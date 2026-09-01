دہلی ہائی کورٹ نے خاتون کے اپنی مرضی سے آشرم میں رہنے کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا
عدالت کے مطابق آئین ایک بالغ شخص کو آزادانہ نقل و حرکت اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کا حق دیتا ہے۔
Published : September 1, 2026 at 3:55 PM IST
نئی دہلی : دہلی ہائیکورٹ نے ایک بالغ خاتون کے اس فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کردیا ہے جس نے عدالت کو بتایا کہ وہ روحانی رجحان رکھتی ہے اور اپنی مرضی سے ایک آشرم میں رہ رہی ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ عدالت کسی بالغ شخص کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کرسکتی۔ یہ معاملہ اس وقت عدالت کے سامنے آیا جب خاتون کے والدین نے درخواست دائر کرکے اپنی بیٹی کو آشرم سے باہر نکالنے کی استدعا کی۔
والدین نے عدالت میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کی صحت خراب ہے اور آشرم میں رہنے کی وجہ سے اس کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ درخواست میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آشرم میں رہنے والی خواتین نے وہاں ایک رہائشی کے لاپتہ ہونے کا ذکر کیا تھا۔ سماعت کے دوران خاتون نے خود عدالت کے سامنے اپنا مؤقف پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ روحانیت میں دلچسپی رکھتی ہے اور 2015 سے آشرم میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہے۔
خاتون کے مطابق وہ خود اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کسی دباؤ کے تحت آشرم میں نہیں رہ رہی۔ اس کے والدین کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا تھا کہ روہنی میں واقع آشرم میں رہنے والوں کو مبینہ طور پر منشیات دی جاتی ہیں اور اسی بنیاد پر انہوں نے عدالت سے اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالنے کی درخواست کی تھی۔
خاتون کے والدین کے وکیل نے عدالت میں دلیل دی کہ آشرم میں رہنے والے افراد کو شدید ذہنی اثراندازی اور نظریاتی تربیت کے ذریعے اپنے قابو میں رکھا گیا ہے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ اس دعوے کی تائید کے لیے کسی رہائشی کا ایسا بیان موجود نہیں جس سے یہ الزام ثابت ہوتا ہو۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ متعلقہ خاتون خود کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں رہ رہی ہے اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے۔
عدالت نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ آئین ایک بالغ شخص کو آزادانہ نقل و حرکت اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کا حق دیتا ہے۔ عدالت کا بنیادی مؤقف یہ تھا کہ جب ایک بالغ اور تعلیم یافتہ شخص خود عدالت کے سامنے یہ واضح کردے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی جگہ رہ رہا ہے تو صرف والدین کے خدشات کی بنیاد پر اسے وہاں سے نکالنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ تاہم عدالت نے آشرم کے انتظام اور اس سے متعلق سامنے آنے والے دیگر مبینہ معاملات کو مکمل طور پر نظرانداز نہیں کیا۔
سماعت کے دوران آشرم سے متعلق بعض دیگر مبینہ بے ضابطگیوں کا بھی ذکر ہوا۔ ریاستی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ آشرم ایک غیر مجاز کالونی میں واقع ہے اور اس کے لیے کوئی منظور شدہ تعمیراتی منصوبہ موجود نہیں۔ عدالت کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی کہ آشرم کا بجلی کنکشن مختلف افراد کے ناموں پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اس وقت آشرم کو حقیقتاً کون چلا رہا ہے اور اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: پی ایم مودی نے 7.8 فیصد جی ڈی پی کو بتایا قابل تعریف، پھر سونا خریدنے اور غیر ملکی دوروں سے گریز کرنے کی اپیل کی
چیف جسٹس کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ اصل تشویش آشرم کے اس اندازِ انتظام سے متعلق ہے کیونکہ بظاہر اسے کسی باقاعدہ تنظیم کے ذریعے نہیں چلایا جارہا، بلکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اخراجات ذاتی طور پر برداشت کیے جاتے ہیں اور عطیات بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ آشرم سے متعلق دیگر مبینہ بے ضابطگیوں اور انتظامی معاملات پر وہ آئندہ سماعت میں غور کرے گی۔ معاملے کی اگلی سماعت 23 ستمبر کو مقرر کی گئی ہے۔