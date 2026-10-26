جامعہ کے طلبہ کا احتجاج: کیمپس میں بغیر اجازت داخل ہونے کے الزام میں کانگریس ارکانِ پارلیمنٹ کے خلاف کیس درج
جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے مطالبے کو لے کر احتجاج جاری ہے۔
Published : October 26, 2026 at 10:50 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ (JMI) کی شکایت پر کانگریس کے ارکانِ پارلیمنٹ عمران مسعود اور عمران پرتاپ گڑھی سمیت دیگر افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ ان ارکانِ پارلیمنٹ (ایم پیز) پر الزام ہے کہ وہ بغیر اجازت کیمپس میں داخل ہوئے اور اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کے مطالبے کو لے کر جاری احتجاجی مظاہروں کے درمیان بدامنی پھیلائی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کانگریس کے لوک سبھا ممبر عمران مسعود، راجیہ سبھا ممبر عمران پرتاپ گڑھی اور دیگر کے خلاف دہلی پولیس میں باقاعدہ شکایت درج کرائی ہے۔
دہلی پولیس کے مطابق، یونیورسٹی انتظامیہ کی شکایت پر ان ارکانِ پارلیمنٹ کے خلاف بغیر اجازت کیمپس میں داخل ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ ارکانِ پارلیمنٹ احتجاج کرنے والے طلبہ سے ملاقات کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ پہنچے تھے۔ مظاہرہ کرنے والے طلبہ، اسٹوڈنٹس یونین کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے خلاف کی گئی تادیبی کارروائی کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
Delhi: On the FIR registered against him in the Jamia case, Congress MP Imran Masood says, "Children are protesting. A notorious-type person is made the proctor and registrar there. His appointment is illegal, and there are FIRs against him. He is behind all the slogans written regarding Kashmir. Yesterday, someone was caught wearing a fake ITBP uniform—who are these people? The students caught him because the administration is useless and cannot see anything. CCTV cameras are installed, but where is the footage? Nobody will tell. And this man who is made the proctor— Mehtab Rizvi. He isn't even worthy of being a peon, yet they made him registrar just for flattering Indresh. Will he run the university as a stooge of the RSS? They have ruined the central university..."— IANS (@ians_india) October 26, 2026
سینکڑوں پولیس اہلکاروں نے گیٹ نمبر 7 کے باہر طلبہ کو حراست میں لے لیا
اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا (SFI) کی جامعہ اکائی نے الزام لگایا کہ سینکڑوں پولیس اہلکاروں نے گیٹ نمبر 7 کے باہر طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ ان لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے جو جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹس یونین (JMISU) کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایس ایف آئی نے اس صورتحال کو طلبہ کے خلاف کی گئی سخت کارروائی قرار دیا ہے۔ انہوں نے طلبہ کو حراست میں لینے کا سلسلہ روکنے اور اسٹوڈنٹس یونین کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
Delhi Police have registered an FIR for trespassing against MPs who visited Jamia Millia Islamia following a complaint by the university authorities. This comes after they visited the campus to meet Jamia students who are protesting, demanding the reinstallation of the JMI Students' Union, the revocation of disciplinary action against protesting students, and other issues.— ANI (@ANI) October 25, 2026
آن لائن کلاسز کے لیے نوٹس دے کر ہاسٹل خالی کرنے کے لیے کہا گیا
واضح رہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے مطالبے کو لے کر احتجاج مسلسل جاری ہے۔ وہیں اتوار کے روز گیٹ کھولنے اور کیمپس کی سہولیات بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ طلبہ نے بتایا کہ گزشتہ کئی دنوں سے یونیورسٹی کے تمام گیٹس بند ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریڈنگ ہال، لائبریری اور کینٹین بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اس دوران طلبہ کو آن لائن کلاسز کے لیے نوٹس دے کر ہاسٹل خالی کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ ان فیصلوں کے خلاف طلبہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر دھرنا دے رہے تھے۔
پڑھائی اور روزمرہ کی ضروریات پر بھی برا اثر
جامعہ کے طلبہ یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 7 کے باہر جمع ہوئے اور نعرے بازی کرنے لگے، جس کے بعد پولیس نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ گیٹ بند ہونے کی وجہ سے کیمپس میں آنے جانے میں شدید دشواری ہو رہی ہے۔ وہیں لائبریری، ریڈنگ ہال اور کینٹین بند ہونے سے پڑھائی اور روزمرہ کی ضروریات پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ کاشِف نامی طالب علم نے بتایا کہ یونیورسٹی میں گزشتہ کئی دنوں سے لائبریری، ریڈنگ ہال اور کینٹین بند ہیں۔ یہ سہولیات طلبہ کی پڑھائی اور روزمرہ کی ضروریات سے وابستہ ہیں۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ کیمپس کی یہ تمام سہولیات دوبارہ شروع کی جائیں اور تمام گیٹس کھولے جائیں، تاکہ پڑھائی اور آمد و رفت معمول پر آ سکے۔