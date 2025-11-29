ETV Bharat / bharat

دہلی کورٹ نے انمول بشنوئی کی این آئی اے ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع کردی

انمول بشنوئی کو مہاراشٹر کے سابق وزیر اور این سی پی لیڈر بابا صدیق کے قتل کی سازش سمیت متعدد مجرمانہ مقدمات کا سامنا ہے۔

دہلی کورٹ نے انمول بشنوئی کی این آئی اے ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع کردی
دہلی کورٹ نے انمول بشنوئی کی این آئی اے ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع کردی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 29, 2025 at 3:42 PM IST

نئی دہلی: دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے ہفتہ کو ملک بدری کے بعد گرفتار کیے گئے گینگسٹر انمول بشنوئی کی این آئی اے حراست میں مزید سات دن کی توسیع کر دی۔ خصوصی جج پرسنّت شرما نے سخت سکیورٹی میں این آئی اے ہیڈکوارٹر پر ہونے والی سماعت میں یہ حکم جاری کیا، اور اب انمول کی حراست 5 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے۔

انمول بشنوئی پر این سی پی لیڈر بابا صدیقی کے قتل، سلمان خان کے گھر پر اپریل 2024 میں فائرنگ، پنجابی گلوکار سدھو موسے والا قتل کیس اور متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ وہ گزشتہ سال امریکہ میں حراست کے بعد 18 نومبر کو بھارت کے حوالے کیا گیا تھا۔

این آئی اے کے مطابق انمول، مبینہ بی کے آئی بشنوئی دہشت گرد گینگسٹر نیٹ ورک کا اہم رکن ہے اور امریکی سرزمین سے دہشت گردانہ کارروائیاں چلانے، شوٹروں کو پناہ دینے، لوجسٹکس کا انتظام اور ملک میں بڑے کاروباریوں سے بھتہ خوری کا نیٹ ورک سنبھالنے میں سرگرم تھا۔

عدالت میں این آئی اے کے وکیل راحل تیاگی نے مزید حراست کی ضرورت بتاتے ہوئے کہا کہ انمول کے بین الاقوامی روابط، ممکنہ خالصتانی کنکشن اور مالیاتی چینلز کی چھان بین باقی ہے۔ دفاعی وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ این آئی اے کے پاس پہلے ہی تمام ثبوت موجود ہیں اور مزید حراستی تفتیش کی ضرورت نہیں، تاہم عدالت نے یہ دلیل مسترد کرتے ہوئے این آئی اے کی درخواست منظور کر لی۔

