دہلی ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے معاملے میں مسجد کے امام کو آٹھ سال بعد ضمانت دے دی
محمد ثاقب عرف ثاقب افتخار کے خلاف یو اے پی اے کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔
By PTI
Published : September 15, 2026 at 7:02 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے داعش کے حامی گروپ 'حرکت الحرب اسلام' کے ایک مبینہ رکن کو انسداد دہشت گردی قانون کے تحت ایک مقدمے میں ضمانت دے دی۔ ہائی کورٹ نے یہ نوٹ کیا کہ وہ آٹھ سال سے جیل میں ہے۔
جسٹس نوین چاولہ اور رویندر دودیجا کی بنچ نے کہا کہ مقدمہ "جلد ختم ہونے والا نہیں ہے" اور اس سے پہلے کا مٹیریل محمد ثاقب عرف ثاقب افتخار کو ضمانت سے انکار کی وجہ نہیں بنتا۔ محمد ثاقب اتر پردیش کے بکسر میں جامع مسجد میں امام کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔
ثاقب نے ٹرائل کورٹ کے 2024 کے حکم کو چیلنج کیا تھا جس نے 2018 میں اس کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے)، دھماکہ خیز مواد ایکٹ، اور تعزیرات ہند (آئی پی سی) کے تحت جرائم کے لیے درج ایف آئی آر میں ضمانت سے انکار کیا تھا۔
اپیل کنندہ کو 26 دسمبر 2018 کو حراست میں لیا گیا تھا اور وہ تقریباً آٹھ سال سے جیل میں ہے۔ اس وقت استغاثہ کی جانب سے نامزد کردہ 120 گواہوں میں سے صرف 40 گواہوں کے بیانات قلمبند کیے گئے ہیں۔
عدالت نے پیر کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں کہا، "ایس پی پی نے کہا ہے کہ مدعا علیہ 39 گواہوں کے بیان قلمبند کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی مقدمے کی سماعت جلد ختم ہونے کی امید نہیں ہے۔"
ہائی کورٹ کی بنچ نے کہا کہ، "گواہوں کے بیانات اور اپیل کنندہ کے خلاف الزامات، اور خاص طور پر اپیل کنندہ کی طویل قید پر غور کرنے کے بعد، ہماری رائے ہے کہ اپیل کنندہ نے ضمانت پر رہائی کا مقدمہ بنایا ہے۔" عدالت نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپیل کنندہ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔
عدالت نے ثاقب کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی ایسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں جس سے امن عامہ یا مقدمے کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہو اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا دوسری صورت میں "کوئی بھی ملک مخالف مواد" اپ لوڈ یا وائرل نہ کریں۔
این آئی اے نے الزام لگایا کہ ثاقب ’حرکت الحرب اسلام‘ کا رکن تھا، جس نے آئی ایس آئی ایس کے نظریے کا پرچار کیا اور جیش محمد کی حمایت کی۔
اس پر الزام لگایا گیا کہ ثاقب نے جموں و کشمیر میں دہشت گردوں کو منظم کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے اور ہندوستانی حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے رابطے قائم کیے تھے۔
ایجنسی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے مفتی محمد سہیل کے گروپ کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، مغربی اتر پردیش میں اپنے رابطوں کے ذریعے ہتھیاروں کا بندوبست کرکے بھی مدد کی۔
ثاقب کے وکیل نے دلیل دی کہ چارج شیٹ کے مطابق بھی وہ "دہشت گردی کی سازش کے بنیادی ماڈیول" کا حصہ نہیں تھا وہ صرف ایک "پیری فیرل" تھا۔
یہ کہا گیا کہ گواہوں کے بیانات سے موجودہ ملزم کے خلاف کیس مضبوط نہیں ہوتا، جو تقریباً آٹھ سال سے زیر حراست تھا، اور مقدمے کے جلد مکمل ہونے کی توقع نہیں تھی۔
این آئی اے پراسیکیوٹر نے ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ثاقب کے خلاف الزامات سنگین ہیں اور ٹرائل میں محض تاخیر اسے راحت دینے کی وجہ نہیں ہو سکتی۔
عدالت نے ضمانت کے لیے کئی شرائط عائد کیں، اور ثاقب سے کہا کہ وہ پچاس ہزار روپے کے ذاتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کے دو ضمانتیں جمع کرائیں۔
عدالت نے ملزم کو ہدایت کی کہ وہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرے اور ٹرائل کورٹ کی پیشگی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہ جائے۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ، اپنی ضمانت کی شرائط کے ایک حصے کے طور پر، وہ ہاپوڑ میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ثاقب کو صرف مقدمے میں شرکت کرنے یا دہلی میں این آئی اے کے دفتر میں رپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ عدالت نے اسے این آئی اے کو اپنے گھر کا پتہ، موبائل نمبر اور دیگر تفصیلات فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی۔
عدالت نے اسے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ استغاثہ کے کسی گواہ، پروٹیکٹیڈ گواہ، شکایت کنندہ، مقدمے کے حقائق سے واقف شخص، یا شریک ملزمان یا ان کے خاندان کے افراد سے براہ راست یا بالواسطہ رابطہ نہ کرے یا اس پر اثر انداز نہ ہو، یا کیس کی خوبیوں، شواہد، گواہوں، یا زیر التواء مقدمے کے بارے میں کوئی عوامی بیان نہ دے۔
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