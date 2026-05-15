دہلی ہائی کورٹ نے الفلاح یونیورسٹی کے چیئرمین کی ضمانت کی عرضی پر ای ڈی سے جواب طلب کیا
صدیقی کو منی لانڈرنگ کیس میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
Published : May 15, 2026 at 5:20 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) سے منی لانڈرنگ کیس میں الفلاح یونیورسٹی گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کی طرف سے دائر کی گئی باقاعدہ ضمانت کی درخواست پر جواب طلب کیا۔
جسٹس سوربھ بنرجی نے ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب داخل کرنے کو کہا۔ عدالت نے صدیقی کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست پر سماعت جولائی میں مقرر کی ہے جب کہ عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت رواں ماہ کے آخر میں مقرر کی گئی ہے۔ نچلی عدالت نے 2 مئی کو صدیقی کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔
صدیقی کو منی لانڈرنگ کیس میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جس میں ان کے فرید آباد میں واقع تعلیمی ادارے میں طلباء کی طرف سے ادا کی گئی فیسوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے۔
الفلاح یونیورسٹی اس سے قبل اس وقت جانچ کی زد میں آئی تھی جب یہ انکشاف ہوا تھا کہ نومبر 2025 کے لال قلعہ دھماکے میں ملوث ڈاکٹر عمر نبی اس ادارے میں کام کر رہے تھے۔
2 مئی کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد صدیقی نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔اس سے قبل، 7 فروری کو، صدیقی کو ان کی اہلیہ کے کینسر کے علاج کے لیے انسانی بنیادوں پر دو ہفتوں کے لیے عبوری ضمانت دی گئی تھی۔
تاہم، ای ڈی نے اس راحت کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کے بعد ٹرائل کورٹ کو اس معاملے پر دوبارہ غور کرنے کی ہدایت دی گئی۔جولائی میں ہونے والی اگلی سماعت اس بات کا تعین کرے گی کہ کروڑوں کے فراڈ کے ملزم چیئرمین کو ریلیف ملے گا یا جیل میں ہی رہیں گے۔