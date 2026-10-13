انڈیا بلاک کا سپریم کورٹ کی طرف مارچ: راہل، کھڑگے اور پرینکا کے خلاف مقدمات درج
پولیس کارروائی کے ردعمل میں کانگریس اور انڈیا بلاک کے رہنماؤں نے الزام عائد کیاکہ مرکزی حکومت جمہوری احتجاج کو دبانے کی کوشش کررہی ہے۔
Published : October 13, 2026 at 1:34 PM IST
نئی دہلی: پیر کے روز انتخابی فہرستوں میں مبینہ بے قاعدگیوں اور خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کی مشق کے خلاف سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنے پر انڈیا بلاک کے رہنماؤں اور حامیوں کے خلاف متعدد ایف آئی آرز درج کر لی گئیں۔ پولیس نے کناٹ پلیس، تلک مارگ، بارہ کھمبا اور مندر مارگ تھانوں میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 کے تحت نافذ امتناعی احکامات کی مبینہ خلاف ورزی پر یہ مقدمات درج کیے۔
یہ کارروائی لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی قیادت میں نکالے گئے مارچ کے بعد سامنے آئی ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ مظاہرین نے بیریکیڈ توڑنے اور پیشگی اجازت کے بغیر سپریم کورٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ حکام کے مطابق چند مظاہرین نے بیریکیڈز ہٹانے کے لیے ایک منی ٹرک کا بھی استعمال کیا۔ یہ مارچ کانسٹیٹیوشن کلب سے شروع ہوا اور سپریم کورٹ سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر روک دیا گیا۔
بعدازاں راہل گاندھی، کھڑگے، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی سمیت 11 اپوزیشن رہنماؤں پر مشتمل وفد سپریم کورٹ کمپلیکس پہنچا اور ایس آئی آر (ایس آئی آر) عمل کے چند پہلوؤں کو چیلنج کرتے ہوئے ایک مشترکہ درخواست دائر کی۔ درخواست گزاروں نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں اور انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے دوران ان کے نفاذ کی عدالتی جانچ پڑتال کی استدعا کی ہے۔
سپریم کورٹ رجسٹری نے اس درخواست میں 14 خامیاں نکالتے ہوئے درخواست گزاروں سے وضاحت طلب کی ہے۔ رجسٹری نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ درخواست گزاروں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنرز ایس ایس سندھو اور وویک جوشی کو فریق کیوں بنایا ہے۔ پولیس کارروائی کے ردعمل میں کانگریس اور انڈیا بلاک کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت جمہوری احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ملک کے آئین اور نوجوانوں کے حقوق کی لڑائی ہے، اور پولیس کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔
دوسری جانب، دہلی پولیس کے سینئر حکام نے واضح کیا ہے کہ دارالحکومت کے انتہائی حساس علاقوں میں قانون کی خلاف ورزی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس درج مقدمات کی بنیاد پر ویڈیو فوٹیج سے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی شناخت کر رہی ہے اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ احتجاج پر ردعمل دیتے ہوئے راہل گاندھی نے اپوزیشن رہنماؤں کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انڈیا بلاک کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔
یہ بھی پڑھیں: سی جے پی ارکان نے اچانک جنتر منتر پہنچ کر حیران کر دیا، آشوتوش رانکا، سوربھ داس اور اجنکیا شندے حراست میں
انہوں نے کہاکہ "ہمیں حکومت کو دکھانا تھا کہ بھارت کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ہمیں مار پیٹ نہیں سکتے، دھمکا نہیں سکتے، ڈرا نہیں سکتے۔ ہم کسی کی غنڈہ گردی قبول نہیں کریں گے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن آئین اور جمہوریت کے تحفظ کی جنگ جاری رکھے گی۔ راہل گاندھی نے انڈیا بلاک کے اراکینِ پارلیمنٹ، سول سوسائٹی کے ارکان اور طلبہ تنظیموں کو منگل کی شام 4 بجے اپنی رہائش گاہ پر چائے کی دعوت دی ہے۔