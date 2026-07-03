دہلی کے ای رکشہ ڈرائیوروں کو ایپ پر مبنی 'بیٹری بند ہونے' کا خدشہ، حکومت نے تین موبائل ایپس پر پابندی لگا دی
بھارتی حکومت نے گوگل اور ایپل اسٹورز سے فوری طور پر تین ایپس،بیٹ بی ایم ایس، ایپاک آئی آئن اور لوسیجی کو ہٹا دیا ہے۔
Published : July 3, 2026 at 5:07 PM IST
نئی دہلی: بھارتی حکومت نے سڑکوں پر چلنے والے ای رکشوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت (میٹ وائی) نے دو سب سے بڑے انٹرنیٹ پلیٹ فارم گوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے تین موبائل ایپس کو فوری طور پر ہٹا دیں۔ یہ ایپس بیٹ بی ایم ایس، ایپاک آئی آئن اور لوسیجی ہیں۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
پچھلے کچھ دنوں سے، ملک کے کئی حصوں، خاص طور پر دہلی-این سی آر میں ای-رکشا ڈرائیوروں کو ایک عجیب اور خطرناک مسئلہ کا سامنا ہے۔ چلتے پھرتے ای-رکشہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ رک گئے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ کچھ شرپسند اور سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والے ان تینوں ایپس کو محض ویوز اور تفریح کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ درحقیقت، ان بجٹ ای رکشوں میں لیتھیم آئن بیٹری مینجمنٹ سسٹم (بی ایم ایس) بلوٹوتھ سے منسلک ہے۔ بہت سی کمپنیاں سیکیورٹی کے لیے پاس ورڈ استعمال نہیں کرتی ہیں۔
ان ایپس کی مدد سے کوئی بھی نامعلوم شخص 10 سے 15 میٹر کے فاصلے سے ای رکشہ کا بلیو ٹوتھ کنکشن ہیک کر سکتا ہے اور ڈرائیور کی مرضی کے بغیر گاڑی کی پاور سپلائی بند کر سکتا ہے۔
حکومت نے سخت ایکشن لیا
یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے اور ای رکشہ چلانے والوں کی شکایت کے بعد حکومت نے فوری کارروائی کی۔ آئی ٹی وزارت کے سکریٹری ایس کرشنن نے ایک تقریب میں واضح کیا کہ جیسے ہی یہ معاملہ حکومت کے علم میں آیا، دونوں کمپنیوں کو فوری طور پر ان ایپس کو بلاک کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔
انہوں نے کہا کہ ایپ اسٹورز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پلیٹ فارمز پر ایسی ایپس کی میزبانی نہ کی جائے جو عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہیں یا کسی غیر قانونی سرگرمی کو فروغ دیتے ہیں۔ حکومت اب ڈیجیٹل اسٹورز کے لیے نئے اور سخت ضوابط پر غور کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں ایسی ایپس کے ڈاؤن لوڈز کو روکا جا سکے جو ملک کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
ڈرائیوروں کو حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اس پابندی سے غریب ای رکشہ ڈرائیوروں اور مسافروں کو راحت ملی ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے بیٹری سروس سینٹرز پر جائیں اور اپنے بلوٹوتھ کا ڈیفالٹ پاس ورڈ تبدیل کریں، تاکہ کوئی دوسری ایپ ان کی گاڑیوں کو ریموٹ سے کنٹرول نہ کر سکے۔