دہلی لال قلعہ دھماکہ: ملزم جسیر بلال وانی عرف دانش کی این آئی اے کی تحویل میں 7 دن کی توسیع

دہلی لال قلعہ دھماکہ: ملزم جسیر بلال وانی عرف دانش کی این آئی اے کی تحویل میں 7 دن کی توسیع
قومی تحقیقاتی ایجنسی نے دانش کو لال قلعہ دھماکہ کیس میں 17 نومبر کو سری نگر سے گرفتار کیا تھا۔
Published : November 27, 2025 at 2:58 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے ملزم ڈاکٹر عمر نبی کے ساتھی جسیر بلال وانی عرف دانش کی این آئی اے کی تحویل میں توسیع کر دی۔ جمعرات کو ان کی این آئی اے کی حراست ختم ہو رہی تھی، جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے دانش کو 18 نومبر تک این آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔
این آئی اے کی ٹیم نے جاسر بلال وانی عرف دانش کو 17 نومبر کو سری نگر سے گرفتار کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم دھماکے سے قبل راکٹ کو اسمبل کرنے کی کوشش کی۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے عمر نبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔
این آئی اے کے مطابق، دانش جو کہ پولیٹیکل سائنس کے گریجویٹ ہیں، کو عمر نے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا تھا۔ انہوں نے اکتوبر 2024 میں کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر ماڈیول سے ملنے پر اتفاق کیا، جہاں سے انہیں فرید آباد، ہریانہ میں الفلاح یونیورسٹی میں قیام کے لیے لے جایا گیا۔ دانش کو پہلے جموں و کشمیر پولیس نے حراست میں لیا تھا اور پوچھ گچھ کے دوران دانش نے انکشاف کیا کہ ماڈیول کے دیگر ارکان اسے کالعدم جیش محمد کے لیے اوور گراؤنڈ ورکر (او جی ڈبلیو) بننا چاہتے تھے، جبکہ عمر کئی مہینوں سے اسے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کر رہا تھا۔
این آئی اے کے مطابق، عمر کی کوشش اس سال اپریل میں ناکام ہوگئی جب دانش نے اپنی خراب مالی حالت اور اس حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کردیا کہ اسلام میں خودکشی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے اس معاملے کے ملزم عامر رشید علی کو دس دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دے دیا تھا۔ این آئی اے نے 16 نومبر کو عامر رشید علی کو گرفتار کیا تھا۔
واضح رہے کہ عامر لال قلعہ دھماکہ کیس میں این آئی اے کی پہلی گرفتاری تھی۔ عامر راشد علی پر مرکزی ملزم عمر کی گاڑی کے حصول میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عامر رشید علی کے نام پر رجسٹرڈ آئی 10 کار 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب دھماکہ ہوا تھا۔ یہ کار دھماکے میں تباہ ہوگئی، جس میں 15 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے۔