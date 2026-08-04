سی جے پی بانی ابھیجیت ڈپکے کے خلاف دہلی میں شکایت: فیضان انصاری نے فوری گرفتاری کا مطالبہ کردیا
انہوں نے کہاکہ "میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ڈپکے کے لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ پونے اور اورنگ آباد میں مقدمات درج ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 2:16 PM IST
نئی دہلی : سوشل میڈیا انفلوئنسر فیضان انصاری نے سی جے پی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت ڈپکے کے خلاف دہلی پولیس میں تحریری شکایت درج کراتے ہوئے ان پر حملوں کی سازش کا الزام لگایا ہے اور فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ فیضان انصاری نے دہلی کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) کو دی گئی شکایت میں دعویٰ کیا کہ ابھیجیت ڈپکے کے ساتھیوں نے پونے اور اورنگ آباد میں ان پر حملے کیے تھے، جن کے سلسلے میں پہلے ہی دو مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔
انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ "میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ڈپکے کے لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ پونے اور اورنگ آباد میں دو الگ الگ مقدمات درج ہیں۔ میں دہلی پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھیجیت ڈپکے کو فوری گرفتار کیا جائے۔" فیضان انصاری نے دہلی حکومت اور پولیس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سونم وانگچک کو بروقت حراست میں لے کر دارالحکومت کا ماحول خراب ہونے سے بچایا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ابھیجیت ڈپکے اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے مختلف احتجاجی سرگرمیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔
ادھر، سورت کے آر ٹی آئی کارکن امیت تیواری نے بھی ابھیجیت ڈپکے کے والد بھگوان راؤ ڈپکے کے مالی معاملات کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک جونیئر انجینئر کی تنخواہ سے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے اخراجات کیسے پورے کیے گئے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) اور سینٹرل بورڈ آف ان ڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ کسٹمز (سی بی آئی سی) سے بھی رجوع کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سی جے پی کی قانونی حیثیت اور راجیہ سبھا رکن کپل سبل کی جانب سے اعلان کردہ ایک کروڑ روپے کے فنڈ کی ٹیکس ذمہ داری کی بھی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔
دوسری جانب ابھیجیت ڈپکے نے پیر کو مرکزی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ دوبارہ دھرنا شروع کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ این ای ای ٹی۔یو جی امتحان سے متعلق خودکشی کرنے والے طلبہ کے اہل خانہ کو حکومت نے ابھی تک ایک کروڑ روپے کا اعلان کردہ معاوضہ ادا نہیں کیا۔ سی جے پی نے اس سے قبل جنتر منتر پر 37 روزہ احتجاج کیا تھا، جسے 25 جولائی کو اس یقین دہانی کے بعد ختم کیا گیا کہ ان کے اہم مطالبات پر غور کیا جائے گا۔
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فی الحال فیضان انصاری کی شکایت پر دہلی پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے، تاہم ابھیجیت ڈپکے کی جانب سے ان الزامات پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شکایت اور دستیاب شواہد کی بنیاد پر قانون کے مطابق تحقیقات جاری رہیں گی۔