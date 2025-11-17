دہلی دھماکہ: اب تک سات زخمی صحت یاب، 19 دیگر زیر علاج، ایک کی حالت نازک
دھماکے کے وقت 10 لاشوں اور 27 زخمیوں کو لوک نائک اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے ایک شخص کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔
Published : November 17, 2025 at 2:50 PM IST
نئی دہلی: دہلی لال قلعہ دھماکہ کیس میں ایک مریض کی حالت اب بھی تشویشناک ہے اور وہ وینٹی لیٹر پر ہے۔ وہیں شاہدرہ کے رہنے والے انکش شرما کو فی الحال ہائی ڈیفیشینسی یونٹ (HDU) میں داخل کیا گیا ہے۔ حادثے میں انکش کی دائیں آنکھ ضائع ہوگئی۔ انکش کے بھائی انکت نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے سرجری کرکے آنکھ نکال دی۔ انکش کے دونوں ہاتھ بھی جل چکے ہیں، اور ڈاکٹروں کا اندازہ ہے کہ وہ مزید آٹھ سے دس دن اسپتال میں ہی رہیں گے۔
انکیش نے بتایا کہ اس کا دوست راہل کوشک، جو بم دھماکے میں زخمی بھی ہوا تھا، اگلے ہی دن اسپتال سے ڈسچارج ہوگیا تھا۔ راہل کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ اسپتال سے موصولہ اطلاع کے مطابق اب تک سات زخمیوں کو ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ باقی مریضوں میں سے صرف ایک وینٹی لیٹر پر ہے۔ دیگر کی حالت مستحکم ہے اور تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔
دھماکے کے بعد 27 زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا
10 نومبر کو پیر کی شام لال قلعہ کے قریب دھماکے کے بعد دس لاشوں اور 27 زخمیوں کو علاج کے لیے لوک نائک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ زخمیوں میں سے ایک کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی تھی جو دو روز قبل دوران علاج دم توڑ گیا تھا۔ باقی 27 مریضوں میں سے تین کو منگل کو اور چار کو جمعہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔
اسپتال میں 19 زخمیوں کا علاج جاری
فی الحال دھماکے میں زخمی ہوئے 19 لوگ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کل 13 کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 10 کی موت پہلے دن ہوئی تھی۔ ان میں سے آٹھ لاشوں کا شناخت کے بعد پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے اور ان کے لواحقین لاشیں اپنے قبضے میں لے چکے ہیں۔ باقی تین لاشوں میں سے دو کی شناخت ڈاکٹر عمر اور بلال کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عمر کی لاش کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کی گئی، کیونکہ ان کے صرف کچھ اعضاء ملے تھے۔ ان کی ماں اور بھائی کے نمونے لوک نائک مردہ خانے میں رکھی گئی باقیات سے 100 فیصد میچ ہوئے تھے۔ ڈی این اے میچنگ کی ایمس فارنسک ٹیم نے کی تھی۔ ایک اور لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مزید برآں، ڈاکٹر عمر اور بلال کے اہل خانہ ابھی تک لاشیں اکٹھا کرنے یا شناخت کرنے نہیں پہنچے، اس لیے پوسٹ مارٹم نہیں کرایا گیا۔
ایک مریض اب بھی وینٹی لیٹر پر
ڈاکٹر نے بتایا کہ وینٹی لیٹر پر موجود مریض کی حالت تشویشناک ہے۔ وہ 60 فیصد جھلس چکا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں ایک ٹانگ کٹ گئی اور دونوں ہاتھ فریکچر ہوگئے۔ اس کی سرجری ہوئی لیکن ان کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ تاہم ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ باقی زخمیوں کو ایک ہی وارڈ میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کی بیک وقت دیکھ بھال کی جا سکے۔
10 نومبر کو دہلی کے لال قلعے کے قریب ایک سفید کار میں زور دار بم دھماکہ ہوا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ بم دھماکے کے بعد دہشت گردی کے ایک بڑے ماڈیول کا پردہ فاش ہوا۔
