جے این یو اسٹوڈنٹس یونین الیکشن کے لیے آج ووٹنگ، میدان میں 20 امیدوار، اے بی وی پی اور بائیں بازو میں سخت مقابلہ
Published : November 4, 2025 at 9:26 AM IST|
Updated : November 4, 2025 at 9:32 AM IST
نئی دہلی: جواہر لعل نہرو یونیورسٹی (جے این یو) میں آج اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیٹی کے چیئرپرسن روی کانت نے بتایا کہ اس بار کل 9,043 طلبہ ووٹر اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور الیکشن کمیٹی کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انتخابات بیلٹ پیپرز کے ذریعے کرائے جا رہے ہیں۔ کیمپس کا ماحول مکمل طور پر انتخابی رنگ میں رنگ چکا ہے اور طلباء اپنے پسندیدہ امیدواروں کی حمایت کے لیے سرگرمی سے مہم چلا رہے ہیں۔
ووٹنگ دو شفٹوں صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر دوپہر 2:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک ہوگی۔ ووٹنگ کے بعد گنتی رات 9 بجے شروع ہوگی اور حتمی نتائج کا اعلان چھ نومبر کو کیا جائے گا۔
اس بار، جے این یو الیکشن میں کل 20 امیدوار مرکزی پینل کے چار عہدوں صدر، نائب صدر، جنرل سکریٹری، اور جوائنٹ سکریٹری کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ امیدواروں میں تقریباً 30 فیصد خواتین ہیں۔ تقریباً 25 فیصد خواتین کونسلر کے عہدوں کے لیے انتخاب لڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے اس بار خواتین کی شرکت میں اضافہ ہوا ہے۔
بائیں بازو کی تنظیموں کا متحدہ محاذ
اس الیکشن میں بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA)، اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا (SFI) اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن (DSF) نے لیفٹ یونٹی کے بینر تلے متحدہ محاذ بنایا ہے۔ پچھلی بار ایس ایف آئی اس اتحاد کا حصہ نہیں تھی، لیکن اس بار تینوں تنظیموں نے مل کر مقابلہ کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ لیفٹ یونٹی نے صدر کے عہدے کے لیے ادیتی مشرا (اے آئی ایس اے)، نائب صدر کے عہدے کے لیے کے گوپیکا (ایس ایف آئی)، جنرل سکریٹری کے عہدے کے لیے سنیل یادو (ڈی ایس ایف) اور جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے کے لیے دانش علی (اے آئی ایس اے) کو میدان میں اتارا ہے۔
اے بی وی پی اور این ایس یو آئی بھی تیار
اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد (اے بی وی پی) نے صدر کے عہدے کے لیے وکاس پٹیل، نائب صدر کے عہدے کے لیے تانیا کماری، سیکریٹری کے عہدے کے لیے راجیشور کانت دوبے اور جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے کے لیے انوج کو نامزد کیا ہے۔ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (این ایس یو آئی) کی طرف سے وکاس صدر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔
صدر اور نائب صدر کے عہدوں کے لیے امیدواروں کی فہرست
ادیتی مشرا (AISA)، انگد سنگھ (آزاد)، راج رتن راجوریا (BAPSA)، شندے وجے لکشمی وینکٹ راؤ (PSA)، شرشوا اندو (DISHA)، وکاس پٹیل (ABVP)، اور وکاس (NSUI) صدر کے عہدے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کزہ کوٹ گوپیکا بابو (ایس ایف آئی)، شیخ شاہنواز عالم (آزاد)، اور تانیا کماری (اے بی وی پی) نائب صدر کے عہدے کے لیے میدان میں ہیں۔ جنرل سکریٹری کے عہدے کے لیے گوپی کرشنن یو، راجیشور کانت دوبے، پریتی، شعیب خان، اور سنیل یادو کے درمیان مقابلہ ہے۔ انوج، دانش علی، کلدیپ اوجھا، منموہن متراکا، اور روی راج جوائنٹ سکریٹری کے عہدے کے لیے میدان میں ہیں۔
اہم امیدواروں پر ایک نظر
لیفٹ یونٹی کے صدارتی امیدوار (AISA) کا تعلق وارانسی، اتر پردیش سے ہے۔ انہوں نے بی ایچ یو میں طالبات پر عائد پابندیوں کے خلاف سال 2017 کے احتجاج میں حصہ لیا۔ ادیتی فی الحال جے این یو کے مرکز برائے تقابلی سیاست اور سیاسی نظریہ (سی سی پی پی ٹی) سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں۔ ان کی تحقیق 2012 سے اتر پردیش میں صنفی بنیاد پر تشدد اور مزاحمت پر مرکوز ہے۔
اے بی وی پی کے صدارتی امیدوار وکاس پٹیل اتر پردیش کے مہاراج گنج ضلع کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے جے این یو سے کورین زبان اور سیاسیات میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے اور فی الحال پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ وکاس سال 2014 سے اے بی وی پی سے وابستہ تنظیم کے جے این یو یونٹ سکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور فی الحال ریاستی شریک سکریٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں۔
جے این یو ایس یو کی داخلی کمیٹی (آئی سی) کے انتخابات
تعلیمی سیشن 2025-26 کے لیے جے این یو انٹرنل کمیٹی (آئی سی) کے انتخابات بھی شروع ہو گئے ہیں، جن کی نگرانی یونیورسٹی انتظامیہ کر رہی ہے۔ یہ انتخابات پریزائیڈنگ آفیسر (ADOS-I) ڈاکٹر این پونگوجالی کی نگرانی میں کرائے جا رہے ہیں۔ ڈین آف اسٹوڈنٹس پروفیسر منو رادھا چودھری نے بتایا کہ تین زمروں کے امیدواران لڑ رہے ہیں جن میں انڈرگریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی کے زمرے شامل ہیں۔
انڈرگریجویٹ زمرے میں پرتیشٹھا جوونتھا اور گارویتا گاندھی، دونوں اسکول آف لینگویج، لٹریچر، اینڈ کلچرل اسٹڈیز سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ زمرے میں کنشک گوڑ (اسکول آف ایجوکیشن)، شروتی ورما، اور روشن کمار، دونوں اسکول آف سوشل سائنسز (SSS) سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی کیٹیگری میں دو ریسرچ اسکالر، منیشا ڈبلا (اسکول آف کمپیوٹیشنل اینڈ انٹیگریٹیو سائنسز (ایس سی این ایس)) اور پران امیتاوا (ایس ایس ایس) مقابلہ کر رہے ہیں۔
