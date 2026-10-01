دہلی ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں داعش سے منسلک گروپ کے مبینہ رکن محمد شہزاد کمال کو ضمانت دے دی
ٹرائل کورٹ کی جانب سے 29 مئی 2024 کو ضمانت کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد کمال نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
Published : October 1, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 4:12 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جمعرات کو انسدادِ دہشت گردی قوانین کے تحت درج ایک مقدمے میں داعش (آئی ایس آئی ایس) سے منسلک گروپ 'حرکت الحربِ اسلام' کے مبینہ رکن محمد شہزاد کمال کو ضمانت دے دی۔
نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے مطابق، کمال نے دیگر شریک ملزمان کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دینے کی مجرمانہ سازش رچی اور کالعدم تنظیم داعش سے منسلک دہشت گرد گروہ 'حرکت الحربِ اسلام' کی "جہادی سرگرمیوں" کے لیے فنڈز کی فراہمی میں جان بوجھ کر مدد کی۔
الزام ہے کہ کمال نے متعدد مواقع پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے رقوم فراہم کیں۔
انہیں 31 اگست 2021 کو 'غیر قانونی سرگرمیاں (انسداد) ایکٹ' (یو اے پی اے) کے تحت 2018 میں درج این آئی اے کے ایک مقدمے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔
عدالت نے یہ ضمانت اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے دی کہ وہ پانچ سال سے زائد عرصے سے حراست میں ہیں اور مقدمے کی سماعت کے جلد مکمل ہونے کا امکان نہیں ہے۔
جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس ارون بھردواج پر مشتمل ڈویژن بنچ نے اسپیشل این آئی اے کورٹ کے 29 مئی 2024 کے اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا جس میں کمال کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ تاہم، عدالت نے واضح کیا کہ اس کے مشاہدات صرف ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کے لیے تھے اور ان کا مقدمے کے میرٹ (حقائق) پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
کمال کے وکیل نے دلیل دی کہ وہ پہلے ہی حراست میں تقریباً پانچ سال گزار چکے ہیں اور استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے 161 گواہوں میں سے فی الحال صرف ایک (PW-42) کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے استغاثہ کے اس دعوے کو بھی چیلنج کیا جس میں انہیں کچھ چیٹس سے جوڑا گیا تھا، اور کہا کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ان بات چیت میں استعمال ہونے والا فون نمبر ان کا تھا۔
ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے، این آئی اے نے مؤقف اختیار کیا کہ کمال نے مبینہ سازش میں فعال کردار ادا کیا تھا اور مقدمے کی سماعت میں تاخیر، بذات خود، یو اے پی اے کے تحت مقدمے میں ضمانت دینے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ استغاثہ نے مزید دلیل دی کہ عدالت کو ان شواہد کا جائزہ نہیں لینا چاہیے جو اسپیشل کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ کمال پانچ سال سے زائد عرصے سے حراست میں ہیں اور استغاثہ کے 161 گواہوں میں سے فی الحال صرف ایک کا بیان لیا جا رہا ہے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کچھ شریک ملزمان، بشمول وہ شخص جس کے ساتھ کمال نے مبینہ طور پر چیٹس کا تبادلہ کیا تھا، کو پہلے ہی ضمانت دی جا چکی ہے۔
بنچ نے مشاہدہ کیا کہ اس مرحلے پر ایسا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ مبینہ طور پر قابلِ اعتراض چیٹس کمال نے بھیجی تھیں یا موصول کی تھیں۔ عدالت نے کہا کہ اس مسئلے پر حتمی فیصلہ استغاثہ کی جانب سے تمام شواہد پیش کیے جانے کے بعد ہی کیا جائے گا۔
بنچ نے ان اہم گواہوں کے بیانات کا بھی جائزہ لیا جنہیں مقدمے کی سماعت کے دوران پہلے ہی سنا جا چکا تھا۔ عدالت نے مقدمے کی کارروائی پر اثر انداز ہو سکنے والی شواہد سے متعلق تفصیلات ظاہر کیے بغیر یہ ریمارکس دیے کہ یہ ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں مقدمے کے جلد ختم ہونے کا کوئی امکان نہ ہونے کے باوجود ملزم کو مزید حراست میں رکھا جائے۔
غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے مقدمات میں طویل حراست کے حوالے سے، ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کا حوالہ دیا جن کے تحت ’فوری ٹرائل‘ (مقدمے کی جلد سماعت) کا حق آرٹیکل 21 کے تحت ایک آئینی ضمانت ہے۔ تاہم، عدالت نے واضح کیا کہ تاخیر کی وجہ سے ملزم خود بخود ضمانت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، بلکہ الزامات کی نوعیت، ملزم کا کردار، مقدمے کی موجودہ صورتحال اور دیگر متعلقہ حالات جیسے عوامل کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ محض اس حقیقت کی بنا پر کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 21 اور یو اے پی اے کی دفعہ 43D(5) کے باہمی تعلق سے متعلق معاملہ ایک بڑی بنچ (لارجر بنچ) کو بھیج دیا ہے، ہائی کورٹ موجودہ نافذ العمل قانون کی بنیاد پر اس معاملے پر فیصلہ کرنے سے باز نہیں رہتی۔
نتیجتاً، بنچ نے اسپیشل کورٹ کا حکم کالعدم قرار دیا اور کمال کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا۔ عدالت نے کئی شرائط عائد کیں، جن میں پچاس ہزار روپے کا ذاتی مچلکہ اور دو ضمانتی افراد کی فراہمی، پاسپورٹ جمع کرانا، ملک یا اپنے آبائی ضلع ہاپوڑ سے باہر جانے پر پابندی، ٹرائل کورٹ میں باقاعدگی سے پیش ہونے کی شرط، اور ہر دو ہفتے بعد متعلقہ این آئی اے کے دفتر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت شامل ہیں۔
اسے استغاثہ کے گواہوں سے رابطہ کرنے یا انہیں متاثر کرنے، شواہد میں ردوبدل کرنے، مقدمے کے میرٹ (حقائق) کے بارے میں عوامی بیانات دینے، یا ایسا مواد پھیلانے سے بھی روکا گیا ہے جو امن عامہ یا مقدمے کی شفافیت پر اثر انداز ہو سکے۔ عدالت نے کہا کہ اگر کسی بھی شرط کی خلاف ورزی کی گئی تو استغاثہ ضمانت منسوخ کروانے کی درخواست دے سکتا ہے۔
ٹرائل کورٹ کی جانب سے 29 مئی 2024 کو ضمانت کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد کمال نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
واضح رہے اس سے قبل دہلی ہائی کورٹ نے داعش کے حامی گروپ 'حرکت الحرب اسلام' کے ایک مبینہ رکن محمد ثاقب عرف ثاقب افتخار کو انسداد دہشت گردی قانون کے تحت ایک مقدمے میں ضمانت دے دی تھی ۔ ہائی کورٹ نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ آٹھ سال سے جیل میں ہے۔
جسٹس نوین چاولہ اور رویندر دودیجا کی بنچ نے کہا تھا کہ مقدمہ "جلد ختم ہونے والا نہیں ہے" اور اس سے پہلے کا مٹیریل محمد ثاقب عرف ثاقب افتخار کو ضمانت سے انکار کی وجہ نہیں بنتا۔ محمد ثاقب اتر پردیش کے بکسر میں جامع مسجد میں امام کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔
ثاقب نے ٹرائل کورٹ کے 2024 کے حکم کو چیلنج کیا تھا جس نے 2018 میں اس کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے)، دھماکہ خیز مواد ایکٹ، اور تعزیرات ہند (آئی پی سی) کے تحت جرائم کے لیے درج ایف آئی آر میں ضمانت سے انکار کیا تھا۔
(پی ٹی آئی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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