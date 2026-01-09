سخت سیکورٹی کے درمیان دہلی میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی، مقامی لوگوں کو حالات معمول پر آنے کی امید
مقامی لوگوں نے بتایا کہ سیکورٹی کی بھاری موجودگی کے باوجود نماز ادا کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی اور حالات پرامن رہے۔
Published : January 9, 2026 at 10:23 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے ترکمان گیٹ علاقے میں پولیس کی بھاری موجودگی، ڈرون نگرانی، رکاوٹیں اور دیگر حفاظتی انتظامات کے درمیان جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ مقامی لوگوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ معمول کی کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں پابندیوں کی وجہ سے کافی معاشی نقصان کا سامنا ہے۔
پتھراؤ کے حالیہ واقعے کے بعد نماز جمعہ کے لیے علاقے میں سیکیورٹی سخت کردی گئی تھی۔ پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف مساجد کے قریب بلکہ تنگ گلیوں اور بڑے چوراہوں پر بھی تعینات تھی۔ سینئر افسران زمین پر صورتحال کی نگرانی کر رہے تھے۔ پولیس کے ڈرون علاقے پر منڈلا رہے تھے، اور سی سی ٹی وی کیمروں نے نقل و حرکت کی نگرانی کی۔ تجاوزات سے پاک جگہ پر ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری تھا۔
رہائشیوں نے بتایا کہ سڑکوں پر سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کی وجہ سے لوگ خاموش لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے کئی مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ سیکورٹی کی بھاری موجودگی کے باوجود نماز ادا کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی اور حالات پرامن رہے۔ تاہم بہت سے رہائشیوں نے موجودہ ماحول کی وجہ سے تکلیف کا حوالہ دیتے ہوئے علاقے کی بڑی مساجد کے بجائے اپنے گھروں کے قریب کی مساجد میں جانے کو ترجیح دی۔
دستکاری کے ایک تاجر، 43 سالہ شاہنواز نے کہا ہم نے اپنے گھروں کے قریب مسجد میں نماز ادا کی۔ فیض الٰہی مسجد میں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حالیہ واقعے کی وجہ سے لوگ محتاط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خوف اور غیر یقینی کی وجہ سے بہت سے رہائشی سخت حفاظتی انتظامات والی سڑکوں سے گریز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ غیر ضروری خطرہ مول نہیں لینا چاہتے، اس لیے وہ جہاں بھی محفوظ محسوس کرتے ہیں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔
شاہنواز نے کہا کہ دکاندار اور مقامی ادارے اس صورتحال کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دکانیں کئی دنوں سے بند ہیں اور ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ شاہنواز نے کہا، "ہم جیسے یومیہ اجرت والے مزدور، چھوٹے تاجر، اور دکاندار روزانہ کی فروخت پر انحصار کرتے ہیں۔ کچھ شرپسندوں نے کچھ غلط کیا، اور اب پورا علاقہ قیمت چکا رہا ہے۔" انہوں نے حالات معمول پر لانے کی اپیل کی۔
ایک اور مقامی دکاندار نے کہا کہ مسجد تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، حالانکہ پولیس اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے سے نہیں روکا گیا، پولیس والوں نے مجھے راستے میں دو بار روکا اور پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں تو انہوں نے فوراً مجھے جانے دیا۔
دکاندار کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر جمع ہونے پر پابندیاں ہیں جسے ہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر سمجھتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ پابندیاں جلد اٹھا لی جائیں گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات مکمل طور پر احتیاطی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کسی بھی مسجد میں جمعہ کی نماز پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔
دہلی پولیس نے ترکمان گیٹ پر پتھراؤ کے واقعہ کے سلسلے میں اب تک 12 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ دریں اثنا مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ امن قائم ہوگا تاکہ پابندیوں میں نرمی کی جاسکے اور دکانیں دوبارہ کھل سکیں۔