خاتون پہلوانوں کی جنسی ہراسانی کیس میں بی جے پی لیڈر و ڈبلیو ایف آئی کے سابق سربراہ برج بھوشن سنگھ بری
دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے برج بھوشن اور ونود تومر کو خواتین پہلوانوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کے معاملے میں بری کر دیا ہے۔
Published : August 3, 2026 at 1:28 PM IST
نئی دہلی: پیر کو، دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا (ڈبلیو ایف آئی) کے سابق صدر اور بی جے پی لیڈر برج بھوشن شرن سنگھ کے ساتھ ساتھ ڈبلیو ایف آئی کے سابق سکریٹری ونود تومر کو خاتون پہلوانوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے معاملے میں بری کردیا۔ ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اشونی پنوار نے ان کی بریت کا حکم جاری کیا۔
بی جے پی لیڈر برج بھوشن شرن سنگھ نے دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ کے ذریعہ ان کی بریت کو "خوشی کا لمحہ" قرار دیا۔
#WATCH | Delhi | People congratualted Brij Bhushan Sharan singh with floral garlands and bouquets after he was acquitted by Rouse Avenue Court in the women wrestlers alleged sexual harassment case. pic.twitter.com/0NRhj99ASh— ANI (@ANI) August 3, 2026
برج بھوشن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ "معزز جج نے کہا کہ برج بھوشن سنگھ اور ونود تومر کو باعزت بری کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اگر مجھ پر ایک بھی الزام ثابت ہو گیا تو میں سخت ترین سزا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔"
#WATCH | Delhi | After being acquitted by Rouse Avenue Court in the women wrestlers alleged sexual harassment case, Brij Bhushan Sharan Singh says, " ... on the first day, when my first statement came, i had said that if any verdict or any charge is proven, i will hang myself.… https://t.co/6O1R8Hj3p5 pic.twitter.com/hR1nsDnfBz— ANI (@ANI) August 3, 2026
برج بھوشن شرن کی بریت پر، سابق اولمپیئن اور کانگریس ایم ایل اے ونیش پھوگاٹ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "ہمیں سڑکوں پر آنے اور حکمراں پارٹی کے ایک طاقتور لیڈر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے میں بہت ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑا تھا۔ برج بھوشن نے اپنی طاقت اور اقتدار کا استعمال کرتے ہوئے، بہت سی لڑکیوں کو ڈرایا کہ وہ اپنا نام واپس لے لیں۔ خواتین پہلوانوں کی طرف سے لگائے گئے جنسی زیادتی کے الزامات پر عدالت نے اسے قصوروار نہیں پایا، پہلے دن سے حکومت، انتظامیہ اور پورا نظام برج بھوشن کو بچانے میں لگا ہوا تھا۔ خواتین پہلوانوں نے اپنے وکلاء کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی ہدایت دی ہے، اور یہ امید ہے کہ ان کی لڑائی جاری رہے گی۔
August 3, 2026
واضح رہے، عدالت نے دو جولائی کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ عدالت نے سات جولائی 2023 کو دہلی پولیس کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ کا نوٹس لیا تھا۔ دہلی پولیس نے 15 جون 2023 کو چارج شیٹ داخل کی تھی، جس میں دفعہ 354، 354 ڈی، 354 اے، اور 506 (1) انڈین آئی پی کوڈ کی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ عدالت نے برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف 10 مئی 2024 کو الزامات طے کرنے کا حکم دیا تھا۔
کارروائی کے دوران، برج بھوشن شرن سنگھ کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ وہ جس دن یہ مبینہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی سات ستمبر 2022 کو ہندوستان میں نہیں تھے۔ برج بھوشن نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ دہلی پولیس کو اس حقیقت کی تحقیقات کا حکم دے، جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ عدالت نے برج بھوشن شرن سنگھ اور شریک ملزم ونود تومر کو 20 جولائی 2023 کو ضمانت دی تھی۔
سماعت کے دوران برج بھوشن کے وکیل راجیو موہن نے کہا کہ مرکزی حکومت نے نگرانی کمیٹی کی رپورٹ دہلی پولیس کمشنر کو بھیج دی ہے۔ راجیو موہن نے نوٹ کیا کہ ابتدائی احتجاج جنتر منتر پر 18 جنوری 2023 کو ہوا تھا۔ 19 جنوری 2023 کو ایک پہلوان نے حکومت سے ملاقات کی اور ان کے سامنے کیس پیش کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس دوران خاتون ریسلرز کی نمائندگی کرنے والی وکیل ربیکا جان نے دلیل دی کہ اوور سائیٹ کمیٹی قواعد کے مطابق تشکیل نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جن الزامات کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی تھی انہی الزامات کے تحت ملزمان کے خلاف الزامات عائد کیے جانے چاہیے۔
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