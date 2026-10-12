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انڈیا اتحاد کا سپریم کورٹ مارچ آج: راجیو چوک سمیت دہلی میٹر کے چھ اسٹیشنز بند

انڈیا بلاک کے احتجاج کے پیش قومی دارالحکومت میں سکیورٹی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔

Delhi Metro shuts entry, exit at six stations amid Congress' call for protest march
انڈیا اتحاد کے مارچ کے پیش نظر راجیو چوک سمیت دہلی میٹر کے چھ اسٹیشنز بند (ANI)
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By ANI

Published : October 12, 2026 at 7:34 AM IST

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نئی دہلی: کانگریس کی جانب سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ کی کال کے پیش نظر، سکیورٹی خدشات کے باعث پیر کو راجیو چوک، مرکزی سیکریٹریٹ اور پٹیل چوک سمیت دہلی میٹرو کے چھ اسٹیشنوں پر صبح چھ بجے سے شام چار بجے تک انٹری اور ایگزٹ بند رہے گا۔ تاہم، دہلی میٹرو ریل کارپوریشن (ڈی ایم آر سی) نے واضح کیا ہے کہ متاثرہ اسٹیشنوں پر ٹرینیں بدلنے کی سہولت برقرار رہے گی۔

قومی دارالحکومت میں سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ دہلی ٹریفک پولیس نے بھی مختلف مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے اور روٹ تبدیل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔

جن چھ میٹرو اسٹیشنوں پر انٹری اور ایگزٹ بند رہے گا، ان میں پٹیل چوک، جن پتھ، راجیو چوک، منڈی ہاؤس، مرکزی سیکریٹریٹ اور بارہ کھمبا روڈ شامل ہیں۔

ڈی ایم آر سی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ سکیورٹی ایجنسیاں صورت حال کا جائزہ لیں گی اور اسی کے مطابق مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔

"سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر، 12 اکتوبر 2026 کو صبح 6:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک درج ذیل میٹرو اسٹیشنوں پر داخلہ اور نکاس (انٹری اور ایگزٹ) بند رہے گا۔ سیکیورٹی ایجنسیاں صورتحال کا جائزہ لیں گی اور ضرورت کے مطابق مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ تاہم، تمام متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر ٹرینیں بدلنے (انٹرچینج) کی سہولت دستیاب رہے گی۔" ڈی ایم آر سی

دوسری جانب، دہلی ٹریفک پولیس نے پیر کے روز قومی دارالحکومت، نئی دہلی اور وسطی دہلی میں مختلف مقامات پر ممکنہ ٹریفک جام اور روٹ تبدیل کیے جانے سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔

ایڈوائزری کے مطابق، صبح چھ بجے سے صورت حال کے پیش نظر ٹریفک کا رخ موڑا جائے گا۔ نئی دہلی اور وسطی دہلی کے کئی اہم چوراہوں، فلائی اوورز اور سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ایڈوائزری کانگریس کی جانب سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ کی کال کے بیچ جاری کی گئی ہے۔

دہلی ٹریفک پولیس نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ "امن و امان کی صورت حال کے پیش نظر، 12 اکتوبر 2026 کو دہلی کی درج ذیل شاہراہوں پر ٹریفک متاثر ہو سکتی ہے۔ صورت حال کے مطابق 12 اکتوبر 2026 کو صبح 6:00 بجے سے روٹ تبدیلی کی ہدایت نافذ رہے گی۔ عام عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل مقامات اور قریبی راستوں پر آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔"

مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ممکنہ تاخیر کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے سفر کا پلان بنائیں، کیونکہ سکیورٹی ایجنسیاں دن بھر صورت حال کا جائزہ لیتی رہیں گی۔

واضح رہے کہ آج اپوزیشن لیڈران اور ارکانِ پارلیمنٹ پیر کی صبح سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنے والے ہیں۔ یہ مارچ اسپیشل انٹینسو ریویژن (ایس آئی آر) عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے پر کیا جا رہا ہے۔ 'انڈیا' اتحاد کی کئی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی اس مارچ میں شامل ہونے کی امید ہے۔

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TAGGED:

DELHI METRO CLOSED
GYANESH KUMAR
इंडिया गठबंधन का मार्च
انڈیا اتحاد کا احتجاج
INDIA ALLIANCE PROTEST

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