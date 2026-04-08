دہلی ہائی کورٹ نے پی ایم مودی کو بدنام کرنے والی پوسٹوں پر بلاک ایکس اکاؤنٹ کو بحال کرنے کی اجازت دیدی
Published : April 8, 2026 at 8:54 PM IST
نئی دہلی : دہلی ہائیکورٹ نے ایک اہم فیصلے میں مبینہ طور پر وزیراعظم کے خلاف ہتک آمیز مواد شائع کرنے پر معطل کیے گئے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) اکاؤنٹ کی بحالی کی اجازت دے دی ہے، تاہم عدالت نے متنازع پوسٹس کو عارضی طور پر بلاک کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ جسٹس پی کمار کوراو نے اپنے حکم میں کہا کہ متعلقہ مواد کو فی الحال پلیٹ فارم سے ہٹایا جائے، جبکہ اس معاملے کا حتمی فیصلہ مرکزی حکومت کی بین الوزارتی کمیٹی کرے گی۔
یہ معاملہ اُس وقت سامنے آیا جب درخواست گزار پرتیک شرما کے پیروڈی اکاؤنٹ “@DrNimoYadav” کو منسٹری آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹکنالوجی کی جانب سے 18 مارچ کو جاری کیے گئے بلاکنگ آرڈر کے تحت معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ کارروائی انفارمیشن ٹکنالوجی ایکٹ 2000 کی دفعہ 69A کے تحت کی گئی تھی۔
درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کا مؤکل اپنے حقوق سے دستبردار ہوئے بغیر متنازع ٹویٹس حذف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطیکہ اس کا اکاؤنٹ بحال کر دیا جائے۔ دوسری جانب حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ مرکز نے درخواست گزار کو سماعت کا موقع فراہم کرتے ہوئے بین الوزارتی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی اجازت دے دی ہے۔
عدالت نے اپنے حکم میں واضح کیاکہ “متنازع ٹویٹس کو عارضی طور پر بلاک کیا جائے، اور اس شرط کے ساتھ درخواست گزار کا ایکس اکاؤنٹ فوری طور پر بحال کیا جائے، جبکہ معاملہ کمیٹی کے زیر غور رہے گا۔” عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت دی کہ وہ حکومت کی جانب سے جاری نوٹس کا جواب دے اور ذاتی طور پر کمیٹی کے سامنے پیش ہو۔ اگر ضرورت ہو تو وہ کسی مجاز نمائندے کے ساتھ بھی پیش ہو سکتا ہے۔ کمیٹی تمام دلائل کا جائزہ لے گی اور یہ طے کرے گی کہ آیا مذکورہ ٹویٹس قانون کے مطابق قابلِ قبول تھیں یا نہیں۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر درخواست گزار کی شکایات دور نہ ہوئیں تو وہ قانونی چارہ جوئی کے دیگر راستے اختیار کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ ساتھ ہی حکومت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اکاؤنٹ پر موجود مواد کی نگرانی جاری رکھے اور کسی بھی قابلِ اعتراض مواد پر قانونی کارروائی کرے۔ قبل ازیں ایکس (سابقہ ٹوئٹر) نے عدالت کو بتایا تھا کہ حکومت نے اس اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کی درخواست اس بنیاد پر کی کہ اس میں وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹی اور توہین آمیز معلومات پھیلائی جا رہی تھیں، جو عوامی نظم و نسق اور داخلی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔
ایکس نے اپنے جواب میں مؤقف اختیار کیا کہ پورے اکاؤنٹ کو بلاک کرنا غیر متناسب اقدام ہے اور قانون کے تحت کم سے کم مداخلت کے اصول کے خلاف ہے، اسی لیے اس نے بغیر کسی تعصب کے اکاؤنٹ تک رسائی محدود کی تھی۔