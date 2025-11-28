دہلی ہائی کورٹ نے یاسین ملک کو مناسب طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کا دیاحکم، تہاڑ رپورٹ میں کسی جان لیوا بیماری کی نشاندہی نہیں
ہائی کورٹ نے تہاڑ جیل انتظامیہ کی رپورٹ پر غور کیا جس میں کہا گیا کہ یاسین ملک کو کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے۔
Published : November 28, 2025 at 9:56 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے تہاڑ جیل انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں سزا یافتہ یاسین ملک کو مناسب طبی دیکھ بھال فراہم کرے۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا نے یہ حکم جاری کیا۔ عدالت نے تہاڑ جیل انتظامیہ کی رپورٹ کو نوٹ کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ یاسین ملک کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا نہیں ہیں۔ تہاڑ جیل انتظامیہ نے کہا کہ اگر یاسین ملک کی صحت کو طبی امداد کی ضرورت ہے تو جیل کے اندر طبی امداد دستیاب نہ ہونے کی صورت میں انہیں دوسرے اسپتال منتقل کیا جائے گا۔
دراصل، این آئی اے نے یاسین ملک کی ٹرائل کورٹ کی عمر قید کی سزا کو موت میں تبدیل کرنے کی درخواست پر ان کیمرہ سماعت کی درخواست کی ہے۔ 10 نومبر کو سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ اس درخواست پر غور کرے گی۔ اگست کے اوائل میں، ہائی کورٹ نے یاسین ملک کو ایک نوٹس جاری کیا تھا جب ان کی ٹرائل کورٹ کی عمر قید کی سزا کو موت میں تبدیل کرنے کی این آئی اے کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ 25 مئی 2022 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی۔
پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے یاسین ملک کو UAPA کی دفعہ 17 کے تحت عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، دفعہ 18 کے تحت 10 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ، اور دفعہ 20 کے تحت 10 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
دفعہ 38 اور 39 کے تحت اسے پانچ سال قید اور 5000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے یاسین ملک کو تعزیرات ہند کی دفعہ 120B کے تحت دس سال قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی اور تعزیرات ہند کی دفعہ 121A کے تحت 10 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے کہا کہ یہ سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا موثر ہوگی۔