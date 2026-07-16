این آئی اے عدالت نے یو اے پی اے کیس میں پی ایف آئی کے بانی ای ابوبکر کی تیسری ضمانت کی درخواست مسترد کردی
عدالت نے ای ابوبکر کی جانب سے ضمانت کے لیے پیش کئے گئے تمام دلائل کو مسترد کر دیا۔
By ANI
Published : July 16, 2026 at 1:44 PM IST
نئی دہلی: نئی دہلی کی خصوصی این آئی اے عدالت نے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج ایک کیس میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا (پی ایف آئی) کے بانی چیئرمین ای ابوبکر کی تیسری ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
عدالت نے حال ہی میں پی ایف آئی کے لیڈروں بشمول ای ابوبکر اور دیگر ملزمین کے خلاف دہشت گردی کی سازش، دہشت گردی کی فنڈنگ اور ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش سے متعلق دفعات کے تحت الزامات طے کیے تھے۔
ابوبکر کو 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پی ایف آئی کے بانی چیئرمین نے مقدمے کی سماعت میں تاخیر کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت کی درخواست کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خرابی صحت، تیز رفتار ٹرائل اور یو اے پی اے مقدمات کے تحت ضمانت سے متعلق قانونی دفعات میں تبدیلی سے متعلق وجوہات بھی شامل تھیں۔
پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے خصوصی این آئی اے جج پرشانت شرما نے بدھ کے روز ملزمین کے وکیل اور قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کے ذریعہ کی گئی عرضیوں پر غور کرنے کے بعد ضمانت کی درخواست کو مسترد کردیا۔
عدالت نے کہا کہ مقدمے کی سماعت میں تاخیر کے پہلو کو سراہنے کے لیے اس مقدمے میں پیش آرہے حالات کی تعریف کرنا ہوگی۔
خصوصی جج نے 15 جولائی کو کہا، "ان حالات میں جرم کی سنگینی، اس عدالت پر کام کا بوجھ، ملوث ملزمان کی تعداد، ملزمان کی نمائندگی کرنے والے وکلاء کی تعداد اور کئی باتیں شامل ہیں۔"
عدالت نے کہا کہ ملزم کے وکیل نے ٹرائل میں تاخیر کا معاملہ اٹھاتے ہوئے ان عوامل کا حوالہ نہیں دیا۔ اس طرح، اس کی دلیل کسی بھی وجہ پر مبنی نہیں ہے.
جج نے حکم دیا، " اس کیس کے حقائق اور حالات کے پیش نظر، مجھے درخواست گزار کو ضمانت دینے کا کوئی جواز نہیں ملتا۔ اس لیے درخواست گزار/ملزم ای ابو بکر کی موجودہ ضمانت کی درخواست کو خارج کر دیا جاتا ہے۔"
ملزم کے وکیل نے تیز رفتار ٹرائل، یو اے پی اے کیسز میں ضمانت سے متعلق قانون میں تبدیلی، خرابی صحت اور 22 ستمبر 2022 کو گرفتاری کے بعد سے اس کی تحویل کی بنیاد پر ضمانت کی درخواست کی تھی۔
اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر (ایس پی پی) راہول تیاگی جتن کھتری اور امیت روہیلا کے ساتھ این آئی اے کے لیے حاضر ہوئے اور دلیل دی کہ درخواست کو خارج کیا جانا چاہیے۔
این آئی اے کے ایس پی پی نے دعویٰ کیا کہ درخواست گزار کے خلاف ایسے شواہد موجود ہیں جو پہلی نظر سے ان جرائم میں اس کی شمولیت کو ظاہر کرتے ہیں جن کے لیے اسے چارج شیٹ کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: