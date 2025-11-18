دہلی بلاسٹ کیس: الفلاح یونیورسٹی اور ٹرسٹ سے منسلک مقامات پر چھاپے، فرید آباد اور دہلی سمیت پچیس مقامات پر ای ڈی کی کارروائی
الفلاح یونیورسٹی پر ای ڈی کا چھاپہ، دہلی کے اوکھلا میں الفلاح ٹرسٹ اور الفلاح یونیورسٹی سے منسلک احاطے پر ED کے چھاپے جاری ہیں۔
Published : November 18, 2025 at 10:45 AM IST
نئی دہلی/فریدآباد/چندی گڑھ: منگل کی صبح، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے دہلی کے اوکھلا علاقے میں الفلاح ٹرسٹ اور فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی سے منسلک احاطے پر چھاپہ مارا۔ چھاپے صبح پانچ بجے سے جاری ہیں۔ یہ چھاپے منی لانڈرنگ (پی ایم ایل اے) کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی اور اس کے مالکان اور منیجرز پر سنگین مالی بے ضابطگیوں کا الزام ہے۔
الفلاح کے احاطے پر ای ڈی کے چھاپے
خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق، ای ڈی نے 25 مقامات پر چھاپے مارے، جن میں اوکھلا میں الفلاح ٹرسٹ کا ہیڈکوارٹر، یونیورسٹی کیمپس اور اس کے ڈائریکٹرز کی نجی رہائش گاہیں شامل ہیں۔ دہلی کے جامعہ نگر، اوکھلا وہار اور فرید آباد سیکٹر 22 کے کیمپس میں منگل کی صبح سے ای ڈی کی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ ای ڈی نے الفلاح اور اس کے مالکان کے خلاف مالی بے ضابطگیوں کے لیے پی ایم ایل اے کیس درج کیا ہے۔
The Enforcement Directorate is conducting searches in the Al Falah University case involving its trustees, related persons, and entities since 5 am today. The raids are being conducted at 25 locations across Delhi and other places: Sources https://t.co/ZLcasqM8mV— ANI (@ANI) November 18, 2025
مقامی پولیس نے سکیورٹی بڑھا دی گئی
ای ڈی ٹیم نے دستاویزات، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور دیگر ڈیجیٹل آلات ضبط کر لیے ہیں۔ چھاپے جاری ہیں اور شام تک مزید مقامات پر چھاپوں کا اندیشہ ہے۔ ای ڈی کی کارروائی کو دیکھتے ہوئے دہلی پولیس اور مقامی انتظامیہ نے پورے علاقے میں سکیورٹی بڑھا دی ہے۔ اس معاملے میں ابھی تک کسی گرفتاری کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
#WATCH | Delhi | The Enforcement Directorate is conducting searches in the Al Falah University case involving its trustees, related persons, and entities since 5 am today. The raids are being conducted at 25 locations across Delhi and other places: Sources— ANI (@ANI) November 18, 2025
(Visuals from Okhla) pic.twitter.com/HMndN1duCg
منی لانڈرنگ کی کارروائی جاری
چند ماہ قبل، ای ڈی نے الفلاح یونیورسٹی اور اس کے مالکان کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ الزامات ہیں کہ یونیورسٹی اور ٹرسٹ کے نام پر کروڑوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ کی گئی، غیر ملکی عطیات کے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور اثاثوں کے غلط استعمال کے ذریعے بلیک منی لانڈرنگ کی گئی۔
دہلی کار بلاسٹ کیس کے سلسلے میں جاری چھاپے
یہ چھاپے دہلی میں لال قلعہ کے قریب کار دھماکے کی جاری تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر مارے گئے۔ الفلاح یونیورسٹی 10 نومبر کو دہلی کے لال قلعے کے قریب ہونے والے دھماکے کے سلسلے میں کئی ڈاکٹروں کی گرفتاری کے بعد جانچ کی زد میں آ گئی ہے، جس میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ خودکش حملہ آور کشمیری ڈاکٹر عمر النبی یونیورسٹی سے وابستہ تھا۔
یونیورسٹی کے خلاف دو مقدمات درج
خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق، "دہلی پولیس کے ذرائع کے مطابق، دہلی پولیس کرائم برانچ الفلاح یونیورسٹی کے بانی جواد سے یونیورسٹی کے خلاف درج دو ایف آئی آر کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ اس معاملے میں انہیں پہلے ہی باضابطہ نوٹس جاری کیا جا چکا ہے۔ کرائم برانچ نے الفلاح یونیورسٹی کے خلاف دو الگ الگ مقدمات درج کیے ہیں۔ یہ مقدمات فراڈ اور دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔"
دونوں معاملات میں پولیس کی تحقیقات جاری
ایک ایف آئی آر میں الزام ہے کہ ادارے نے اپنی آفیشل ویب سائٹ پر UGC 12B سرٹیفکیٹ کا جھوٹا دعویٰ کرکے طلباء کو داخلے کا لالچ دیا، جب کہ دوسری ایف آئی آر میں ایک یونیورسٹی شامل ہے جس نے 2018 میں نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل (NAAC) کی ایکریڈیشن کی میعاد ختم ہونے کے باوجود داخلہ قبول کیا۔ دونوں معاملات میں پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔
پیر کو کی گئی ایک اور گرفتاری
اس سے قبل پیر کو، اس معاملے میں ایک اہم پیش رفت میں، قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے کہا کہ اس نے دھماکے میں ملوث دہشت گرد کے ایک اور اہم ساتھی کو گرفتار کیا، جس پر ڈرون کو تبدیل کرکے دہشت گردانہ حملے کو انجام دینے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرنے اور کار بم دھماکے سے قبل راکٹ بنانے کی کوشش کرنے کا الزام ہے۔ جاسر بلال وانی عرف دانش، جو ایک کشمیری بھی ہے، کو این آئی اے نے جموں و کشمیر کے سری نگر میں گرفتار کیا ہے۔
ڈرونز کو تبدیل کرکے راکٹوں سے حملہ کرنے کا منصوبہ
نیوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق، این آئی اے نے کہا کہ اس کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ "جاسر نے مبینہ طور پر خوفناک کار بم دھماکے سے قبل ڈرون میں تبدیلی کرکے اور راکٹ بنانے کی کوشش کے ذریعے دہشت گردانہ حملے کرنے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کی تھی جس میں اب تک 15 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ جس کی شناخت سکیورٹی ایجنسیوں نے بارود سے بھری گاڑی کے ڈرائیور کے طور پر کی ہے جس نے 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب دھماکہ کیا تھا۔"