سی جے پی کے سورو داس اور آشتوش رانکا کو اب کرائم برانچ نے بھیجا سمن، کل ہی ملی تھی ضمانت
دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے سورو داس اور رانکا کو سمن بھیج کر آج ہی پیش ہونے کو کہا ہے۔
Published : October 22, 2026 at 10:30 AM IST
نئی دہلی: سیاسی اور احتجاجی حلقوں میں سرگرمیوں کا مرکز بنے 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے سورو داس اور آشتوش رانکا کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ حال ہی میں جنتر منتر اور کناٹ پلیس کے علاقے میں بغیر اجازت احتجاج کرنے، امن و امان برقرار رکھنے کے بانڈ کی خلاف ورزی کرنے اور سکیورٹی فورسز کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کے تحت اب کرائم برانچ نے سمن بھیجا ہے۔
منگل کو دہلی پولیس نے یہ معاملہ کرائم برانچ کو منتقل کر دیا تھا۔ ان کے خلاف سنسد مارگ تھانے میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اب دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے دونوں معاملات کی جانچ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور تفتیشی عمل کے تحت پوچھ گچھ تیز کر دی ہے۔
سورو داس اور آشتوش رانکا کو کل ہی ملی تھی ضمانت
اکتوبر کے وسط میں کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے کو لے کر دہلی کے جنتر منتر پر ایک بڑا احتجاج منظم کرنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمین جنتر منتر پر بغیر پیشگی اجازت کے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے اور بیریکیڈز توڑ کر امن و قانون کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس معاملے میں پولیس نے سورو داس اور آشتوش رانکا سمیت کئی مظاہرین کو حراست میں لیا تھا۔ اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی عدالت نے انہیں عدالتی حراست میں بھیج دیا تھا۔ تاہم، تقریباً سات دنوں کی کسٹڈی کے بعد دونوں کو بدھ کے روز عدالت سے ذاتی مچلکے پر رہائی کی منظوری ملی۔ بدھ کی رات دونوں تہاڑ جیل سے ضمانت پر باہر آئے۔
سورو اور رانکا کے بارے میں
کاکروچ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان کی حیثیت سے پہچان رکھنے والے سورو داس (عمر 27 سال) ماضی میں ایک تحقیقاتی صحافی/محقق رہ چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں وہ سوشل میڈیا اور زمینی مہمات کے ذریعے الیکشن کمیشن اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اپنے بیانات کی وجہ سے مسلسل سرخیوں میں رہے ہیں۔ دوسری طرف، آشتوش رانکا (عمر 31 سال) سی جے پی کے اہم منصوبہ ساز اور سرگرم کارکنوں میں شامل ہیں۔ وہ پارٹی کی مہمات، بالخصوص نوجوانوں کی تحریکوں اور احتجاجی مظاہروں کے انعقاد میں سرکردہ کردار ادا کرتے آئے ہیں۔
'کاکروچ جنتا پارٹی' کا قیام حالیہ مہینوں میں سرخیوں میں ہوئی ایک سیاسی و سماجی پیش رفت ہے، جس کی شروعات ابھیجیت دیپکے اور دیگر نوجوانوں نے کی ہے۔ اپنے منفرد نام اور تیکھے احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے اس تنظیم نے سوشل میڈیا پر زبردست توجہ حاصل کی ہے۔ یہ گروپ بنیادی طور پر انتخابی عمل کی شفافیت اور انتظامی جوابدہی جیسے مسائل کو لے کر سڑکوں پر اترتا ہے۔
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