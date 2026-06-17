دہلی پولیس کی بڑی کارروائی، آئی ایس آئی سے منسلک دہشت گرد و جرائم پیشہ نیٹ ورک بے نقاب، سات گرفتار
پولیس نے ملزمان کے قبضے سے پانچ جدید نیم خودکار پستول، اکتالیس زندہ کارتوس، سات موبائل فون اور ایک اسکارپیو گاڑی برآمد کی ہے۔
Published : June 17, 2026 at 7:26 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی سرپرستی میں چلنے والے مبینہ بین الاقوامی دہشت گرد اور جرائم پیشہ نیٹ ورک کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے اس کارروائی میں سات افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر پاکستان میں موجود ہینڈلرز کی ہدایات پر دہشت گردانہ سرگرمیوں اور اسلحہ و منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔
گرفتار ملزمان میں انس، موہت، دیپک، عارف، کرن ویر سنگھ، جتن اور صابر شامل ہیں۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کے ڈی سی پی نارا چیتنیا کے مطابق اس نیٹ ورک کی قیادت پاکستانی گینگسٹر اور مبینہ دہشت گرد شہزاد بھٹی اپنے ساتھی اجمل گجر کے ساتھ کر رہا تھا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ گرفتار افراد نومبر 2025ء سے پاکستان میں موجود ان ہینڈلرز کے رابطے میں تھے۔
پولیس نے ملزمان کے قبضے سے پانچ جدید نیم خودکار پستول، اکتالیس زندہ کارتوس، سات موبائل فون اور ایک اسکارپیو گاڑی برآمد کی ہے۔ فرانزک جانچ کے دوران موبائل فونز سے حاصل شدہ ڈیجیٹل شواہد میں متعدد چیٹس، وائس میموز اور دیگر مواد ملا جس سے مبینہ طور پر پاکستان میں موجود ہینڈلرز سے رابطوں کا انکشاف ہوا۔
تحقیقات کے مطابق یہ گروہ ڈرونز کے ذریعے پاکستان سے پنجاب میں اسلحہ اور منشیات منگواتا تھا۔ بعد ازاں یہ سامان دہلی اور این سی آر کے مختلف علاقوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک نے ’’ڈیڈ ڈراپ‘‘ نامی خفیہ طریقۂ کار اختیار کر رکھا تھا جس کے ذریعے سامان ایک مخصوص مقام پر چھوڑ دیا جاتا اور دوسرے افراد اسے وہاں سے وصول کر لیتے تھے۔
پولیس کے مطابق مئی 2026ء میں موصول ہونے والی خفیہ معلومات سے انکشاف ہوا تھا کہ آئی ایس آئی کے اشاروں پر کام کرنے والے ہینڈلرز سوشل میڈیا کے ذریعے بھارتی نوجوانوں کو پرتعیش اور جرائم پیشہ زندگی کے خواب دکھا کر اپنے نیٹ ورک میں شامل کر رہے ہیں۔ اسی اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے ابتدائی کارروائی کرتے ہوئے موہت نامی ملزم کو یمنا وہار کے قریب بھاگیرتھ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے علاقے سے گرفتار کیا تھا، جہاں سے ایک غیر قانونی پستول اور پاکستان سے متعلق مبینہ چیٹس والا موبائل فون بھی برآمد ہوا۔
تفتیش کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ گروہ کے بعض ارکان نے دہلی، لونی اور ہریانہ کے حساس مقامات کی ابتدائی ریکی کی تھی۔ پولیس کے مطابق ان مقامات کی ویڈیوز اور دیگر معلومات پاکستان میں موجود ہینڈلرز کو بھیجی گئی تھیں۔ مزید برآں اسلحہ اور منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والی رقم کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والے متعدد بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔
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دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے اور امکان ہے کہ تحقیقات کے دوران اس نیٹ ورک سے جڑے مزید افراد اور روابط سامنے آئیں گے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی قومی سلامتی کے لیے ممکنہ خطرات کو روکنے کی جانب ایک اہم کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔