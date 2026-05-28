کاکروچ جنتا پارٹی کے ایکس ہینڈل کو بلاک کرنے کے خلاف درخواست پر دہلی ہائی کورٹ میں جمعہ کو ہوگی سماعت
Published : May 28, 2026 at 8:15 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ جمعہ کو کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی طرف سے ایکس پر ان کے اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کرے گی۔ دیپکے کی درخواست کی سماعت جسٹس پروشندر کمار کوراو کے سامنے ہونی ہے۔
دیپکے، جو پہلے عام آدمی پارٹی (اے اے پی) سے وابستہ تھے، نے 15 مئی کو کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی شروعات کی، ایک وکیل کی سنیارٹی سے متعلق ایک عرضی کی سماعت کے دوران چیف جسٹس سوریہ کانت کے کاکروچ اور پرجیویوں کے بارے میں دیئے گئے ریمارکس پر تنازعہ کے درمیان انہوں نے پارٹی کی شروعات کی۔
تاہم 16 مئی کو چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس کے حوالے سے سخت الفاظ میں وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان رپورٹس سے تکلیف پہنچی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے نوجوانوں پر تنقید کی تھی۔
چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ان کے تبصرے خاص طور پر ان لوگوں کے خلاف ہیں جو جعلی اور غیر قانونی ڈگریوں کے ذریعے قانونی پیشے میں داخل ہو رہے ہیں اور میڈیا کے ایک حصے نے ان کے خیالات کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔
ایکس پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا اصل ہینڈل 21 مئی کو ہندوستان میں بلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ گروپ کاکروچ از بیک نامی ایک نئے ہینڈل کے ساتھ واپس آیا، جس کے فی الحال 2.27 لاکھ سے زیادہ پیروکار ہیں۔
یہ تحریک اپنی منفرد علامتوں اور ڈیجیٹل مہم کی حکمت عملی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کر رہی ہے۔ حامیوں نے کاکروچ کی شناخت کو احتجاج کی ایک شکل قرار دیا ہے۔
سولہ مئی سے شروع کی گئی سی جے پی کا دعویٰ ہے کہ نوجوانوں کی آواز کو مضبوط کرنے اور حکومت کو جوابدہ بنانے کے لیے نوجوانوں کی قیادت میں ایک آزاد تحریک قائم کرنا ہے۔
سی جے پی نے حال ہی میں تعلیمی شعبے میں مبینہ نظامی ناکامیوں اور نیٹ۔ یوجی 2026 پیپر لیک ہونے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مہم شروع کی۔