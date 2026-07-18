دہلی پولیس نے سونم وانگچک کو زبردستی ہسپتال منتقل کر دیا، احتجاجی طلبہ کا دھکامکی کا الزام
دہلی پولیس نے یہ کارروائی 20 جولائی کو وانگچک اور ان کے حامیوں کے مجوزہ پارلیمنٹ مارچ سے دو دن پہلے ہوئی ہے۔
Published : July 18, 2026 at 8:36 AM IST
نئی دہلی: حکام نے بتایا کہ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک، جو گذشتہ 20 دنوں سے دہلی کے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر تھے، انہیں آج سنیچر کی صبح دہلی پولیس نے اسپتال منتقل کر دیا۔ وانگچک کو اسپتال داخل کرائے جانے کے بعد احتجاجی مقام پر دہلی پولیس کے اہلکاروں کی بھاری نفری دیکھی گئی۔ یہ پیش رفت وانگچک اور ان کے حامیوں کی جانب سے 20 جولائی کو پارلیمنٹ کی طرف طے شدہ مارچ سے دو دن پہلے سامنے آئی ہے۔
#WATCH | Delhi: Activist Sonam Wangchuk, who was sitting on a hunger strike from last 20 days at Jantar Mantar, being taken to the hospital by the police.— ANI (@ANI) July 18, 2026
More details awaited. pic.twitter.com/JzOiYWGmch
مظاہرین نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں زبردستی اٹھایا اور طلبہ کے ساتھ دھکامکی کی۔ دوسری طرف، دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی دہلی ہائی کورٹ کے حکم اور ڈاکٹروں کے مشورے کی بنیاد پر کی گئی۔
A frail old man after 20 days of a hunger strike was picked up wrapped in white sheets and taken away by Delhi Police. This is a national shame. #StandWithSonamWangchuk pic.twitter.com/M1M7LNtPUe— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 18, 2026
دہلی پولیس نے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ "ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق اور سونم وانگچک کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے طبی مشورے پر انہیں ضروری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔"
#WATCH नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा ने कहा, " माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार और स्वास्थ्य की स्थिति व मेडिकल सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक को ज़रूरी मेडिकल इलाज के लिए यहाँ से एक उपयुक्त सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है और वे अभी मेडिकल निगरानी में हैं।" https://t.co/0I0MHjrjfl pic.twitter.com/hz8jGcz7kJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 18, 2026
بیان میں مزید کہا گیا کہ "ہائی کورٹ کے احکامات کی تعمیل کے دوران، مظاہرین نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں معمولی ہنگامہ آرائی ہوئی؛ تاہم، پولیس نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کارروائی کو محفوظ طریقے سے انجام دیا۔"
اسی کے ساتھ پولیس نے مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "ہم جنتر منتر پر موجود مظاہرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد پرامن طریقے سے جگہ خالی کر دیں۔"
Delhi police have forcefully taken Sonam Wangchuk sir to unknown location. pic.twitter.com/Gn0ytvrHwe— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 18, 2026
مظاہرین کا الزام، پولیس نے زبردستی اٹھایا
تحریک سے وابستہ لوگوں کا الزام ہے کہ سنیچر کی علی الصبح پولیس سب سے پہلے تحریک کے کنوینر (ناظم) ابھیجیت دپکے کی رہائش گاہ پر پہنچی اور انہیں وہیں روک دیا۔ اس کے بعد پولیس جنتر منتر پہنچی اور سونم وانگچک کو وہاں سے اسپتال لے گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس کارروائی کے دوران طلباء کے ساتھ دھکا مکی کی گئی۔ کچھ لوگوں نے لاٹھی چارج کا بھی الزام لگایا، تاہم اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔
#WATCH | Delhi: Founding President of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, says, " if they think that taking sonam sir away will end this movement, they are mistaken. we will remain here, and will march to parliament on july 20."— ANI (@ANI) July 18, 2026
he further said, "until now, we were… pic.twitter.com/SujcDLPcuQ
طلبہ نے انسانی زنجیر بنائی
سونم وانگچک کو اسپتال لے جانے کے بعد احتجاج کرنے والے طلباء نے انشن (بھوک ہڑتال) پر بیٹھے نیہا، آمن اور منیش کے گرد انسانی زنجیر (Human Chain) بنا لی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تینوں طلباء مرنے تک بھوک ہڑتال کے 21 ویں دن پر ہیں اور انہیں بھی زبردستی ہٹائے جانے کا خدشہ تھا۔ طلباء نے لوگوں سے جنتر منتر پہنچ کر پرامن طریقے سے تحریک کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔
CJP Founder Abhijeet Dipke’s video message after he was let go by the Police - once the Police had successfully kidnapped Sonam Wangchuk from Jantar Mantar.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 18, 2026
He has been beaten up by the Police. CJP protesters have been lathi charged badly at Jantar Mantar. pic.twitter.com/6ZRAirwxzg
پولیس کارروائی سے پہلے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کی
پولیس کارروائی سے چند گھنٹے قبل، جمعہ کی دیر رات سونم وانگچک نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھوک ہڑتال کے 20 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس دوران جسم کا تقریباً 20 فیصد وزن کم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جسم کی چربی ختم ہوتی ہے، پھر عضلات (مسلز) کمزور ہوتے ہیں اور بعد میں جسم کے اعضاء متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ویڈیو میں انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا ملک میں بچوں کی تعلیم اور ان کا مستقبل پیاز کی قیمتوں سے بھی کم اہم ہے؟
#WATCH | DCP New Delhi, Sachin Sharma says, " in accordance with the honorable high court's order and considering his health condition and expert medical advice, mr sonam wangchuk has been shifted from here to a government hospital for treatment; there has been absolutely no… pic.twitter.com/1iCx2xEecB— ANI (@ANI) July 18, 2026
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دریں اثنا، جمعہ کی دیر رات، کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے بانی صدر ابھیجیت دپکے نے الزام لگایا کہ جنتر منتر پر احتجاجی مقام پر وانگچک پر حملہ کیا گیا۔ دہلی میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر ستیش لمبا کے مطابق، جمعہ کے روز ان کی صحت کے پیرامیٹرز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا وزن 56.55 کلوگرام تھا، جس میں 24 گھنٹوں میں 350 گرام کی کمی واقع ہوئی۔ ان کا بلڈ پریشر 108/68، بلڈ شوگر 70 ملی گرام/ڈی ایل اور نبض کی رفتار 72 فی منٹ ریکارڈ کی گئی۔
کئی اپوزیشن لیڈروں نے اظہارِ یکجہتی کے لیے جمعہ کے روز جنتر منتر پر وانگچک سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی جا سکے۔ ان سے ملاقات کرنے والوں میں عام آدمی پارٹی (AAP) کے قومی کنوینر اروند کیجریوال، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، این سی پی (شرد چندر پوار) کی ایم پی سپریا سولے، ایس پی ایم پی ڈمپل یادو، کانگریس لیڈر پون کھیڑا اور شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم ایل اے آدتیہ ٹھاکرے شامل تھے۔
یو بی ٹی سینا کے لیڈر آدتیہ ٹھاکرے نے وانگچک کی بھوک ہڑتال پر مرکز پر تنقید کرتے ہوئے اسے "سب سے زیادہ بے حس حکومت" قرار دیا اور الزام لگایا کہ حکومت طویل بھوک ہڑتال کے باوجود وانگچک کے مطالبات کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم کے قومی ترجمان وارث پٹھان نے بھی مرکز سے اپیل کی کہ وہ وانگچک کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کے مطالبات پر غور کرے، جب کہ انہوں نے طلبہ اور والدین پر بھی زور دیا کہ وہ سماجی کارکن کی حمایت کریں۔
اس سے قبل جمعرات کو، دہلی ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ بھوک ہڑتال کے دوران یومیہ بنیاد پر وانگچک کی طبی حالت کی کلینیکل نگرانی کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ "ہر شہری کی زندگی قیمتی ہے اور سرکاری حکام کو اسے بچانے کے لیے تمام کوششیں کرنی چاہئیں۔" عدالت نے یہ ہدایت بھی دی کہ سرکاری ڈاکٹروں کی رائے کی بنیاد پر جو بھی طبی مداخلت درکار ہو، وہ فراہم کی جائے۔
یہ ہدایات چیف جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے ور جسٹس تیجس کاریا کی ڈویژن بنچ نے وانگچک کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کرنے والی مفاد عامہ کی عرضی کو نمٹاتے ہوئے جاری کیں۔
واضح رہے کہ لداخ سے تعلق رکھنے والے انجینئر، تعلیمی مصلح اور ماحولیاتی کارکن وانگچک، نیٹ (NEET) پیپر لیک تنازع سمیت ملک بھر میں امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے اور تعلیمی اصلاحات کے مطالبے کو لے کر جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اور ان کے حامیوں نے اپنے مطالبات کے لیے 20 جولائی کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔
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