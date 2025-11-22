پاکستان سے بھیجے گئے ہتھیار دہلی میں ضبط، چار اسمگلر گرفتار، پنجاب میں ڈرون سے گرایا جا رہا تھا اسلحہ
پولیس نے ریکیٹ میں ملوث سمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے 10 غیر ملکی پستول اور 92 کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔
Published : November 22, 2025 at 2:59 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے اسلحے کی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی ریکیٹ کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس ریکٹ کا پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) سے براہ راست تعلق ہے۔ اس بڑی کارروائی میں چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی طور پر ترکی اور چائنہ میں تیار کردہ جدید ترین اور مہنگے پستول پاکستان کے راستے بھارت کو سپلائی کر رہے تھے۔
گرفتار ملزمان کی شناخت اجے، مندیپ، دلویندر اور روہن کے نام سے کی گئی ہے۔ انہیں دہلی اور آس پاس کی ریاستوں میں سرگرم مجرموں اور بدمعاشوں کو ہتھیار فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
کرائم برانچ کے ڈی سی پی سنجیو کمار یادو کا کہنا ہے کہ اس گینگ کا آپریشن کا طریقہ انوکھا تھا۔ اسمگل شدہ ہتھیار پاکستان سے ڈرون کے ذریعے بھارتی حدود بالخصوص پنجاب کے سرحدی علاقوں میں گرائے جاتے تھے۔ وہاں سے گرفتار ملزمان نے یہ ہتھیار اٹھاتے تھے اور دہلی-این سی آر اور آس پاس کی ریاستوں میں منظم جرائم پیشہ گروہوں کو مہنگے داموں بیچ دیتے تھے۔ دہلی پولیس کے مطابق یہ طریقہ کار نہ صرف غیر قانونی ہتھیاروں کی سپلائی کو اجاگر کرتا ہے بلکہ سرحد پار سے ملک دشمن سرگرمیوں میں آئی ایس آئی کے ملوث ہونے کی بھی تصدیق کرتا ہے۔
غیر ملکی پستول اور گولہ بارود برآمد
پولیس نے ملزمان سے بھاری مقدار میں غیر ملکی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ ضبط شدہ اشیاء میں 10 مہنگے غیر ملکی پستول (ترکی اور چین میں بنے) اور 92 زندہ کارتوس شامل ہیں۔ ان پستول کے اعلیٰ معیار اور قیمت کی وجہ سے بڑے جرائم پیشہ گروہوں میں ان کی بہت زیادہ مانگ ہے۔
کرائم برانچ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ یہ ریکٹ نہ صرف مجرمانہ سرگرمیوں کو انجام دے رہا ہے بلکہ ملک کی داخلی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان سے ڈرونز کے ذریعے اسلحے کی اسمگلنگ میں آئی ایس آئی کے روابط کا انکشاف تشویشناک ہے۔ اس کارروائی سے دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں کئی بڑے واقعات کو روکنے میں مدد ملی ہے۔
پنجاب کنکشن اور مزید تفتیش
چار گرفتار ملزمان میں سے دو کا تعلق پنجاب سے ہے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں اسلحہ پنجاب بارڈر سے مل رہا تھا۔ پولیس اب ان ملزمان کے پورے نیٹ ورک اور آئی ایس آئی کے ساتھ ان کے روابط کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم اب اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھارت میں یہ ہتھیار کن غنڈوں اور مجرموں کو فروخت کیے گئے۔ اس سمگلنگ ریکیٹ کو کہاں سے فنڈنگ کی جارہی تھی؟ اس گینگ میں مزید کتنے لوگ شامل ہیں، اور کیا ان کا تعلق کسی دہشت گرد یا علیٰحدگی پسند گروپ سے ہے؟
کرائم برانچ نے اس گرفتاری کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، جو قومی راجدھانی میں سرحد پار اسمگلنگ اور مجرمانہ نیٹ ورکس کو روکنے کی سمت ایک بڑا قدم ہے۔
