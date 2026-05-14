دہلی میں درندگی: چلتی بس میں پھر خاتون کے ساتھ گینگ ریپ، ڈرائیور اور کنڈکٹر گرفتار
دہلی کے رانی باغ میں دو نوجوانوں نے چلتی بس میں 30 سالہ خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کرلیا۔
Published : May 14, 2026 at 11:15 AM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت دہلی کے رانی باغ علاقے میں پیر کی رات دیر گئے ایک انتہائی شرمناک اور دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعہ نے ایک بار پھر خواتین کے تحفظ کے حوالے سے سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ دو نوجوانوں نے چلتی سلیپر بس کے اندر ایک 30 سالہ خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جس سے بڑے پیمانے پر صدمہ اور غم و غصہ پھیل گیا۔
خبر کے مطابق اطلاع ملنے پر پولیس حرکت میں آگئی۔ بس کو قبضے میں لے لیا گیا اور متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر، فوری طور پر ایف آئی آر درج کی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر حفاظتی انتظامات پر شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔
The police have registered a case of the alleged gangrape of a woman on a private bus in Delhi. The case has been registered based on the woman's complaint. The police have arrested both accused individuals. The Delhi Police have also seized the bus used in the incident. Police…— ANI (@ANI) May 14, 2026
ٹائم پوچھنے کے بہانے بس میں گھسیٹا
ڈی سی پی (آؤٹر ویسٹ) وکرم سنگھ کے مطابق، متاثرہ خاتون پیتم پورہ علاقے میں رہتی ہے۔ اپنے بیان میں متاثرہ نے بتایا کہ وہ منگل پوری میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ پیر کی رات، اپنی شفٹ ختم کرنے کے بعد، وہ گھر جا رہی تھی۔ جب وہ سرسوتی وہار کے بی-بلاک بس اسٹینڈ پر پہنچی تو ایک سلیپر بس کھینچ کر قریب ہی رک گئی۔ متاثرہ نے وہاں کھڑے ایک نوجوان سے وقت پوچھا۔ تاہم، ملزم اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے زبردستی بس کے اندر گھسیٹ کر لے گیا۔
سات کلومیٹر تک 'بربریت' کی حد
متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ جس وقت اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا، ملزم نے بس کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ڈرائیور گاڑی چلانے لگا۔ تقریباً دو گھنٹے تک، بس نانگلوئی میٹرو اسٹیشن کے گرد سات کلومیٹر کے دائرے میں چکر لگاتی رہی، اس دوران دونوں نوجوانوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ 2:00 بجے کے قریب، ملزم نے متاثرہ کو - جو بہت خون بہہ رہا تھا - جائے وقوعہ سے فرار ہونے سے پہلے سڑک پر پھینک دیا۔ آزمائش کے بعد متاثرہ شخص کسی طرح پولیس کو اطلاع دینے میں کامیاب ہوگیا۔ **پردوں کی وجہ سے باہر سے نظر نہ آنے والا جرم:** پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ بس پردے لگے ہوئے تھے۔ نتیجتاً بس کے اندر ہونے والی سرگرمیاں باہر سے نظر نہیں آتی تھیں۔ پولیس نے بس کو ضبط کر لیا ہے جس پر بہار کا رجسٹریشن نمبر ہے اور گاڑی کا فرانزک معائنہ شروع کر دیا ہے۔ **متاثرہ نے اسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا:** متاثرہ کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے، ڈاکٹروں نے اسے اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا۔ تاہم، متاثرہ نے سفارش کو مسترد کر دیا. اس نے وضاحت کی کہ اس کا شوہر تپ دق میں مبتلا ہے اور گھر میں اس کے بچے اس کے منتظر ہیں۔ مالی مجبوریوں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کے باعث وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود گھر میں زیر علاج ہے۔
ملزم گرفتار
ڈی سی پی وکرم سنگھ کے مطابق متاثرہ کے بیان اور شکایت کی بنیاد پر معاملے میں فوری طور پر ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ بھی کرایا گیا۔ کیس کے سلسلے میں، دونوں ملزمین - جن کی شناخت امیش اور راجندر کے طور پر کی گئی ہے - کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ واقعے میں ملوث بس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ تاہم، ڈی سی پی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ پورا واقعہ پیسوں کے حوالے سے آپسی جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے۔