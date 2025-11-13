دہلی دھماکے: وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی، جانچ میں این آئی اے کے بعد ای ڈی بھی شامل

دہلی دھماکے: وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی، جانچ میں این آئی اے کے بعد ای ڈی بھی شامل
Published : November 13, 2025 at 9:01 PM IST
نئی دہلی: دہلی بم دھماکوں کا معاملہ نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کو سونپنے کے 48 گھنٹے کے اندر، حکومت نے جمعرات کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) سے الفلاح یونیورسٹی کی فنڈنگ کی تحقیقات کرنے کو کہا کیونکہ دہلی دھماکوں کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے زیادہ تر ڈاکٹر اس یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔
یہ پیشرفت اس وقت ہوئی جب وزیر داخلہ امیت شاہ نے دہلی دھماکوں پر قومی دارالحکومت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی، خاص طور پر لال قلعہ کے دھماکوں اور جی ای ایم کی دہشت گردی کی سازش جس نے ای ڈی کو معاملے کی تحقیقات کرنے پر مجبور کیا۔
میٹنگ سے واقف ایک اہلکار نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "حکومت نے الفلاح یونیورسٹی کے کھاتوں کے فرانزک آڈٹ کا حکم دیا ہے۔ اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو) کو الفلاح یونیورسٹی کے کام کاج کا جائزہ لینے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔"
وزیر داخلہ شاہ کی صدارت میں جمعرات کی میٹنگ میں وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران، ای ڈی، آئی بی اور این آئی اے کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ شاہ نے قومی دارالحکومت میں سیکورٹی کی صورتحال پر ایک اور میٹنگ کی صدارت بھی کی، جس میں دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور وزیر داخلہ آشیش سود نے شرکت کی۔
اجلاس کا ایجنڈا قومی دارالحکومت میں سیکورٹی پر مرکوز تھا۔ یہ اہم نتیجہ وزیر داخلہ کی قیادت میں سیکورٹی جائزوں کی ایک سیریز کا حصہ ہے، جس میں آئی بی اور را کے اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں، جس کا مقصد شہر بھر میں ایک کثیر ایجنسی ردعمل اور مضبوط امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔
دریں اثنا، دہلی بم دھماکوں کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو درجن سے زیادہ کاریں دھماکہ خیز مواد کو نیشنل کیپیٹل ریجن (این سی آر) کے مختلف مقامات پر لے جانے کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ہنڈائی آئی 20، ماروتی بریزا، سوئفٹ ڈیزائر، اور فورڈ ایکو اسپورٹ جیسی کاروں کو بڑے پیمانے پر، مربوط دہشت گردی کے منصوبے کے تحت دھماکہ خیز مواد لے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔
لال قلعہ کے قریب جس ہنڈائی آئی 20 دھماکہ ہوا تھا، مبینہ طور پر مبینہ انتقامی حملوں کی منصوبہ بند سیریز میں پہلا تھا جس میں 6 دسمبر کو بابری مسجد کے انہدام کی برسی کے موقع پر دہلی میں چھ اہداف کی نشاندہی کی گئی تھی۔
گاڑیاں جان بوجھ کر پرانی تھیں اور کئی بار دوبارہ فروخت کی گئیں، جس سے ان کا سراغ لگانا مشکل ہو گیا۔ اب تک چار کاروں کا سراغ لگایا جا چکا ہے، جن میں فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی کے کیمپس میں ملی ماروتی بریزا بھی شامل ہے۔