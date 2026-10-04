خاتون مظاہرین کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بدسلوکی پر امت شاہ کو جواب دینا چاہیے: راہل گاندھی
لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 'آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن' نے بھی خواتین 'مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی' شکایت کی ہے۔
Published : October 4, 2026 at 12:21 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے سنیچر کے روز جنتر منتر پر ایک احتجاج کے دوران دہلی پولیس کے اہلکاروں پر خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے جواب مانگا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ چونکہ دہلی پولیس وزارت داخلہ کے تحت آتی ہے، اس لیے امت شاہ کو جواب دینا چاہیے۔ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ 'ایک خاتون صحافی نے جنتر منتر پر ایک پولیس افسر پر بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ گھنٹوں سے سینکڑوں صحافی وہاں صرف ایک ہی مطالبے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ کیا یہ پولیس کا بنیادی کام نہیں ہے؟ انہوں نے وہ بھی نہیں کیا ہے۔'
जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ़ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है - इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं। पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं - मगर जिस पुलिस पर महिलाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है - वो आख़िर किसकी हिफ़ाज़त कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? जवाब आपको ही देना है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
انہوں نے کہا کہ صرف سنیچر کے روز ہی جنتر منتر پر سینکڑوں لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 'خاتون مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات ہیں۔ کیمرے چھین لیے گئے۔ صحافیوں کو گھسیٹا گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی خواتین کے ساتھ پولیس افسران کی گھناؤنی حرکتیں کرنے کے ویڈیو ثبوت دیکھے ہیں۔'
انہوں نے الزام لگایا کہ دہلی بھر میں خواتین اور طلبہ، جو اپنی سکیورٹی کو لے کر خوفزدہ ہیں، ستیہ گرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ دار پولیس ان پر ہی ہاتھ ڈال رہی ہے۔ راہل گاندھی نے لکھا کہ 'اور ایک ایسی حکومت جو ایک خاتون کی شکایت تک درج کرنے سے ڈرتی ہے، وہ آخر کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ دہلی پولیس وزارت داخلہ کے تحت آتی ہے۔ امت شاہ جی، آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔'
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واضح رہے کہ لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 'آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن' (آئیسا) نے بھی ایسی ہی شکایت کی ہے۔ آئیسا نے ایک بیان میں کہا کہ 'خاتون مظاہرین، صحافیوں اور وکلاء کے ساتھ مرد پولیس اہلکاروں نے بدسلوکی کی۔ کئی خواتین نے مرد پولیس اہلکاروں کی طرف سے چھیڑ چھاڑ کی شکایت کی ہے۔'
اس میں کہا گیا کہ 'ایک پولیس فورس جو خواتین کو انصاف دلانے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ہجوم کو سنبھالنے کے بنیادی پروٹوکول پر بھی عمل نہیں کر سکی۔ مرد پولیس افسران نے کھلے عام خاتون مظاہرین کے ساتھ بدتمیزی کی اور انتہائی غیر پیشہ ورانہ طریقے سے پیش آئے۔'
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