انڈیگو کی پرواز نے دہلی کے IGI ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی، تمام مسافر محفوظ
طیارے میں 160 مسافر سوار تھے۔ تمام مسافر اور عملہ محفوظ ہے۔
Published : March 28, 2026 at 2:09 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہفتہ کو اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب وشاکھاپٹنم سے دہلی آنے والی انڈیگو کی پرواز کے انجن میں تکنیکی خرابی کی اطلاع ملی۔ پائلٹ نے انجن کی خرابی کے خوف سے اے ٹی سی (ایئر ٹریفک کنٹرول) سے فوری لینڈنگ کی اجازت کی درخواست کی۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کردی گئی۔ تاہم پائلٹ کی دماغی موجودگی کے باعث طیارہ رن وے نمبر 28 پر بحفاظت لینڈ کر گیا۔
انڈیگو کی فلائٹ 6E 579 کے ساتھ بڑا حادثہ ٹل گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صبح 10:39 بجے طیارے میں تکنیکی خرابی (انجن میں خرابی) آنے کے بعد مکمل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا۔ بوئنگ 737 طیارے میں کل 160 مسافر سوار تھے۔ پائلٹس نے دماغی موجودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبح 10:59 پر طیارے کو رن وے پر بحفاظت اتارا۔ یہ راحت کی بات ہے کہ تمام مسافر اور عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ انجن کی خرابی کی وجہ فی الحال زیر تفتیش ہے۔
انجن کی خرابی
موصولہ اطلاع کے مطابق انڈیگو فلائٹ نمبر (ہوائی جہاز) نے عام طور پر وشاکھاپٹنم سے دہلی کے لیے ٹیک آف کیا۔ پرواز کے دوران، پائلٹ نے جہاز کے انجن میں سے ایک میں غیر معمولی کمپن اور تکنیکی خرابی دیکھی۔ احتیاط کے طور پر، پائلٹ نے دہلی اے ٹی سی کو مطلع کیا اور ترجیحی لینڈنگ کی درخواست کی۔ یہ اطلاع ملتے ہی ایئرپورٹ حکام حرکت میں آگئے۔
رن وے 28 پر فائر انجن تعینات
ایمرجنسی کا اعلان ہوتے ہی رن وے 28 کو خالی کرا لیا گیا اور سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کے مطابق، کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے رن وے کے ارد گرد ایمبولینسیں اور فائر انجن تعینات کیے گئے تھے۔ ہوائی اڈے کے دیگر آپریشنز بھی عارضی طور پر معطل کر دیے گئے۔ کشیدہ حالات کے درمیان، طیارہ دوپہر کے قریب رن وے 28 پر کامیابی سے اترا۔
لینڈنگ کے بعد تکنیکی ماہرین کی ٹیم نے فوری طور پر طیارے کا معائنہ کیا۔ جہاز میں سوار تمام مسافر اور عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ بحفاظت لینڈنگ کی اطلاع ملتے ہی مسافروں اور ان کے اہل خانہ نے راحت کی سانس لی۔ دہلی فائر سروس کو صبح 10:53 پر اطلاع دی گئی۔
انڈیگو ایئر لائنز کی جانب سے واقعے پر ابتدائی ردعمل میں کہا گیا ہے کہ طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ترجیحی بنیادوں پر لینڈ کیا گیا۔ حفاظتی اقدامات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ طیارے کو معائنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور خرابی کی اصل وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔