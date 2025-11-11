دہلی دھماکہ: امیت شاہ کی رہائش گاہ پر اعلیٰ سطح کی میٹنگ، سکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہوں نے شرکت کی
مرکزی وزیر داخلہ نے لال قلعہ کے قریب ہونے والے کار بلاسٹ کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کی سکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
Published : November 11, 2025 at 2:37 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کی شام یہاں لال قلعہ کے قریب دھماکہ کے بعد اپنی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطح کی سکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سکریٹری گووند موہن، انٹیلی جنس بیورو کے ڈائرکٹر، نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اور دہلی پولیس کمشنر موجود تھے۔ جموں و کشمیر کے ڈائرکٹر جنرل آف پولیس بھی میٹنگ میں ورچول طریقے سے شامل ہوئے۔ یہ میٹنگ 10 نومبر کو دہلی میں ہونے والے خوفناک بم دھماکے کے تناظر میں ہوئی۔
#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah chairs a high-level security review meeting at his residence.— ANI (@ANI) November 11, 2025
Union Home Secretary Govind Mohan, Director of the Intelligence Bureau, Director General of the National Investigation Agency, and Delhi Police Commissioner are present… pic.twitter.com/oQomg8wNpD
امت شاہ نے گذشتہ رات کو ایل این جے پی اسپتال میں زخمیوں سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا، "کل صبح، ہم وزارت داخلہ میں سینئر حکام کے ساتھ دھماکے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔" وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ تحقیقاتی ایجنسیاں دھماکے کی تحقیقات کر رہی ہیں اور تمام پہلوؤں سے جانچ جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ پیر کی شام لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک ٹریفک سگنل پر ہوئے کار بلاسٹ میں اب تک 12 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔
دھماکے کے فوراً بعد، شاہ نے دہلی پولیس کمشنر اور انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر سے بات کی اور این آئی اے، این ایس جی، ایف ایس ایل، اور دہلی پولیس پر مشتمل ایک مربوط، ملٹی ایجنسی جانچ کی ہدایت دی۔ تمام اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دھماکے کی نوعیت اور وجہ کی جامع تحقیقات کریں اور جلد از جلد تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔
منگل کی صبح، فارنسک سائنس لیبارٹری (FSL) کی ایک ٹیم نے اضافی شواہد اکٹھے کرنے کے لیے جائے وقوعہ کا دوبارہ جائزہ لیا، کیونکہ این آئی اے اور این ایس جی استعمال شدہ دھماکہ خیز مواد کی قسم کا تعین کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
دریں اثنا، دہلی پولیس ایک وائرل سوشل میڈیا پوسٹ کی بھی تحقیقات کر رہی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیر کی شام لال قلعہ کے قریب ہوئے دھماکے میں لشکر طیبہ ملوث تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ واقعہ کی پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دھماکے میں استعمال کی گئی کار پلوامہ، جموں و کشمیر کی طرف جارہی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ جس i-20 کار میں دھماکہ ہوا وہ مبینہ طور پر پلوامہ کے ایک رہائشی نے خریدی تھی۔
دہلی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی ہے جس میں مشتبہ کار کو لال قلعہ کے قریب پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دہلی پولیس ذرائع کے مطابق فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ مشتبہ شخص اس وقت اکیلا تھا۔ لال قلعہ کے باہر زبردست دھماکے کے بعد دہلی پولیس کی ٹیموں نے رات بھر پہاڑ گنج، دریا گنج اور آس پاس کے علاقوں میں ہوٹلوں کی وسیع تلاشی لی۔ ان چھاپوں کے دوران ہوٹل کے تمام رجسٹروں کو اچھی طرح چیک کیا گیا۔
مزید پڑھیں:
دہلی دھماکہ: ملزم سے ڈی این اے میچنگ کیلئے پلوامہ میں 'گھر والوں' کا نمونہ لیا گیا، کیا یہ خودکش حملہ ہے؟
لال قلعہ کار بلاسٹ: پلوامہ کا ڈاکٹر چلا رہا تھا گاڑی، دھماکے میں امونیم نائٹریٹ اور ڈیٹونیٹر کا استعمال