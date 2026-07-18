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دہلی پولیس نے سونم وانگچک کو زبردستی ہسپتال منتقل کر دیا، احتجاجی طلبہ کا دھکامکی کا الزام

دہلی پولیس نے یہ کارروائی 20 جولائی کو وانگچک اور ان کے حامیوں کے مجوزہ پارلیمنٹ مارچ سے دو دن پہلے ہوئی ہے۔

دہلی پولیس نے سونم وانگچک کو زبردستی ہسپتال منتقل کر دیا
دہلی پولیس نے سونم وانگچک کو زبردستی ہسپتال منتقل کر دیا (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 18, 2026 at 8:36 AM IST

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نئی دہلی: حکام نے بتایا کہ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک، جو گذشتہ 20 دنوں سے دہلی کے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر تھے، انہیں آج سنیچر کی صبح دہلی پولیس نے اسپتال منتقل کر دیا۔ وانگچک کو اسپتال داخل کرائے جانے کے بعد احتجاجی مقام پر دہلی پولیس کے اہلکاروں کی بھاری نفری دیکھی گئی۔ یہ پیش رفت وانگچک اور ان کے حامیوں کی جانب سے 20 جولائی کو پارلیمنٹ کی طرف طے شدہ مارچ سے دو دن پہلے سامنے آئی ہے۔

مظاہرین نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں زبردستی اٹھایا اور طلبہ کے ساتھ دھکامکی کی۔ دوسری طرف، دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی دہلی ہائی کورٹ کے حکم اور ڈاکٹروں کے مشورے کی بنیاد پر کی گئی۔


دہلی پولیس نے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ "ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق اور سونم وانگچک کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے طبی مشورے پر انہیں ضروری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔"

بیان میں مزید کہا گیا کہ "ہائی کورٹ کے احکامات کی تعمیل کے دوران، مظاہرین نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں معمولی ہنگامہ آرائی ہوئی؛ تاہم، پولیس نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کارروائی کو محفوظ طریقے سے انجام دیا۔"

اسی کے ساتھ پولیس نے مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "ہم جنتر منتر پر موجود مظاہرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد پرامن طریقے سے جگہ خالی کر دیں۔"

مظاہرین کا الزام، پولیس نے زبردستی اٹھایا


تحریک سے وابستہ لوگوں کا الزام ہے کہ سنیچر کی علی الصبح پولیس سب سے پہلے تحریک کے کنوینر (ناظم) ابھیجیت دپکے کی رہائش گاہ پر پہنچی اور انہیں وہیں روک دیا۔ اس کے بعد پولیس جنتر منتر پہنچی اور سونم وانگچک کو وہاں سے اسپتال لے گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس کارروائی کے دوران طلباء کے ساتھ دھکا مکی کی گئی۔ کچھ لوگوں نے لاٹھی چارج کا بھی الزام لگایا، تاہم اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔

طلبہ نے انسانی زنجیر بنائی


سونم وانگچک کو اسپتال لے جانے کے بعد احتجاج کرنے والے طلباء نے انشن (بھوک ہڑتال) پر بیٹھے نیہا، آمن اور منیش کے گرد انسانی زنجیر (Human Chain) بنا لی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تینوں طلباء مرنے تک بھوک ہڑتال کے 21 ویں دن پر ہیں اور انہیں بھی زبردستی ہٹائے جانے کا خدشہ تھا۔ طلباء نے لوگوں سے جنتر منتر پہنچ کر پرامن طریقے سے تحریک کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔

پولیس کارروائی سے پہلے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کی


پولیس کارروائی سے چند گھنٹے قبل، جمعہ کی دیر رات سونم وانگچک نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھوک ہڑتال کے 20 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس دوران جسم کا تقریباً 20 فیصد وزن کم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جسم کی چربی ختم ہوتی ہے، پھر عضلات (مسلز) کمزور ہوتے ہیں اور بعد میں جسم کے اعضاء متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ویڈیو میں انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا ملک میں بچوں کی تعلیم اور ان کا مستقبل پیاز کی قیمتوں سے بھی کم اہم ہے؟

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دریں اثنا، جمعہ کی دیر رات، کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے بانی صدر ابھیجیت دپکے نے الزام لگایا کہ جنتر منتر پر احتجاجی مقام پر وانگچک پر حملہ کیا گیا۔ دہلی میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر ستیش لمبا کے مطابق، جمعہ کے روز ان کی صحت کے پیرامیٹرز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا وزن 56.55 کلوگرام تھا، جس میں 24 گھنٹوں میں 350 گرام کی کمی واقع ہوئی۔ ان کا بلڈ پریشر 108/68، بلڈ شوگر 70 ملی گرام/ڈی ایل اور نبض کی رفتار 72 فی منٹ ریکارڈ کی گئی۔

کئی اپوزیشن لیڈروں نے اظہارِ یکجہتی کے لیے جمعہ کے روز جنتر منتر پر وانگچک سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی جا سکے۔ ان سے ملاقات کرنے والوں میں عام آدمی پارٹی (AAP) کے قومی کنوینر اروند کیجریوال، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، این سی پی (شرد چندر پوار) کی ایم پی سپریا سولے، ایس پی ایم پی ڈمپل یادو، کانگریس لیڈر پون کھیڑا اور شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم ایل اے آدتیہ ٹھاکرے شامل تھے۔

یو بی ٹی سینا کے لیڈر آدتیہ ٹھاکرے نے وانگچک کی بھوک ہڑتال پر مرکز پر تنقید کرتے ہوئے اسے "سب سے زیادہ بے حس حکومت" قرار دیا اور الزام لگایا کہ حکومت طویل بھوک ہڑتال کے باوجود وانگچک کے مطالبات کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم کے قومی ترجمان وارث پٹھان نے بھی مرکز سے اپیل کی کہ وہ وانگچک کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کے مطالبات پر غور کرے، جب کہ انہوں نے طلبہ اور والدین پر بھی زور دیا کہ وہ سماجی کارکن کی حمایت کریں۔

اس سے قبل جمعرات کو، دہلی ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ بھوک ہڑتال کے دوران یومیہ بنیاد پر وانگچک کی طبی حالت کی کلینیکل نگرانی کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ "ہر شہری کی زندگی قیمتی ہے اور سرکاری حکام کو اسے بچانے کے لیے تمام کوششیں کرنی چاہئیں۔" عدالت نے یہ ہدایت بھی دی کہ سرکاری ڈاکٹروں کی رائے کی بنیاد پر جو بھی طبی مداخلت درکار ہو، وہ فراہم کی جائے۔

یہ ہدایات چیف جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے ور جسٹس تیجس کاریا کی ڈویژن بنچ نے وانگچک کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کرنے والی مفاد عامہ کی عرضی کو نمٹاتے ہوئے جاری کیں۔

واضح رہے کہ لداخ سے تعلق رکھنے والے انجینئر، تعلیمی مصلح اور ماحولیاتی کارکن وانگچک، نیٹ (NEET) پیپر لیک تنازع سمیت ملک بھر میں امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے اور تعلیمی اصلاحات کے مطالبے کو لے کر جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اور ان کے حامیوں نے اپنے مطالبات کے لیے 20 جولائی کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔

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TAGGED:

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