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ کھجوری خاص کے علاقے میں طاہر حسین کے گھر کے باہر پیش آیا تھا۔
پولیس کے مطابق کچھ لوگ لاشیں نالے میں پھینک رہے تھے۔ انکت شرما کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹروں کو تیز دھار ہتھیار سے 51 وار کے زخم ملے۔ طاہر حسین نے چاند باغ کے علاقے میں ہجوم کو بھڑکایا۔ چارج شیٹ میں طاہر حسین کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔
دہلی پولیس نے انکت کے والد کے بیان کی بنیاد پر طاہر حسین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ حسین کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 302، 365، 201 اور 34 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ تشدد میں استعمال ہونے والے مواد کی ایک بڑی مقدار اس کی چھت سے برآمد ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 میں ہونے والے فسادات میں 53 افراد ہلاک اور تقریباً 200 زخمی ہوئے تھے۔