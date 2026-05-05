انجینئر رشید کو بیمار والد سے روزانہ 12 گھنٹے ملاقات کی دہلی ہائیکورٹ نے دی اجازت
عبدالرشید شیخ، جوکہ دہشت گردی سے متعلق کیس میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحویل میں ہیں، کو 28 اپریل کو عبوری ضمانت دی گئی تھی۔
Published : May 5, 2026 at 2:37 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں بارہمولہ سے رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ (عرف انجینئر رشید) کو اپنے شدید علیل والد سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے انہیں روزانہ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک، یعنی 12 گھنٹے کے لیے اپنے والد کے پاس رہنے کی اجازت دی ہے، جو کہ ایمس دہلی میں زیر علاج ہیں۔ یہ حکم جسٹس پرتھیبا ایم سنگھ اور جسٹس مدھو جین پر مشتمل بنچ نے سنایا، جس میں واضح کیا گیا کہ مقررہ وقت کے بعد عبدالرشید شیخ کو دوبارہ جیل واپس جانا ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ ان کے ساتھ سادہ لباس میں دو اہلکار ہر وقت موجود رہیں گے۔
عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ چونکہ درخواست گزار کے والد پہلے ہی ایمس دہلی میں زیر علاج ہیں، اس لیے پہلے دی گئی عبوری ضمانت کے حکم میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں دہلی میں والد سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تاہم اس دوران سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔ شرائط میں ملاقات کا وقت صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک ہوگا، دو سادہ لباس اہلکار ہمراہ رہیں گے، مقررہ وقت کے بعد جیل واپسی لازمی ہوگی اور موبائل فون صرف والد کے ساتھ موجودگی کے دوران استعمال کیا جا سکے گا۔
عبدالرشید شیخ، جو کہ ایک دہشت گردی سے متعلق کیس میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحویل میں ہیں، کو پہلے 28 اپریل کو عبوری ضمانت دی گئی تھی تاکہ وہ سری نگر میں زیر علاج اپنے والد سے ملاقات کر سکیں۔ تاہم بعد میں ان کے والد کی حالت مزید بگڑنے پر انہیں دہلی کے ایمس منتقل کیا گیا، جس کے بعد عدالت میں ضمانت کی شرائط میں ترمیم کی درخواست دائر کی گئی۔ ان کے وکیل سینئر ایڈووکیٹ این ہری ہرن نے عدالت کو بتایا کہ مریض کی حالت نازک ہے اور بہتر علاج کے لیے انہیں دہلی منتقل کیا گیا ہے، اس لیے رشید کو دہلی آنے کی اجازت دی جائے۔
دوسری جانب این آئی اے کے وکیل اکشے ملک نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کو جیل سے ہی اسپتال لایا جا سکتا ہے، تاہم عدالت نے یہ دلیل مسترد کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملاقات کی اجازت دے دی۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں 10 مئی تک توسیع بھی کر دی ہے۔ اس دوران عبدالرشید شیخ کو تمام شرائط پر عمل کرنا ہوگا، جن میں کسی غیر متعلقہ شخص سے رابطہ نہ کرنا اور مکمل نگرانی میں رہنا شامل ہے۔
عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ضمانت کا مقصد صرف انسانی بنیاد پر ملاقات کی سہولت دینا ہے، سیکیورٹی خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے سخت نگرانی ضروری ہے اور قانون و انصاف کے تقاضوں کو برقرار رکھا جائے گا۔
واضح رہے کہ عبدالرشید شیخ 2019 سے ایک مبینہ دہشت گردی فنڈنگ کیس میں حراست میں ہیں، اور اس سے قبل انہیں الیکشن مہم اور پارلیمانی اجلاس میں شرکت کے لیے بھی محدود اجازت دی جا چکی ہے۔ یہ معاملہ اب بھی زیر سماعت ہے اور آئندہ دنوں میں اس کیس کی مزید پیشرفت متوقع ہے۔