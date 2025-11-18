دہلی بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی، دوران علاج دو اور زخمیوں نے دم توڑ دیا
دہلی بم دھماکے کے بعد زخمیوں کو علاج کیلئے لوک نائک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں دو اور لوگوں نے دم توڑ دیا۔
نئی دہلی: دہلی کار دھماکہ کیس میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی ہے۔ دہلی پولیس کے مطابق مرنے والوں کی کل تعداد 15 ہو گئی ہے۔ کل لقمان نام کا ایک شخص دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جب کہ دوسرا شخص ونے پاٹھک بھی علاج کے دوران چل بسا۔
10 نومبر کو دہلی کے لال قلعے کے قریب کار بم دھماکے کے بعد زخمیوں کو علاج کے لیے لوک نائک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد جو پہلے 13 تھی، اب بڑھ کر 15 ہو گئی ہے۔ دہلی پولیس کے مطابق، کئی دیگر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔
پیر کو ایل این جے پی ہسپتال کے حکام نے اعلان کیا کہ لال قلعہ کے قریب 10 نومبر کو ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی شناخت 50 سالہ لقمان اور 50 سالہ ونے پاٹھک کے طور پر کی گئی ہے۔
اس سے قبل گذشتہ جمعرات کو ایک اور زخمی بلال بھی دوران علاج دم توڑ گیا جس سے مرنے والوں کی تعداد 13 ہو گئی تھی۔ حکام نے بتایا کہ ان نئی اموات کے ساتھ ہی اس خوفناک دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے، متعدد افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ دہلی پولیس نے کہا کہ انہیں اسپتال سے نئی اموات کی اطلاع ملی ہے اور جلد ہی ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔
بم دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت
حکام نے بتایا کہ ڈاکٹر عمر نبی سے مبینہ طور پر منسلک دہشت گردی کے ماڈیول کی تحقیقات کرنے والے تفتیش کاروں کو منظم اندرونی ڈھانچے، خفیہ مواصلاتی چینلز اور ہتھیاروں کی مربوط نقل و حرکت کے ثبوت ملے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق عمر نے تقریباً تین ماہ قبل ایک خاص کردار کا نام استعمال کرتے ہوئے سگنل گروپ بنایا۔ اس نے مزمل، عدیل، مظفر، اور عرفان کو اس انکرپٹڈ کمیونیکیشن پلیٹ گروپ میں شامل کیا۔
تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ اسے اندرونی ہم آہنگی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ کیس کے کلیدی ملزم ڈاکٹر شاہین کی گاڑی سے ایک کرینکوف رائفل اور ایک پستول سمیت ہتھیاروں کا ذخیرہ برآمد ہونے کے بعد اہم سرغنہ سامنے آیا۔ جانچ سے معلوم ہوا کہ عمر نے اسلحہ خرید کر 2024 میں عرفان کے حوالے کیا تھا۔ ڈاکٹر شاہین نے اس سے قبل ڈاکٹر مزمل کے ساتھ مفتی عرفان کے کمرے میں جانے کے دوران بھی یہی ہتھیار دیکھے تھے۔ اس پر گروپ کی سرگرمیوں میں سب سے بڑا مالی معاون ہونے کا بھی شبہ ہے۔
حکام نے بتایا کہ نتائج ایک مربوط نیٹ ورک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں فنانسنگ، بھرتی، اور ہتھیاروں کی منظم نقل و حرکت شامل ہے، جو خفیہ پلیٹ فارمز اور قابل اعتماد ذاتی روابط کے ذریعے کام کرتا ہے۔
دہلی پولیس نے تصدیق کی کہ لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکہ کرنے والا شخص ڈاکٹر عمر نبی تھا، فرانزک ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد اس کا حیاتیاتی نمونہ اس کی والدہ سے میچ ہوا ہے۔
تاہم، الفلاح یونیورسٹی نے ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر مزمل سے خود کو دور کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کا ان کی سرکاری صلاحیت سے علاوہ ملزمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ یونیورسٹی کیمپس میں کوئی مشتبہ کیمیکل یا مواد استعمال یا ذخیرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ 10 نومبر کو دارالحکومت میں لال قلعہ احاطے کے قریب ہونے والے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ادھر عامر راشد علی کو این آئی اے کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، جہاں ان سے 10 دن تک پوچھ گچھ کی جائے گی جس سے کئی اہم راز کھل سکتے ہیں۔
