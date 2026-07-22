طلباء کے احتجاج میں طاقت کے بے تحاشہ استعمال کا معاملہ، دہلی ہائی کورٹ کا مرکز اور پولیس کو نوٹس، سی سی ٹی وی اور ڈیجیٹل ریکارڈ محفوظ رکھنے کا حکم
دہلی ہائی کورٹ نے CJP کے احتجاج کے دوران ضرورت سے زیادہ طاقت کا الزام لگانے والی PILs پرمرکز، دہلی پولیس سے جواب طلب کیا۔
By ANI
Published : July 22, 2026 at 5:27 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز مرکز اور دہلی پولیس کو تین مفاد عامہ کی عرضیوں پر نوٹس جاری کیا جس میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے ذریعہ 20 جولائی کو منعقد ہونے والے احتجاجی مارچ کے دوران پولیس کی طرف سے طاقت کے بے تحاشہ استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور اس واقعہ سے متعلق دیگر تمام متعلقہ الیکٹرانک ریکارڈ کو محفوظ رکھیں۔
چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کریا کی ڈویژن بنچ نے جواب دہندگان کو جواب داخل کرنے کے لیے چار ہفتے کا وقت دیا۔ معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔
عدالت نے ہدایت کی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر متعلقہ ریکارڈ کو قابل اطلاق معیاری آپریٹنگ پروسیجر (ایس او پی) کے مطابق محفوظ کیا جائے۔
سماعت کے دوران، بنچ نے درخواستوں کی برقراری پر مرکز کے اعتراض پر سوال اٹھایا اور مشاہدہ کیا کہ اگر احتجاج غیر قانونی بھی تھا تو اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے ایک مقررہ قانونی طریقہ کار موجود ہے۔
بنچ نے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو کی سماعت کرتے ہوئے کہا، "ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں۔ کیا یہ ایک الگ تھلگ واقعہ تھا؟ شاید نہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ ایک غیر قانونی اسمبلی تھی، اس سے نمٹنے کے لئے ایک طریقہ کار ہے۔"
عدالت نے مزید مشاہدہ کیا کہ جہاں ایک مفاد عامہ کی درخواست کے ذریعے پولیس کی مبینہ زیادتی کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، وہ ہر متاثرہ فرد کو الگ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے واضح کیا کہ وہ اس مرحلے پر الزامات کی درستگی یا ویڈیوز کی صداقت پر کوئی رائے نہیں دے رہا ہے لیکن جواب دہندگان کو اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
ہائی کورٹ نے حکام کو ہدایت کی کہ جب تک یہ معاملہ زیر غور ہے، وہ تمام متعلقہ ریکارڈ کو محفوظ رکھیں۔
درخواست گزاروں میں سے ایک کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ این ہری ہرن نے دلیل دی کہ جنتر منتر پر احتجاج پرامن طریقے سے شروع ہوا تھا، طلباء پرامن اسمبلی اور اپنے آئینی حقوق کا استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاستی اقدام کو آرٹیکل 14 اور 21 کے تحت آئینی امتحانات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔
انہوں نے استدلال کیا کہ اسمبلی پر پابندی لگانے والا کوئی اعلان یا عوامی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا اور یہ کہ اگر مارچ بے قابو ہو گیا تھا تو بھی پولیس کو طاقت کے استعمال سے پہلے وارننگ جاری کرنے سمیت مناسب کارروائیوں پر عمل کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ غیر مسلح مظاہرین کے خلاف حد سے زیادہ اور تعزیری طاقت کا استعمال کیا گیا۔
ہری ہرن نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) یا کسی اور آزاد ایجنسی کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے دلیل دی کہ دہلی پولیس اپنے ہی اہلکاروں کے خلاف الزامات کی تحقیقات نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج، ویڈیوز، پی سی آر لاگز، باڈی کیمرہ فوٹیج اور پولیس کارروائی سے متعلق تمام ریکارڈز بشمول طاقت کے استعمال کی اجازت دینے کے احکامات کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے واقعے کی اعلیٰ سطحی انکوائری کا بھی مطالبہ کیا۔
سینئر ایڈوکیٹ گوپال سنکرنارائنن نے سماعت کے دوران کہا کہ انہوں نے واقعہ سے متعلق تقریباً 130 تصدیق شدہ ویڈیوز کا جائزہ لیا ہے۔ ان کے مطابق، ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ملوث متعدد افراد یا تو پولیس کی وردی میں نہیں تھے یا انہوں نے نام کے لازمی بیج نہیں پہنے ہوئے تھے۔ ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ ایڈیشنل ڈی سی پی سندیپ لامبا نے ایک خاتون مظاہرین کو تھپڑ مارا۔
سپریم کورٹ کے 2012 کے رام لیلا میدان کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، سنکرنارائنن نے دلیل دی کہ پولیس طاقت کے استعمال سے پہلے مقررہ طریقہ کار پر عمل کرنے میں ناکام رہی، بشمول مظاہرین کو منتشر ہونے کے لیے اعلانات جاری کرنا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دہلی پولیس، ریپڈ ایکشن فورس کے اہلکاروں اور پولیس اہلکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے دیگر لوگوں کی کارروائیوں کی وجہ سے مظاہرین کو چوٹیں آئیں۔ انھوں نے عدالت سے مداخلت کرنے کی اپیل کی۔
سینئر ایڈوکیٹ وکاس سنگھ نے عدالت عالیہ سے کہا کہ طلباء عام امتحانات اور تعلیم سے متعلق مسائل پر پرامن طریقے سے شکایات کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ رام لیلا میدان کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے دلیل دی کہ دہلی پولیس کے اسٹینڈنگ آرڈرز پر عمل نہیں کیا گیا۔ انھوں نے الزام لگایا کہ پولیس اہلکاروں نے وردی پر نام کے بیچ نہیں لگا رکھے تھے۔ انہوں نے منصفانہ انکوائری کے لیے باڈی کیمرہ فوٹیج کو محفوظ رکھنے کا بھی مطالبہ کیا۔
مرکز کی جانب سے پیش ہونے والے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو نے درخواستوں کی مخالفت کی اور دلیل دی کہ وہ چنندہ حقائق اور سوشل میڈیا ویڈیوز پر مبنی ہیں، جن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ، ویڈیوز میں بھیڑ کو پر تشدد ہوتے ہوئے اور پولیس اہلکاروں کو زخمی ہوتے بھی دکھایا گیا ہے، پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور پتھراؤ کیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس کو کارروائی کرنی پڑی۔
راجو نے استدلال کیا کہ درخواست گزاروں نے مجسٹریٹ سے رجوع کرنے سمیت فوجداری قانون کے تحت دستیاب سہولیات کی پابندی نہیں کی تھی، اور دلیل دی کہ کیس کے حقائق میں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے کوئی ہدایت جاری نہیں کی جا سکتی ہے۔ درخواستوں کو تشہیر پر مبنی اور نا قابل سماعت قرار دیتے ہوئے انہوں نے عدالت سے نوٹس جاری نہ کرنے پر زور دیا۔
دونوں فریقین کو سننے کے بعد ہائی کورٹ نے مدعا علیہان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام متعلقہ ریکارڈ بشمول سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر الیکٹرانک شواہد کو محفوظ رکھنے کی ہدایت کی اور معاملے کی سماعت 11 ستمبر کو مقرر کی۔
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