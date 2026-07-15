عمر خالد کو بڑی راحت، دہلی عدالت نے ہفتے میں دو مرتبہ اہلِ خانہ سے ویڈیو ملاقات کی اجازت دے دی
عمر خالد کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گرفتاری کے بعد سے انہیں ہفتے میں دو مرتبہ ویڈیو ملاقات کی اجازت حاصل تھی۔
Published : July 15, 2026 at 7:10 PM IST
نئی دہلی : دہلی کی ایک عدالت نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق مبینہ سازش کیس میں جیل میں بند سماجی کارکن عمر خالد کو اہم راحت دیتے ہوئے ہفتے میں دو مرتبہ ویڈیو ملاقات (ای-ملاقات) کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ گزشتہ تقریباً چھ برسوں کے دوران عمر خالد جیل قوانین کی کسی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے، اس لیے ان سے یہ سہولت واپس لینے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔
ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپئی نے 13 جولائی کو جاری اپنے حکم میں کہا کہ عمر خالد گزشتہ چھ برسوں سے ہفتے میں دو مرتبہ اپنی والدہ اور دیگر اہل خانہ سے ای-ملاقات کرتے رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے دہلی جیل قواعد کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں کی۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہاکہ "چونکہ درخواست گزار گزشتہ چھ برس سے ہفتے میں دو ای-ملاقات کی سہولت استعمال کر رہا ہے اور اس نے جیل کے کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی، اس لیے اسے اپنی والدہ اور دیگر اہل خانہ سے ہفتے میں دو مرتبہ ای-ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔"
عمر خالد کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گرفتاری کے بعد سے انہیں ہفتے میں دو مرتبہ ویڈیو ملاقات کی اجازت حاصل تھی، لیکن مئی 2026 سے بغیر کسی وجہ کے اس سہولت کو کم کرکے صرف ایک ملاقات کر دیا گیا، حالانکہ ان کی جانب سے جیل کے کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری جانب جیل انتظامیہ نے مؤقف اختیار کیا کہ موجودہ جیل قوانین کے مطابق عمر خالد صرف ہفتے میں ایک مرتبہ ای-ملاقات کے حق دار ہیں، تاہم عدالت نے اس دلیل کو قبول نہیں کیا۔
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واضح رہے کہ عمر خالد، شرجیل امام اور متعدد دیگر افراد پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) اور تعزیراتِ ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ استغاثہ کا الزام ہے کہ یہ افراد فروری 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کی مبینہ بڑی سازش کے اہم کردار تھے۔ یہ فسادات شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) اور مجوزہ این آر سی (این آر سی) کے خلاف احتجاج کے دوران بھڑکے تھے، جن میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ مقدمہ اب بھی عدالت میں زیرِ سماعت ہے اور ابھی تک اس میں حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے۔