2020 دہلی فسادات کیس: دہلی ہائی کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں
ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ کی ہدایات سے تجاوز نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان میں ردوبدل کر سکتی ہے۔
By ANI
Published : September 30, 2026 at 1:27 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش سے متعلق مقدمے میں عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔
چار جولائی کو کڑکڑڈوما کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کی باقاعدہ ضمانت کی درخواستیں نامنظور کر دی گئی تھیں۔ دونوں نے عدالت کے حکم کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی، جسے عدالت عالیہ نے مسترد کر دیا۔
Delhi High Court refuses to grant bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam in Delhi riots UAPA case. pic.twitter.com/vWZAZDGWJm— ANI (@ANI) September 30, 2026
بنچ نے نوٹ کیا کہ یہ اپیلیں مقدمے میں ان کی ضمانت کی درخواستوں کے حوالے سے ٹرائل کورٹ کے احکامات کا نتیجہ تھیں۔ یہ معاملہ شہریت ترمیمی ایکٹ (سی اے اے) اور مجوزہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے خلاف احتجاج کے دوران ہونے والے فسادات کے پیچھے مبینہ سازش سے متعلق ہے۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ خالد اور امام نے اس سے قبل 'غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ' (یو اے پی اے) کے تحت ضمانت مانگی تھی اور ان کی درخواستیں سپریم کورٹ تک پہنچی تھیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے سامنے پیش کیے گئے سات ملزمان میں سے پانچ کو ضمانت دے دی تھی لیکن خالد اور امام کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔
ہائی کورٹ نے نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ نے خالد اور امام کے کردار کو دیگر ملزمان کے کردار سے الگ قرار دیا تھا اور انہیں مبینہ سازش کا "نظریاتی محرک" قرار دیا تھا۔
اپنی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہونے کے وقت، سپریم کورٹ نے انہیں یہ آزادی دی تھی کہ وہ محفوظ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد یا ایک سال گزرنے کے بعد (جو بھی پہلے ہو) نئی درخواستیں دائر کر سکتے ہیں۔ خالد کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل ٹریدیپ پائس نے دلیل دی کہ حالات میں ایسی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ضمانت کی درخواست پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مقدمے کی سماعت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ابھی تک فردِ جرم عائد نہیں کی گئی ہے، اور گواہوں کے بیانات کا عمل ابھی باقی ہے۔
پائس نے بعد کے واقعات کا بھی حوالہ دیا، جن میں طویل قید اور مقدمے میں تاخیر سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے شامل ہیں اور نشاندہی کی کہ خالد تقریباً چھ سال سے حراست میں ہیں۔
امام کے وکیل نے بھی اسی طرح دلیل دی کہ مقدمے کی سماعت میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے اور ان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرتے وقت طویل قید کے پہلو پر غور کیا جانا چاہیے۔
درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو نے مؤقف اختیار کیا کہ خالد اور امام کے کرداروں کا موازنہ ان دیگر ملزمان کے کرداروں سے نہیں کیا جا سکتا جنہیں پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے۔
راجو نے دلیل دی کہ سپریم کورٹ نے خالد اور امام کو اپنی ضمانت کی درخواستیں دوبارہ دائر کرنے کی اجازت صرف پانچ جنوری کے حکم نامے میں بیان کردہ دو مخصوص شرائط کی تکمیل پر دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یو اے پی اے کی دفعہ 43D(5) کے تحت قانونی پابندیاں بدستور لاگو ہیں۔
سماعت کے دوران، بنچ نے اپیل کنندگان کی جانب سے پیش کردہ بعد کے عدالتی فیصلوں کا بھی جائزہ لیا، جن میں افتخار اندرابی سے متعلق فیصلہ اور شریک ملزمان تسلیم احمد اور خالد سیفی کو دی گئی عبوری ضمانت شامل تھی۔
مساوات کی بنیاد پر دائر درخواست پر بات کرتے ہوئے عدالت نے مشاہدہ کیا کہ تسلیم احمد اور خالد سیفی کے کردار خالد اور امام کے کرداروں سے مختلف تھے، لہٰذا، مساوات کا دعویٰ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔
بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ٹرائل کورٹ نے فردِ جرم عائد کرنے سے متعلق دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ بتایا گیا کہ ایک الگ معاملہ، جو شریک ملزمہ دیوانگنا کلیتا کی کارروائی سے پیدا ہوا اور استغاثہ کی جانب سے شواہد کے طور پر پیش نہ کیے گئے دستاویزات کے معائنے سے متعلق ہے، سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اور ٹرائل کورٹ اعلیٰ عدالت کے فیصلے کی منتظر ہے۔
ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ کی ہدایات سے تجاوز نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان میں ردوبدل کر سکتی ہے، اور وہ عدالتی نظم و ضبط کی پابند ہے۔
اس کے مطابق، بنچ کو ٹرائل کورٹ کے چار جولائی کے حکم میں مداخلت کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی اور اس نے خالد اور امام، دونوں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔
یہ معاملہ ایف آئی آر نمبر 59/2020 سے متعلق ہے جو دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے فروری 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش کے سلسلے میں درج کی تھی۔
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