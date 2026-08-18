جنتر منتر احتجاج: دہلی پولیس نے بڑے پیمانے پر فیشل ریکگنیشن کے الزام کو مسترد کردیا
دہلی پولیس نے اپنے حلف نامے میں بتایا کہ مظاہرین مختلف مقامات پر بیریکیڈ کی متعدد تہوں کو عبور کرنے کی کوشش کررہے تھے۔
Published : August 18, 2026 at 4:38 PM IST
نئی دہلی : دہلی پولیس نے گزشتہ ماہ جنتر منتر پر ہونے والے طلبہ کے احتجاج کے دوران فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑے پیمانے پر نگرانی کیے جانے کے الزامات کو مسترد کردیا ہے۔ سپریم کورٹ میں 17 اگست کو داخل کیے گئے حلف نامے میں پولیس نے کہا ہے کہ یہ نظام احتجاج میں موجود ہر شخص کا پروفائل تیار نہیں کرتا، بلکہ صرف ایسے افراد کی شناخت کرتا ہے جن کا سابقہ سنگین جرائم کا ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہے۔
دہلی پولیس نے طلبہ مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کے الزامات کو بھی مسترد کرتے ہوئے اپنی کارروائی کو حالات کے مطابق متناسب قرار دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران بڑی تعداد میں مظاہرین مختلف مقامات پر موجود تھے اور ان میں بعض سماج دشمن عناصر اور سابقہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد بھی مبینہ طور پر شامل ہوگئے تھے۔
پولیس نے سپریم کورٹ میں داخل حلف نامے میں کہا کہ حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب مظاہرین نے کئی سطحوں پر لگائی گئی بیریکیڈنگ کو عبور کرنا شروع کیا اور مبینہ طور پر تشدد پر اتر آئے۔ پولیس کے مطابق اسی مرحلے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔
دہلی پولیس نے اپنے حلف نامے میں بتایا کہ مظاہرین مختلف مقامات پر بیریکیڈ کی متعدد تہوں کو عبور کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ پولیس کے مطابق ابتدا میں بڑی تعداد میں مظاہرین رائسینا روڈ اور رفیع مارگ کی جانب سے ریل بھون کے قریب جمع ہوئے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔ پولیس نے انہیں روکنے اور مبینہ غیر قانونی اجتماع کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کچھ مظاہرین پارلیمنٹ پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دہلی پولیس، ریپڈ ایکشن فورس اور سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے مظاہرین سے بار بار بیریکیڈ عبور نہ کرنے اور قانونی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی، لیکن مظاہرین نے مبینہ طور پر ان ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ پولیس کے مطابق اس مرحلے پر صورتحال میں بڑے پیمانے پر بد نظمی پیدا ہوگئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے متناسب طاقت استعمال کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔
حلف نامے میں دہلی پولیس نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جانب مارچ کے لیے کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس وجہ سے مارچ کے لیے نہ کوئی منظور شدہ راستہ مقرر تھا، نہ آغاز اور اختتام کا وقت طے تھا اور نہ ہی شرکا کی تعداد کی منظوری دی گئی تھی۔ پولیس نے اسی بنیاد پر دعویٰ کیا کہ اجتماع غیر قانونی تھا اور پارلیمنٹ کی جانب بڑھنے کی کوشش بھی ایک غیر قانونی اقدام تھا۔
پولیس نے عدالت سے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے، جس میں طلبہ اور نوجوان بھی شامل ہیں، لیکن جب پرامن احتجاج تشدد میں تبدیل ہوجائے اور اس سے عام شہریوں، پولیس اہلکاروں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ دہلی پولیس نے فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق الزامات کو خاص طور پر مسترد کیا ہے۔
پولیس نے کہا کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ احتجاج میں موجود ہر شخص کا چہرہ اسکین کیا گیا، ہر شخص کا بایومیٹرک ڈیٹا حاصل کیا گیا، لوگوں کو آدھار کارڈ کے ساتھ طلب کیا گیا یا ان کا ڈیٹا نجی اداروں کو فروخت کیا گیا۔ پولیس کے مطابق فیشل ریکگنیشن سسٹم ہر فرد کا پروفائل خودکار طور پر تیار، محفوظ یا برقرار نہیں رکھتا اور نہ ہی پرامن مظاہرین کی اندھا دھند نگرانی یا ان کی ذاتی معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ نظام صرف ان افراد کے چہروں کی شناخت کرتا ہے جن کا چہرہ اور دیگر متعلقہ معلومات پہلے سے سنگین جرائم کے مقدمات کے سلسلے میں پولیس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ دہلی پولیس نے حلف نامے میں کہا کہ تقریباً 2,873 افراد ایسے ہیں جن کے خلاف قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، عصمت دری اور پوکسو ایکٹ جیسے سنگین جرائم کے مقدمات درج ہیں۔ پولیس کے مطابق فیشل ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے ایسے افراد کی شناخت کی جاسکتی ہے، جبکہ معمولی نوعیت کے معاملات، مثلاً ٹریفک چالان یا معمولی خلاف ورزیوں سے متعلق ریکارڈ اس نظام کے دائرے میں نہیں آتا۔
پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جن مظاہرین کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، ان کے خلاف محض احتجاج میں شرکت کی بنیاد پر اس نظام کے ذریعے کوئی تفتیش شروع نہیں کی جائے گی۔دہلی پولیس نے عدالت کو بتایا کہ احتجاج کے دوران تقریباً 30 ہزار سے زائد مظاہرین تقریباً تین کلومیٹر کے علاقے میں مختلف مقامات پر موجود تھے، جبکہ ہجوم کو سنبھالنے کے لیے تقریباً 5 ہزار پولیس اہلکار تعینات تھے۔
پولیس نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں افراد کے مختلف مقامات پر پھیل جانے اور بعض مقامات پر مبینہ طور پر بیریکیڈ توڑنے کی کوشش کے باعث صورتحال کو قابو میں رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ احتجاج کے دوران پولیس پر مبینہ طور پر ناخن لگی لاٹھیاں استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے ایک ہی ویڈیو کو بنیاد بنایا جارہا ہے۔
پولیس کے مطابق اگر مکمل ویڈیو دیکھی جائے تو مبینہ ناخن والی لاٹھی پولیس اہلکار کے بجائے مظاہرین کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ وہ دراصل ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا جس پر ممکنہ طور پر کسی مظاہرین نے قومی پرچم لگایا ہوا تھا۔ پولیس نے مزید کہا کہ نہ تو مذکورہ لاٹھی کا پولیس کی جانب سے استعمال کیا گیا اور نہ ہی کسی مظاہرین کی میڈیکل لیگل رپورٹ میں ناخن سے لگنے والے زخموں کا ذکر ہے۔
پولیس نے احتجاج کے دوران سادہ لباس میں موجود اہلکاروں کے حوالے سے بھی عدالت میں وضاحت پیش کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اہلکار ہجوم کو منظم کرنے کے لیے کیے گئے سکیورٹی انتظامات کا حصہ تھے اور ان کی تعیناتی کا مقصد حالات پر نظر رکھنا اور ضرورت پڑنے پر ہجوم کو قابو کرنا تھا۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان ویڈیوز کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے جانے کا دعویٰ کیا جن میں سادہ لباس میں پولیس اہلکار لاٹھیاں پکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
دہلی پولیس نے سپریم کورٹ میں زیر سماعت درخواستوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار بنیادی طور پر منتخب تصاویر، نامکمل ویڈیو کلپس اور غیر مصدقہ میڈیا و سوشل میڈیا رپورٹس پر انحصار کررہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان مواد کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی اور ان کی بنیاد پر احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی کی یک طرفہ تصویر پیش کی جارہی ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ مواد قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانب سے موجودہ حالات میں کیے گئے حفاظتی اور ہجوم کو قابو کرنے کے اقدامات کا مکمل پس منظر ظاہر نہیں کرتا۔
حلف نامے میں دہلی پولیس نے کہا کہ احتجاجی ہجوم میں سماج دشمن عناصر یا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کا شامل ہوجانا پولیس کے لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ پولیس کے مطابق ایسے افراد احتجاج کو بدنام کرنے یا پولیس کے خلاف منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرسکتے ہیں۔ اسی لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے حالات کے مطابق مرحلہ وار ردعمل اختیار کرتے ہیں، جس میں پہلے مذاکرات، سمجھانے، قائل کرنے اور وارننگ دینے جیسے اقدامات شامل ہوتے ہیں۔
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دہلی پولیس کا یہ حلف نامہ ان درخواستوں کے جواب میں داخل کیا گیا ہے جن میں جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال، پولیس کارروائی اور فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے مبینہ غیر قانونی استعمال پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ پولیس نے ایک طرف بڑے پیمانے پر بایومیٹرک نگرانی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیشل ریکگنیشن سسٹم صرف سابقہ سنگین جرائم کے ریکارڈ رکھنے والے افراد کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب درخواست گزار پولیس کی کارروائی اور نگرانی کے طریقہ کار پر قانونی اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔