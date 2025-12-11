ETV Bharat / bharat

عمر خالد کی اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت منظور

دہلی کی عدالت نے 2020 فسادات کے ملزم عمر خالد کو اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دے دی ہے۔

عمر خالد کی اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت منظور
عمر خالد کی اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت منظور (Etv Bharat)
ETV Bharat Urdu Team

December 11, 2025

نئی دہلی: دہلی کی ککڑڈوما عدالت نے دہلی تشدد کیس کے ملزم عمر خالد کو خاندانی شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دے دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے عمر خالد کو 16 دسمبر سے 29 دسمبر تک عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔

عدالت نے کہا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران عمر خالد کسی گواہ یا کیس سے منسلک کسی سے رابطہ نہیں کریں گے۔ عدالت نے عمر خالد کو عبوری ضمانت کی مدت کے دوران سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران عمر خالد صرف اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران عمر خالد اپنے گھر اور شادی کے مقام پر موجود رہیں گے۔ عدالت نے عمر خالد کو بیس ہزار روپے کے مچلکوں پر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔

عمر خالد نے اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے 14 دسمبر سے 29 دسمبر تک عبوری ضمانت کی درخواست کی تھی۔ ان کی بہن کی شادی 27 دسمبر کو مقرر ہے۔

سپریم کورٹ اس وقت عمر خالد اور دیگر شریک ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت کر رہی ہے۔ اس سے پہلے، دہلی ہائی کورٹ نے 2 ستمبر کو عمر خالد کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس سے قبل، ککڑڈوما کورٹ نے انہیں 28 دسمبر 2024 تک ایک خاندانی شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دی تھی، جس کے بعد اس نے 3 جنوری کو خودسپردگی کر دی تھی۔ 2024 میں عمر خالد کو عبوری ضمانت دیتے ہوئے، عدالت نے یہ شرط عائد کی تھی کہ خالد عبوری ضمانت کی مدت کے دوران کسی بھی گواہ یا کیس سے منسلک کسی سے رابطہ نہیں کریں گے۔

عدالت نے عمر خالد کو عبوری ضمانت کے دوران سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران عمر خالد صرف اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران عمر خالد اپنے گھر اور شادی کے مقام پر ہی رہیں گے۔

عمر خالد 13 ستمبر 2020 سے حراست میں ہیں، غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت، جسے دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے 2020 کے دہلی فسادات کے پیچھے ایک مبینہ بڑی سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ دہلی فسادات میں کم از کم 53 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔

