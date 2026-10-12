انڈیا اتحاد کا سپریم کورٹ مارچ آج: راجیو چوک سمیت دہلی میٹر کے چھ اسٹیشنز بند
انڈیا بلاک کے احتجاج کے پیش قومی دارالحکومت میں سکیورٹی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔
By ANI
Published : October 12, 2026 at 7:34 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کی جانب سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ کی کال کے پیش نظر، سکیورٹی خدشات کے باعث پیر کو راجیو چوک، مرکزی سیکریٹریٹ اور پٹیل چوک سمیت دہلی میٹرو کے چھ اسٹیشنوں پر صبح چھ بجے سے شام چار بجے تک انٹری اور ایگزٹ بند رہے گا۔ تاہم، دہلی میٹرو ریل کارپوریشن (ڈی ایم آر سی) نے واضح کیا ہے کہ متاثرہ اسٹیشنوں پر ٹرینیں بدلنے کی سہولت برقرار رہے گی۔
قومی دارالحکومت میں سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ دہلی ٹریفک پولیس نے بھی مختلف مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے اور روٹ تبدیل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔
#WATCH | Delhi: Entry and exit at some metro stations will remain closed from 6:00 AM to 4:00 PM on October 12, 2026, for security reasons. (Visuals from Patel Chowk metro station) https://t.co/vu4RXWmhtL— ANI (@ANI) October 12, 2026
جن چھ میٹرو اسٹیشنوں پر انٹری اور ایگزٹ بند رہے گا، ان میں پٹیل چوک، جن پتھ، راجیو چوک، منڈی ہاؤس، مرکزی سیکریٹریٹ اور بارہ کھمبا روڈ شامل ہیں۔
ڈی ایم آر سی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ سکیورٹی ایجنسیاں صورت حال کا جائزہ لیں گی اور اسی کے مطابق مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔
Service Update Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 06:00 AM till 04:00 PM on 12th October, 2026. Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates will be shared accordingly. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations. 1. Patel Chowk 2. Janpath 3. Rajiv Chowk 4. Mandi House 5. Central Secretariat 6. Barakhamba Road— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 11, 2026
"سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر، 12 اکتوبر 2026 کو صبح 6:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک درج ذیل میٹرو اسٹیشنوں پر داخلہ اور نکاس (انٹری اور ایگزٹ) بند رہے گا۔ سیکیورٹی ایجنسیاں صورتحال کا جائزہ لیں گی اور ضرورت کے مطابق مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ تاہم، تمام متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر ٹرینیں بدلنے (انٹرچینج) کی سہولت دستیاب رہے گی۔" ڈی ایم آر سی
دوسری جانب، دہلی ٹریفک پولیس نے پیر کے روز قومی دارالحکومت، نئی دہلی اور وسطی دہلی میں مختلف مقامات پر ممکنہ ٹریفک جام اور روٹ تبدیل کیے جانے سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔
#WATCH | Delhi: Entry and exit at some metro stations will remain closed from 6:00 AM to 4:00 PM on October 12, 2026, for security reasons. (Visuals from Janpath metro station) https://t.co/xPKiT6cHNX— ANI (@ANI) October 12, 2026
ایڈوائزری کے مطابق، صبح چھ بجے سے صورت حال کے پیش نظر ٹریفک کا رخ موڑا جائے گا۔ نئی دہلی اور وسطی دہلی کے کئی اہم چوراہوں، فلائی اوورز اور سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ایڈوائزری کانگریس کی جانب سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ کی کال کے بیچ جاری کی گئی ہے۔
دہلی ٹریفک پولیس نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ "امن و امان کی صورت حال کے پیش نظر، 12 اکتوبر 2026 کو دہلی کی درج ذیل شاہراہوں پر ٹریفک متاثر ہو سکتی ہے۔ صورت حال کے مطابق 12 اکتوبر 2026 کو صبح 6:00 بجے سے روٹ تبدیلی کی ہدایت نافذ رہے گی۔ عام عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل مقامات اور قریبی راستوں پر آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔"
#WATCH | Delhi: Visuals from Jantar Mantar ahead of the INDIA bloc's protest scheduled for today in Delhi. https://t.co/UROVmRxA9m— ANI (@ANI) October 12, 2026
مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ممکنہ تاخیر کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے سفر کا پلان بنائیں، کیونکہ سکیورٹی ایجنسیاں دن بھر صورت حال کا جائزہ لیتی رہیں گی۔
واضح رہے کہ آج اپوزیشن لیڈران اور ارکانِ پارلیمنٹ پیر کی صبح سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنے والے ہیں۔ یہ مارچ اسپیشل انٹینسو ریویژن (ایس آئی آر) عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے پر کیا جا رہا ہے۔ 'انڈیا' اتحاد کی کئی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی اس مارچ میں شامل ہونے کی امید ہے۔
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