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خاتون مظاہرین کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بدسلوکی پر امت شاہ کو جواب دینا چاہیے: راہل گاندھی

لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 'آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن' نے بھی خواتین 'مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی' شکایت کی ہے۔

Rahul Gandhi
کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی (File Photo: AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 4, 2026 at 12:21 PM IST

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نئی دہلی: کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے سنیچر کے روز جنتر منتر پر ایک احتجاج کے دوران دہلی پولیس کے اہلکاروں پر خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے جواب مانگا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ چونکہ دہلی پولیس وزارت داخلہ کے تحت آتی ہے، اس لیے امت شاہ کو جواب دینا چاہیے۔ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ 'ایک خاتون صحافی نے جنتر منتر پر ایک پولیس افسر پر بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ گھنٹوں سے سینکڑوں صحافی وہاں صرف ایک ہی مطالبے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ کیا یہ پولیس کا بنیادی کام نہیں ہے؟ انہوں نے وہ بھی نہیں کیا ہے۔'

انہوں نے کہا کہ صرف سنیچر کے روز ہی جنتر منتر پر سینکڑوں لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 'خاتون مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات ہیں۔ کیمرے چھین لیے گئے۔ صحافیوں کو گھسیٹا گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی خواتین کے ساتھ پولیس افسران کی گھناؤنی حرکتیں کرنے کے ویڈیو ثبوت دیکھے ہیں۔'

انہوں نے الزام لگایا کہ دہلی بھر میں خواتین اور طلبہ، جو اپنی سکیورٹی کو لے کر خوفزدہ ہیں، ستیہ گرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ دار پولیس ان پر ہی ہاتھ ڈال رہی ہے۔ راہل گاندھی نے لکھا کہ 'اور ایک ایسی حکومت جو ایک خاتون کی شکایت تک درج کرنے سے ڈرتی ہے، وہ آخر کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ دہلی پولیس وزارت داخلہ کے تحت آتی ہے۔ امت شاہ جی، آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔'

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واضح رہے کہ لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 'آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن' (آئیسا) نے بھی ایسی ہی شکایت کی ہے۔ آئیسا نے ایک بیان میں کہا کہ 'خاتون مظاہرین، صحافیوں اور وکلاء کے ساتھ مرد پولیس اہلکاروں نے بدسلوکی کی۔ کئی خواتین نے مرد پولیس اہلکاروں کی طرف سے چھیڑ چھاڑ کی شکایت کی ہے۔'

اس میں کہا گیا کہ 'ایک پولیس فورس جو خواتین کو انصاف دلانے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ہجوم کو سنبھالنے کے بنیادی پروٹوکول پر بھی عمل نہیں کر سکی۔ مرد پولیس افسران نے کھلے عام خاتون مظاہرین کے ساتھ بدتمیزی کی اور انتہائی غیر پیشہ ورانہ طریقے سے پیش آئے۔'

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TAGGED:

JANTAR MANTAR PROTEST
جنتر منتر احتتجاج پر راہل گاندھی
जंतर मंतर प्रोटेस्ट
कांग्रेस सीनियर लीडर राहुल गांधी
RAHUL GANDHI PROTEST AMIT SHAH

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