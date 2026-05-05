دہلی پولیس نے محمد نواز ککٹ اسماعیل کو 10 دن کی پولیس تحویل میں لے لیا، جانیں پورا معاملہ
Published : May 5, 2026 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے مکوکا کیس کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات سے ہندوستان کے حوالے کیے گئے محمد نواز ککٹ اسماعیل کو دس دن کے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ عدالت نے اسماعیل کو اشتہاری قرار دیا تھا۔
سی بی آئی نے متحدہ عرب امارات سے محمد نواز ککٹ اسماعیل کو حوالگی کیا اور انہیں 4 مئی کو اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لایا، جہاں انہیں دہلی پولیس نے گرفتار کرلیا۔ دہلی پولیس نے سی بی آئی سے درخواست کی تھی اور انٹرپول کے ذریعے اسماعیل کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس حاصل کیا تھا۔ اسماعیل پر ایک سرکاری اہلکار کی نقالی، دھوکہ دہی، غبن، جعلسازی، اور منظم جرائم کے سنڈیکیٹ کے حصے کے طور پر کام کرنے کے ذریعے بھتہ خوری کا الزام ہے۔
اسماعیل 2021 سے دبئی میں مقیم تھا۔ اسے دبئی میں طویل قیام کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے اسماعیل کو گرفتار کیے بغیر چارج شیٹ داخل کر دی۔ دہلی پولیس نے عدالت سے اسماعیل کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ حاصل کیا۔
واضح رہے کہ دہلی پولیس نے دیگر الزامات کے علاوہ سکیش چندر شیکھر کے خلاف مکوکا لگایا ہے۔ اس کیس میں محمد نواز ککٹ اسماعیل کو بھی حوالگی کر دیا گیا ہے۔ دہلی پولیس کا الزام ہے کہ ملزمان نے ناجائز کمائی کو چھپانے کے لیے حوالا اور شیل کمپنیوں کا استعمال کیا۔
مکوکا کیس میں سکیش چندر شیکھر کی بیوی کی ضمانت مسترد
منگل کے روز، دہلی ہائی کورٹ نے مکوکا کیس میں رینبیکسی کے سابق پروموٹر شیویندر سنگھ کی بیوی آدیتی سنگھ کے ساتھ مبینہ طور پر 200 کروڑ روپے کے دھوکہ دہی کے اہم ملزم سکیش چندر شیکھر کی بیوی لینا ماریا پال کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ تاہم منی لانڈرنگ کیس میں انہیں ضمانت مل گئی۔