دہلی ہائی کورٹ نے پیپر لیکس معاملے میں خصوصی فاسٹ ٹریک کورٹ تشکیل دی، مرکز نے ہائر ایجوکیشن سیکرٹری بدل دیا
وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کےاستعفے کے مطالبات کے درمیان نریش پال گنگوار کو ونیت جوشی کی جگہ نیا ہائر ایجوکیشن سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔
Published : July 24, 2026 at 8:02 AM IST
نئی دہلی: نوکر شاہی میں بڑے پیمانے پر ردوبدل کرتے ہوئے، کابینہ کی تقرری کمیٹی (اے سی سی) نے آئی اے ایس افسر نریش پال گنگوار کو وزارت تعلیم کے تحت محکمہ اعلیٰ تعلیم کا سکریٹری مقرر کیا ہے۔ اس میں ایک ایک سرکاری نوٹیفکیشن جمعرات کی رات جاری کیا گیا۔
ان کا متبادل نیٹ یوجی 2026 پیپر لیک کے جاری معاملے اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبات کے درمیان آیا ہے۔ ونیت جوشی کا تبادلہ کرتے ہوئے انھیں محکمہ پنچایتی راج میں سکریٹری بنایا گیا ہے۔
احتجاج کرنے والے طلباء احتساب اور تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، راؤس ایوینیو کورٹ میں ایک فاسٹ ٹریک کورٹ قائم کی گئی ہے تاکہ عوامی امتحانات (غیر منصفانہ ذرائع کی روک تھام) ایکٹ، 2024 اور دیگر متعلقہ جرائم کے تحت راؤس ایونیو میں مقدمات کی سماعت کی جا سکے۔ تمام متعلقہ مقدمات کو خصوصی نامزد فاسٹ ٹریک عدالت میں منتقل کیا جائے گا۔
دہلی ہائی کورٹ نے تیس ہزاری کورٹ کے ثالثی مرکز کے انچارج جج انو گروور بالیگا کو خصوصی جج کے طور پر راؤس ایونیو کورٹ میں تبادلہ کر دیا ہے۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ حکومت نے پیپر لیک میں ملوث افراد کے لیے تیز اور سخت سزا کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
دہلی ہائی کورٹ نے جمعرات کو انو گروور بالیگا، جج ثالثی، مرکزی، تیس ہزاری کورٹ کو راؤس ایونیو کورٹ کمپلیکس میں بطور اسپیشل جج (پی سی ایکٹ) (سی بی آئی) (خصوصی طور پر نامزد فاسٹ ٹریک کورٹ) منتقل کرنے کا حکم جاری کیا، تاکہ عوامی امتحانات (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) کے تحت جرائم کی سماعت کی جاسکے۔
رجسٹرار جنرل ارون بھردواج کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ جوڈیشل آفیسر کے طور پر پڑھا جاتا ہے، پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کم اسپیشل جج (پی سی ایکٹ) (سی بی آئی)، راؤس ایونیو کورٹس کمپلیکس، نئی دہلی کے کنٹرول میں ہوگا۔
دہلی ہائی کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے کہ، پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کم اسپیشل جج (پی سی ایکٹ) (سی بی آئی)، راؤس ایونیو کورٹس کمپلیکس، پبلک ایگزامینیشنز (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ایکٹ، 2024 کے تحت تمام زیر التوا مقدمات اور منسلک جرائم کو نئی بنائی گئی فاسٹ ٹریک کورٹ میں منتقل کرے گا۔
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