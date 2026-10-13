دہلی پروٹیسٹ کریک ڈاؤن: جج کی خرابی صحت کے باعث سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی
دہلی میں مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کی سخت قانونی جانچ کے درمیان سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔
Published : October 13, 2026 at 5:04 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے مظاہروں سے قبل حراست، مظاہرین پر حملہ اور پبلک ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی کا الزام لگانے والی متعدد عرضیوں کی سماعت منگل کو 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی، جب بینچ کے ایک جج کے بیمار پڑ گئے۔
یہ کیس چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آئے۔ دہلی میں مظاہرین کے خلاف پولیس کی کارروائی کی سخت قانونی جانچ پڑتال کے درمیان سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور سی جے پی اور اس سے منسلک گروپوں کے ہفتہ کے احتجاج سے قبل ٹرانسپورٹ کی وسیع پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔
سماعت کے دوران، سی جے آئی نے درخواست گزاروں کو مطلع کیا کہ جسٹس موہنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دونوں فریقین نے سماعت ملتوی کرنے پر رضامندی کے بعد کئی درخواستوں کو موخر کر دیا۔
سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میں جاری نوٹس کے بارے میں جس میں احتجاج کے دوران عدالت کی ابتدائی ہدایات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، بنچ نے بدھ کی شام تک دہلی پولیس اور دیگر عہدیداروں کو اپنا جواب داخل کرنے کا وقت دیا۔
تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کانگریس کے رہنما راہول گاندھی اور ہندوستانی اتحاد کے 10 دیگر رہنماؤں کی طرف سے دائر ایک علیحدہ درخواست، الیکشن کمیشن کے کام میں مبینہ بے ضابطگیوں کو چیلنج کرتے ہوئے، میٹرو اسٹیشنوں کی غیر قانونی حراست اور بندش کا دعویٰ کرنے والی درخواستوں کے ساتھ سماعت کی جائے گی۔
پیر کے روز، سی جے آئی سوریہ کانت نے کہا کہ سپریم کورٹ کو جاری احتجاج سے متعلق سیاسی تنازعات میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ عدالتی کام اور وکلاء اور مدعیان کی نقل و حرکت میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔
سی جے آئی سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے قومی دارالحکومت میں جاری احتجاج کے دوران وکلاء کو درپیش مشکلات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے درخواستوں کی جانچ کرنے پر اتفاق کیا۔ بنچ نے کہا کہ عدالتی کام یا وکلاء، عملے اور مدعیان کی نقل و حرکت میں خلل ڈالے بغیر جمہوری احتجاج کیا جانا چاہیے۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ ان درخواستوں پر جمعرات کو سماعت کی جائے گی، بشرطیکہ ان کی فائلنگ میں موجود خامیوں کو دور کیا جائے۔
بنچ نے سینئر وکیل اور ایس سی بی اے کے صدر پردیپ رے کے دلائل سنے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن (ایس سی بی اے) سمیت تمام درخواستوں کی سماعت منگل کو ہوگی۔
سی جے آئی نے کہا کہ جمہوری سرگرمیاں آسانی سے ہونی چاہئیں لیکن سپریم کورٹ کے کام کاج یا وکلاء، عدالتی عملے اور مدعیان کی نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے۔
سی جے آئی نے کہا، "میں نے مظاہرین سے بھی اپیل کی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ... عدالت کو اس میں نہیں گھسیٹا جانا چاہئے... وکلاء، قانونی چارہ جوئی، عدالتی عملے کی نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ یا رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے۔ انہیں کام کرنے دیا جانا چاہئے۔"