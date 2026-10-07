احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں کے لیے باڈی کیمرہ لازمی کرنے کی ہدایت سے انکار: دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ
عدالت نے مشاہدہ کیاکہ ہجوم پر قابو پانے کے دوران نگرانی سے متعلق معاملات بڑی حد تک وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار سے وابستہ ہیں۔
Published : October 7, 2026 at 8:41 PM IST
نئی دہلی : دہلی ہائی کورٹ نے احتجاجی مظاہروں اور ہجوم کو کنٹرول کرنے کے دوران دہلی پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) کے اہلکاروں کے لیے باڈی کیمروں کا لازمی استعمال یقینی بنانے سے متعلق براہِ راست حکم جاری کرنے سے انکار کردیا ہے۔ عدالت نے تاہم حکومت کو ہدایت دی ہے کہ اس معاملے کو ایک باضابطہ نمائندگی کے طور پر لیا جائے اور باڈی کیمروں کے استعمال سے متعلق اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر (ایس او پی) تیار کرنے کے معاملے پر فیصلہ کیا جائے۔
قائم مقام چیف جسٹس نتن واسودیو سامبرے کی سربراہی والی بنچ نے حکومت کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے چھ ماہ کا وقت دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر درخواست گزار حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات یا مبینہ عدم کارروائی سے مطمئن نہ ہوں تو وہ دوبارہ عدالت سے رجوع کرسکتے ہیں۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ اکھیل سیبل نے عدالت سے درخواست کی کہ حکومت کو کارروائی مکمل کرنے کے لیے چھ ماہ سے کم مدت دی جائے، تاہم عدالت نے یہ درخواست قبول نہیں کی۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ احتجاج اور ہجوم پر قابو پانے کے دوران نگرانی اور ریکارڈنگ سے متعلق معاملات بڑی حد تک وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار سے وابستہ ہیں۔ عدالت نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکاروں کے لیے اس نوعیت کے نظام کو بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کے لیے انتظامی اور دیگر امور سے متعلق خاصا کام درکار ہوسکتا ہے۔ یہ درخواست چاہت راگھو کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزار کے مطابق وہ جولائی میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ (سی جے پی) کے احتجاج کے دوران جنتر منتر میں موجود تھے۔
درخواست میں کہا گیا کہ مظاہرے کے دوران صورتحال کشیدہ ہوگئی اور جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں متعدد طلبہ مظاہرین کے ساتھ ساتھ 50 سے زائد پولیس اور نیم فوجی اہلکار زخمی ہوئے۔ درخواست گزار نے الزام عائد کیا کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا۔ اس ضمن میں انہوں نے لاٹھی چارج، مبینہ طور پر پیلٹ گن سے زخمی ہونے کے واقعات اور ایک خاتون مظاہرہ کرنے والی کو ایک پولیس اہلکار کی جانب سے مبینہ طور پر تھپڑ مارنے کے واقعے کا حوالہ دیا۔
درخواست میں ایک اہم نکتہ یہ بھی اٹھایا گیا کہ احتجاج کے دوران پیش آنے والے بعض مبینہ واقعات کی ویڈیو ریکارڈنگ سرکاری اداروں کے کیمروں کے ذریعے نہیں بلکہ وہاں موجود عام لوگوں اور دیگر افراد نے کی تھی۔ سماعت کے دوران سینئر وکیل اکھیل سیبل نے عدالت کو بتایا کہ دہلی پولیس کے موجودہ نظام میں احتجاجی مقامات کی ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے بیرونی ویڈیو گرافرز پر انحصار کیا جاتا ہے، جو علاقے کے بیرونی حصے میں تعینات رہتے ہیں۔
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درخواست گزار کا مؤقف ہے کہ اگر پولیس اور آر اے ایف اہلکاروں کو باڈی کیمرے فراہم کیے جائیں اور احتجاجی کارروائی کے دوران ان کا لازمی استعمال کیا جائے تو کسی بھی ناخوشگوار واقعے، طاقت کے استعمال یا پولیس اور مظاہرین کے درمیان تنازع کی صورت میں غیر جانب دار ویڈیو ریکارڈ دستیاب ہوسکتا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے فی الحال پولیس یا آر اے ایف اہلکاروں کے لیے باڈی کیمروں کے لازمی استعمال کا حکم دینے کے بجائے معاملہ حکومت کے سامنے رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ عدالت نے حکومت کو اس بارے میں SOP وضع کرنے کے امکان پر فیصلہ کرنے کے لیے چھ ماہ کی مہلت دی ہے۔