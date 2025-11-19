دہلی دھماکوں نے حکومت کی سیکورٹی پالیسی پر سوال اٹھائے، وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جواب دیں، سلمان خورشید
Published : November 19, 2025 at 4:56 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید نے بدھ کے روز کہا کہ دہلی میں لال قلعہ کے قریب حالیہ دھماکے نے حکومت کی سیکورٹی پالیسی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کو پارلیمنٹ میں اس غلطی کا فوری جواب دینا چاہیے۔ سابق وزیر خارجہ نے الزام لگایا کہ مودی حکومت کی اسٹریٹجک ناکامیاں اب واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔
انہوں نے ذاتی اور کبھی کبھار خارجہ پالیسی کے بجائے ایک مستحکم خارجہ پالیسی پر زور دیا۔ سلمان خورشید نے کہا ہماری ایک مستحکم خارجہ پالیسی ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس مستحکم خارجہ پالیسی ہے۔ ہماری ایک چھٹپٹ، کبھی کبھار، ذاتی نوعیت کی اور مضحکہ خیز خارجہ پالیسی ہے۔ یہ خارجہ پالیسی (ہرگز) نہیں ہے۔
انہوں نے اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب انڈیاز ٹریسٹ ود دی ورلڈ: اے فارن پالیسی مینی فیسٹو" کے بارے میں بھی بات کی۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کا ایک مضمون بھی شامل ہے۔ کتاب کو سلمان خورشید نے ایڈٹ کیا ہے اور سلیل شیٹی نے لکھا ہے۔
کانگریس نے نئے نارمل نظریے پر حکومت کے موقف کی وضاحت کا مطالبہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا اب دہشت گردانہ حملوں کو جنگی کارروائیوں میں شمار کیا جائے گا۔ سلمان خورشید نے جواب دیا، ہم اندھے قوم پرست نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ان کی بات سننی چاہیے جو قوم کے بارے میں سوچتے ہیں۔
کانگریس کے خارجہ امور کے شعبہ کے چیئرمین نے کہا کہ لال قلعہ کے قریب جو کچھ ہوا اس سے ہم حیران ہیں۔ ان تمام دنوں میں حکومت کی طرف سے دو باتوں پر کوئی واضح بیان نہیں آیا ہے: یہ انٹیلی جنس ناکامی کیسے ہوئی اور اس کے کیا مضمرات ہیں؟
سلمان خورشید نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں جو پلٹ کر کانگریس سے کہتے ہیں۔ آپ حکومت پر کافی دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟' سچ کہوں تو، اگر اعتماد کا بحران ہے، یا کوئی اسٹریٹجک بحران ہے، تو یہ ملک اور عوام کے تئیں ہمارا فرض ہے کہ وہ حکومت کو بہترین ممکنہ فیصلے کرنے دیں اور پھر اس کی غیر واضح حمایت کریں، لیکن آپ اپوزیشن سے یہ کیا امید کر سکتے ہیں کہ لوگ حکومت سے اعتماد نہیں کریں گے؟
کانگریس لیڈر نے کہا کہ میرے خیال میں یہ دھماکہ مرکزی حکومت کی سیکورٹی پالیسی پر بہت سنگین سوالیہ نشان ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم ایوان میں اس معاملے پر جواب دیں، خورشید نے کہا کہ کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ پارٹی کا مطالبہ ہے تو انہوں نے جواب دیا بالکل۔
دہلی دھماکے کے بعد، کانگریس نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم مودی کی صدارت میں ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور دہشت گردی کے خطرے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے یکم دسمبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کو آگے بڑھائیں۔