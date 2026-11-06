دہلی ہائی کورٹ نے علیل اہلیہ کی تیمارداری کے لیے الفلاح یونیورسٹی کے چیئرمین کی 7 روزہ کسٹڈی پیرول منظور کر لی
صدیقی نے عدالت کو بتایاکہ اہلیہ بیضہ دانی کے چوتھے درجے کے کینسر میں مبتلا ہیں، 10 نومبر کو کیموتھراپی کا اگلا دور ہونا ہے۔
Published : November 6, 2026 at 3:14 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز الفلاح یونیورسٹی گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو اپنی علیل اہلیہ کی دیکھ بھال کے لیے سات روزہ کسٹڈی پیرول (حراستی پیرول) کی منظوری دے دی۔ صدیقی منی لانڈرنگ کے دو مقدمات کے سلسلے میں اس وقت عدالتی تحویل میں ہیں۔ جسٹس منی پشکرنا نے یہ حکم صدیقی کی اُس درخواست کی سماعت کے بعد جاری کیا جس میں طبی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک ہفتے کے لیے عبوری ضمانت یا کسٹڈی پیرول کی استدعا کی گئی تھی۔
صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ ان کی اہلیہ بیضہ دانی کے چوتھے درجے کے کینسر (اسٹیج-4 اوورین کینسر) میں مبتلا ہیں اور 10 نومبر کو ان کی کیموتھراپی کا اگلا دور ہونا ہے۔ کسٹڈی پیرول کے تحت قیدی کو مسلح پولیس کے پہرے میں متعلقہ مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل نے صدیقی کی عبوری رہائی کی ”شدید“ مخالفت کی اور مؤقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف عائد الزامات سنگین نوعیت کے ہیں۔
وکیل نے دلائل دیے کہ ملزم کے فرار ہونے کا خدشہ ہے اور ان کا مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود ہے، جس میں نومبر 2025 کے لال قلعہ کار بم دھماکے کیس میں ان کا مبینہ طور پر ملوث ہونا بھی شامل ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ کسٹڈی پیرول کڑی شرائط کے تحت ہوگی، جن میں یہ پابندی بھی شامل ہے کہ وہ اسپتال یا علاج کی غرض سے جانے کے علاوہ مستقل اپنی رہائش گاہ پر رہیں گے، کسی گواہ سے رابطہ نہیں کریں گے اور ہریانہ کے فرید آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی کے احاطے میں قدم نہیں رکھیں گے۔
اس سے قبل جولائی میں ہائی کورٹ نے صدیقی کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی اور انہیں صرف تین مخصوص تاریخوں پر کسٹڈی پیرول کے تحت اپنی اہلیہ سے ملاقات کی اجازت دی تھی۔ صدیقی کو منی لانڈرنگ کے دو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایک مقدمہ یونیورسٹی کے طلبہ سے لی گئی فیسوں کے ذریعے مبینہ طور پر غیر قانونی فنڈز اکٹھے کرنے سے متعلق ہے۔ انہیں 18 نومبر 2025 کو پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔
ای ڈی کی یہ تحقیقات دہلی پولیس کے کرائم برانچ کی جانب سے درج کی گئی دو ایف آئی آرز پر مبنی ہیں، جن میں الزام لگایا گیا تھا کہ الفلاح یونیورسٹی نے طلبہ اور والدین کو دھوکہ دینے کے لیے این اے اے سی (این اے اے سی) کی منظوری اور یو جی سی (یو جی سی) کی تسلیم شدہ حیثیت کے بارے میں جھوٹے دعوے کیے۔ ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ یونیورسٹی نے 2018 سے 2025 کے درمیان 415.10 کروڑ روپے حاصل کیے اور طلبہ سے وصول کیے گئے فنڈز کو ذاتی استعمال کے لیے منتقل (ڈائیورٹ) کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی؛ لارنو میں غیر قانونی طور پر منتقل کیے جا رہے پانچ مویشی بازیاب، دو اسمگلر گرفتار
بعد ازاں، ای ڈی نے صدیقی کو دہلی میں 45 کروڑ روپے مالیت کی زمین کی ”دھوکہ دہی پر مبنی“ خریداری سے متعلق منی لانڈرنگ کے ایک دوسرے مقدمے میں بھی باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ الفلاح یونیورسٹی اس سے قبل 'وائٹ کالر دہشت گردی' کی تحقیقات کے دوران بھی جانچ کی زد میں آئی تھی، جس میں اس ادارے سے وابستہ دو ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ عمر النبی نامی ایک اور شخص کی شناخت 10 نومبر 2025 کو لال قلعہ کے باہر ہونے والے خودکش دھماکے کے حملہ آور کے طور پر ہوئی تھی، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔