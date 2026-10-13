سی جے پی ارکان نے اچانک جنتر منتر پہنچ کر حیران کر دیا، آشوتوش رانکا، سوربھ داس اور اجنکیا شندے حراست میں
پولیس نے صبح سویرے کیے جانے والے ایک مظاہرے کے بعد سی جے پی کے تینوں ارکان کو حراست میں لے لیا۔
Published : October 13, 2026 at 11:24 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے ارکان آشوتوش رانکا، سوربھ داس اور اجنکیا شندے کو منگل کے روز دہلی پولیس نے اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ ایک بند گیٹ پر چڑھ کر جنتر منتر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پیش رفت اس جگہ کو احتجاج کے لیے مختص مقامات کی فہرست سے ہٹائے جانے کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے۔
حراست میں لیے جانے کے باوجود، سی جے پی کارکنوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بیریکیڈز کو توڑ دیا اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔
🚨Mark my words—The young gen will get Gyanu’s resignation and will reclaim our right to vote! 40,000+ paramilitary forces and police personnel. But they can’t stop the youth! The right to protest is our fundamental right. No one can “denotify” it. 🇮🇳✊🏻🪳 @Cockroachisback https://t.co/1xI4nijaZH— Saurav Das (@SauravDassss) October 13, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، سوربھ داس نے کہا کہ کارکن حراست میں لیے جانے سے پہلے احتجاج گاہ جنتر منتر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ "جنتر منتر پر دوبارہ دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ ہم جنتر منتر میں داخل ہو چکے ہیں اور اب ہمیں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تمام نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام ہے! ہم یہ کر سکتے ہیں! گیانو، بھائی اب تمہارا کھیل ختم!"
رانکا نے بھی پوسٹ میں لکھا کہ "جنتر منتر کے قلعے میں نقب لگا دی گئی ہے۔"
آپ مزاحمت کو ختم نہیں کر سکتے: دیپکے
سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے جائے وقوع پر ترنگا لہراتے ہوئے رانکا کی ایک تصویر شیئر کی۔ ایک اور پوسٹ میں، دیپکے نے کہا کہ کارکن صبح سویرے دہلی پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے سے پہلے جنتر منتر میں داخل ہو چکے تھے۔
انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ "ترنگے کے ساتھ کاکروچ آج صبح سویرے جنتر منتر میں گھس گئے، جس کے بعد انہیں دہلی پولیس نے اٹھا لیا۔ آشوتوش رانکا، سوربھ داس اور اجنکیا کو ٹیم کے دیگر ارکان کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آپ مزاحمت کو ختم نہیں کر سکتے۔"
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
دیپکے کی طرف سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں سی جے پی کے ارکان کو ایک بند گیٹ پر چڑھتے اور قومی پرچم کے ساتھ جنتر منتر میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ مظاہرین نے "گیانیش کمار استعفیٰ دو" اور "بھارت ماتا کی جے" جیسے نعرے لگائے، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا۔
سی جے پی کے بانی کی حکومت کے فیصلے پر کڑی تنقید
احتجاج سے پہلے، دیپکے نے جنتر منتر کو احتجاج کے لیے مختص مقامات کی فہرست سے ہٹانے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے دلیل دی کہ یہ اقدام لوگوں کو حکومت کی مخالفت کرنے سے نہیں روک سکے گا۔
انہوں نے کہا کہ "دہلی ایک بار پھر جمہوریت کو بچانے کے لیے کھڑے ہونے والے لوگوں سے بھر گئی ہے۔ اگر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ جنتر منتر کو چھین لینے سے احتجاج ختم ہو جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ جنتر منتر صرف ایک جگہ نہیں ہے؛ یہ مزاحمت کا ایک جذبہ ہے جسے کوئی کبھی نہیں چھین سکتا۔"
دیپکے نے مزید الزام لگایا کہ یہ فیصلہ اختلاف رائے کو دبانے کی کوشش کی عکاسی کرتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا مسئلہ احتجاج کی جگہ نہیں بلکہ لوگوں کا مظاہرے کے لیے اکٹھا ہونے کا تصور ہے۔
کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے بھی اس اقدام پر تنقید کی اور حکومت پر جمہوری احتجاج کو محدود کرنے اور اختلاف رائے کے حق کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، جے رام رمیش نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ "یہ پی ایم-ایچ ایم (وزیراعظم اور وزیر داخلہ) کی جوڑی پر طاری انتہائی خوف اور گھبراہٹ کی ایک واضح علامت ہے کہ تاریخی جنتر منتر اب ایسی جگہ نہیں رہے گا جہاں ہماری جمہوریت کو روزانہ ایک بوسٹر ڈوز ملتا تھا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "یہ زہریلی جوڑی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور ہم نے گزشتہ چند دنوں میں دیکھا ہے کہ وہ پرامن عوامی احتجاج کے ساتھ کتنی بے رحمی سے نمٹے ہیں۔ جمہوریت اب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ سب صرف 'ڈیموکرسی' (کرسی کی سیاست) کا معاملہ ہے۔"
احتجاج کے لیے تین متبادل مقامات کا تعین
پیر کے روز جاری کردہ ایک سرکاری نوٹس کے مطابق، حکومت نے جنتر منتر کو دہلی میں احتجاج اور مظاہروں کے لیے مختص مقامات کی فہرست سے ہٹا دیا ہے۔ نامزد کیے گئے تین متبادل مقامات میں رام لیلا گراؤنڈ، براری گراؤنڈ اور مشرقی دہلی کا سی بی ڈی گراؤنڈ شامل ہیں۔
وزارت داخلہ نے ان متبادل مقامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جہاں شہری احتجاج کرنے کے اپنے حق کا استعمال کر سکیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔
یہ گرفتاریاں قومی دارالحکومت میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کے درمیان عمل میں آئی ہیں، کیونکہ مختلف تنظیموں نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی۔
آج سی جے پی کی جانب سے احتجاج کو منظم کرنے کی تازہ کوششوں کے پیش نظر دہلی پولیس نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے شہر بھر میں اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔
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